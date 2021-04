LETER ETTER SVAR: – Det er ingenting med dette viruset, denne sykdommen eller denne vaksinen som er 100 prosent, sier FHI-overlege Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

Syv fullvaksinerte beboere ble smittet – nå jakter FHI på svar

FHI har aldri registrert et utbrudd blant vaksinerte med samme omfang som på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Ullensaker: – Vi sitter igjen med flere spørsmål som vi ikke har svar på, sier kommuneoverlegen.

Av Caisa Linea Hagfors

På Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune har syv fullvaksinerte beboere blitt smittet med coronaviruset. To av dem er sendt til sykehus.

– At så mange fullvaksinerte blir smittet og syke, har ikke skjedd før, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland, til VG.

– Vi tror det bare er uflaks, men vi vurderer alle muligheter, sier han.

FHI jobber nå tett med kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy for å finne ut hvordan syv beboere som i utgangspunktet skulle være godt beskyttet likevel har blitt syke.

Aavitsland påpeker at det er forventet at vaksinerte kan bli smittet. Til Romerikes Blad sier han imidlertid at det er bare er en «sjelden gang».

– Hvordan skjedde det da at hele syv beboere ble smittet, og to ble syke, på samme sted?

– Vi sitter igjen med flere spørsmål som vi ikke har svar på. Vi er fortsatt langt fra å få svar, forteller kommuneoverlege Jary-Vattøy til VG.

– Veldig spesiell situasjon

– Da jeg tok kontakt med FHI hadde de heller ikke hørt om dette før. Så det er klart at dette vekket interesse fra FHI sin side, i tillegg til min, forteller Jary-Vattøy.

Tirsdag sendte FHI et team til Ullensaker for å gå gjennom detaljene rundt utbruddet sammen med kommuneoverlegen. De håper å til slutt kunne finne svar på hvorfor Gystadmyr bo- og aktivitetssenter opplever spredning på et sykehjem der de fleste er vaksinert.

– Lignende sak har ikke vært registrert tidligere, og det gjør det til en veldig spesiell situasjon i seg selv. Vi må undersøke bredt og finne ut av hva som har skjedd. Vi går blant annet gjennom journaler og variabler, og vi må sette sammen ulik informasjon for å finne en forklaring, forklarer kommuneoverlegen.

Ifølge overlege Aavitsland er det fortsatt for tidlig å si noe om årsakene.

– Der for tidlig å konkludere hvorfor så mange er blitt smittet og i hvilken grad andre sykdommer kan ha spilt en rolle, sier han.

– Har dere sett lignende hendelser med fullvaksinerte som blir syke i så «stort» omfang?

– Nei, svarer Aavitsland.

Tre av syv fikk påvist brasiliansk eller sørafrikansk mutasjon

Tirsdag kveld fikk kommunen svar fra Ahus, som hadde sekvensert de positive prøvene hos beboerne. Resultatene viste at tre av de syv smittede beboerne har fått påvist enten sørafrikansk eller brasiliansk virusvariant.

Nå sendes prøvene videre til FHI for grundigere analyse, opplyser kommuneoverlegen.

– Kan det ha vært avgjørende at det er snakk om disse variantene, ettersom man frykter at vaksinen er mindre effektiv da?

– Sørafrikansk virus er mer smittsom og gir høyere risiko for alvorlig sykdom, og kan ha noe uklar effekt på av vaksinering, svarer kommuneoverlege Jary-Vattøy, som ikke ønsker å uttale seg om mulige forklaringer mens situasjonen fortsatt etterforskes.

Ifølge Aavitsland i FHI må vi regne med at vaksinasjon er litt mindre beskyttende hos de «eldre og skrøpelige».

– Hvordan skal vi da kunne åpne opp sykehjem og besøke eldre når vi fortsatt må frykte at de kan bli syke – selv når de er fullvaksinerte?

– Det er ingenting med dette viruset, denne sykdommen eller denne vaksinen som er 100 prosent. Vi må altså leve med en liten risiko. Nesten alle landets 40.000 sykehjemsbeboere er vaksinert, så risikoen her er altså veldig lav, svarer han.