EKSEMPEL: På kontoen har blant annet et eksempel med disse byggene blitt lagt ut. Gården fra 1896 ble revet for å bygge SAS-hotellet i 1975.

Tar oppgjør med byggestilen i Norge: − Ser helt grusomt ut

Folk et oppgjør mot «stygge» bygg på sosiale medier. På to uker har «Arkitekturopprøret» fått over 23.000 følgere.

Bak kontoen står blant annet Erik Holm. Han mener utbyggere og politikere undervurderer hvor mye folk faktisk bryr seg om det som skal bygges.

– Jeg har egentlig ikke skjønt hvorfor det ikke har blitt en større sak tidligere. Alle jeg prater med er helt enige om at alle nye bygg ser helt grusomme ut, sier Holm.

Kontoens før- og etterbilder har vært populære. Ifølge Holm er det tydelig at folk blir sjokkert når de ser hva som har blitt revet, og hva som har blitt bygget opp.

Forskningen er klar

Ifølge en studie Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utførte for ett år siden, trives ikke folk flest med moderne arkitektur. Ved hjelp av VR-teknologi studerte de folks følelser og opplevelser rundt de ulike gatene og plassene i Oslo.

Denne studien støttes av forskning, som viser at arkitektur som er asymmetrisk, har glatte overflater og uharmoniske fargekombinasjoner utløser stressresponser i hjernen.

– Utsmykking, fine fargekombinasjoner og symmetri trigger derimot et velbehag i hjernen. Underlig nok er det hjerneforskere og psykologer som forsker på det, og det virker ikke som om arkitekter kjenner til denne forskningen, sier Saher Sourouri.

Han er psykolog og driver Instagram-kontoen sammen med Erik Holm.

Han understreker at dette handler om folkehelse, og kaller dagens utbygging et demokratisk problem.

– Det som trigger stressresponser er det som er dominerende i dag. Hvis vi antar at forskningen stemmer, så bygges det nøyaktig 0 prosent av den arkitekturen ca 80 prosent av befolkningen foretrekker. Da blir ikke majoriteten hørt, sier Sourouri.

Alle ønsker en trivelig by

Byråd i Oslo kommune, Rasmus Reinvang (Miljøpartiet De Grønne), mener også det er for lite bruk av farger og variasjon i fasader på det som bygges i dag.

– Jeg opplever at Oslos politikere på rådhuset er veldig opptatt av dette. I Oslo er imidlertid boligmarkedet nesten 100 prosent liberalisert, og kommunen eier praktisk talt ikke utviklingstomter. Det legger et stort ansvar på private aktører. Jeg mener en del markedsaktører trenger å tenke mer på det samfunnsansvar de har som byutviklere, sier byråden.

Ifølge Reinvang kan kommunen stille krav til at plansaker skal være i tråd med overordnede planer og tekniske krav, som er fastsatt av myndighetene. Likevel har ikke kommunen hjemmel til å stille spesifikke krav til estetikk og utseende i et enkelt prosjekt. Det mener han er et problem.

– Lovverket her er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som råder over, sier Reinvang.

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, sier på sin side at kommunene gjennom plan- og bygningsloven har stor frihet til å stille krav, både når det gjelder valg av farger, materialer og utforming av bygg.

– Det virker ikke som alle kommuner er like flinke til å bruke denne handlefriheten, sier Astrup.

Ingen fasit

Det er ikke én felles fasit på hva som er det best egnede estetiske uttrykket på ny bebyggelse, mener Nikolai Astrup. Han mener hver by, tettsted og nabolag er unik.

– Mange setter pris på klassisk arkitektur, men det er også mange som liker den asymmetriske og glatte operaen i Oslo. Det jeg tror folk ikke liker, er pregløse, ensartede og livløse nye boligprosjekter, som hverken bidrar til gode byrom, menneskevennlig bymiljø, trivsel eller liv. Der er jeg helt enig, men jeg mener vi kan oppnå disse kvalitetene med samtidsarkitekturen, sier Astrup.

Stort engasjement

Instagram-kontoen har engasjert både gamle og unge mennesker. Sourouri forteller at flere arkitekter og arkitektstudenter har tatt kontakt.

Kristian Hoff-Andersen er en ung arkitekt fra Oslo. Han sier det kan være en tendens til homogenesering i arkitektmiljøet, og mener arkitekter og folk flest har litt ulike assosiasjoner til estetiske fenomener.

– Folk flest har sine intuitive reaksjoner, som lykkefølelse i møte med en vennlig fasade, og arkitekters assosiasjoner går kanskje mer på det vi har lært i forelesninger. Men det kommer stadig mer forskning som viser hva mennesker setter pris på i bygde omgivelser. Vi som jobber med det glemmer kanskje det litt, sier Hoff-Andersen.

Kan ikke sette en pris på folks helse

Likevel er det utbyggerne og politikere både Holm, Sourouri og Hoff-Andersen vil ha et svar fra. De mener utbyggerne kan være mer sjenerøse og tenke mer langsiktig.

– Vi lever i et bruk- og kast samfunn. Vi har tilgang til billig forurensende energi, så det er ingen tvil om at det spares mye. Om vi hadde lagt på ti prosent høyere kostnader, og det hadde gått til tidløs estetikk eller bedre materialer, koster det litt, men vi hadde likevel fått arkitektur som blir relevant lenge, sier Hoff-Andersen.

Holm mener politikerne må sette strengere rammer og regler, og ha en plan for hvordan Oslo skal se ut.

– Utbyggere går jo også med et voldsomt overskudd, og de gir masse i utbytte til aksjonærene, så det er ikke noe argument at det er for dyrt å bygge penere, sier Holm.

– Med tanke på boligmangelen i Oslo, er det ikke bra at utbyggere som Obos bygger mange boliger?

– Folk skal selvfølgelig ha et sted å bo, men det går an å bygge pent og smart. I Sverige har arkitekturopprøret fått mye oppmerksomhet, og dette har ført til at flere arkitekter og utbyggere designer bedre, sier Holm.

VG har forelagt OBOS til å svare på kritikken, men de har takket nei til dette.

Har en plan

I 2018 kom kommuneplanen, som skal gi klare føringer for kvalitet, grønt og gode byrom.

– Den nye arkitekturpolitikken for Oslo fra 2020 skal bidra til høyere kvalitet i byutviklingen, og vi jobber også nå med en egen fargeveileder som skal bidra til at nye byområder ikke bare blir en orgie i hvitt, grått, svart, stål og glass, sier Reinvang.