I så fall blar kommunen opp for å finansiere ferieturen, i håp om å lokke turister til Nord-Norge og den bitte lille kommunen ute i havgapet.

Ferietur til Loppa? Da tar kommunen halve regningen

LOPPA (VG) En liten fiskerikommune i Nord-Norge, på kun 860 innbyggere, tar halve ferieregningen din om du reiser på ferie til Loppa.

Loppa, en av Norges minste kommuner i folketall, tar drastisk grep for å vinne kampen om de norske turistene i sommer, og kommer med følgende lovnad:

750.000 kroner til å dekke halve regningen for turistenes aktiviteter og opphold, om de legger ferien til den lille kommunen, like ved havgapet i Vest-Finnmark.

Loppa har i dag 860 innbyggere. Det gjør at det nye tiltaket i praksis innebærer at hver innbygger legger i underkant av en tusenlapp i potten for å sikre turister til minikommunen i sommerferien, og for å sikre aktivitet og inntjening til de lokale bedriftene.

– Loppa er en såpass liten kommune at vi er avhengig av alle bedriftene vi har. Vi at vi har ikke råd til å miste noen av dem. Bedriftene betyr skattepenger inn, samt at vi nyter godt av at turister legger igjen penger på butikken, sier varaordfører Gørild Rydheim Henriksen.

Hun er medlem i Senterpartiet, men er uavhengig som varaordfører i kommunestyret, slik det jo fort kan bli i Kommune-Norge etter partiinterne stridigheter.

BLAR OPP: Gørild Rydheim Henriksen er glad for at kommunen har økonomi til å kunne hjelpe bedrifter og turister gjennom en krevende tid. Foto: Terje Bringedal, VG

Kommunal krisekasse

Turist-subsidiene ble nylig vedtatt i Loppa kommunestyre, etter inspirasjon fra et lignende tiltak i Sør-Varanger, hvor de tilbyr rimeligere aktiviteter for kommunens egne innbyggere.

– Vi har merket at mange av bedriftene våre sliter. Derfor er det viktig at kommunen stiller opp. Næringslivet er veldig positiv til dette tiltaket, og er overbevist om at det vil gjøre at vi får flere turister på besøk hit, sier Henriksen.

Dette er ikke det første bidraget kommunen gir til eget næringsliv. Loppa har allerede delt ut nærmere to millioner kroner til kommunens bedrifter, fra et kommunalt corona-krisefond.

Varaordføreren forteller at de på den måten har kunnet hjelpe nyoppstartede, lokale bedrifter som ikke har kvalifisert til den statlige støtteordningen.

FISKERIKOMMUNE: Loppa har i lange tider drevet med fiske. De senere årene har også turistfiske blitt en innbringende næring for den lille kommunen i nord. Foto: Terje Bringedal

Subsidiert ferie

Nå håper varaordføreren at flest mulig legger ferieturen i sommer til Loppa, og benytter seg av muligheten til å få et subsidiert feriebudsjett.

– Kommer man som en familie og er her ei uke, og legger igjen 30.000 kroner i form av aktiviteter og opphold, og mat hos operatørene – så fakturer bedriftene deg bare for halvparten, og så fakturerer de kommunen for den andre halvparten.

Varaordføreren forteller at midlene fordeles mellom ulike bedrifter, og at de da kan tilby rabatterte produkter så lenge det er penger i fondet.

Leirdueskyting, badstu, hvalsafari, fugletitting, havfiske, kajakk eller brevandring: Uansett hva enn som frister hos Loppas turistoperatører tar kommunen regningen for turister som kommer reisende – så lenge fondet på 750.000 kroner holder.

Sandland brygge er en av aktørene Loppa kommune gir tilskudd til, slik at de kan tilby aktiviteter til halv pris til norske turister. Foto: Sandland Brygge

Være eller ikke være

Særlig turistfiske har vært et populært tilbud i Loppa, kjent for gode fiskeforhold og det ukuelige Lopphavet. I all hovedsak har det vært utenlandske turister som har reist langveis for å oppleve fisket i nord.

Steinar Halvorsen og kona Stina Halvorsen kjøpte i 2010 et nedlagt fiskebruk som de pusset opp og bygde om til turistsenter. Året etter åpnet de, og tok imot sine første gjester.

Steinar Halvorsen forteller at så å si alle deres besøkende før pandemien har vært utenlandske turister. Nå jobber de med å omstille seg for å få besøk av norske gjester.

Steinar og Stina Halvorsen får nå støtte av kommunen for å hente gjester til livsverket, Sandland Brygge. Foto: Øystein Haara / Sandland Brygge

– Vi er kjempeglad for at kommunen tar så kraftige grep som de nå gjør. Det skaper sårt tiltrengt aktivitet. Loppa har tradisjonelt vært en fiskerikommune, og vi har ikke vært verdens navle reiselivsmessig. Så dette er et være eller ikke være for oss.

Han forteller at de nå har fått på plass en rekke nye tilbud for å trekke norske turister. De hadde allerede fått bookinger til påsken, men planene ble kansellert grunnet de nye, nasjonale restriksjonene. Halvorsen er likevel overbevist om at det vil se bedre ut til sommeren, og de forbereder seg på storinnrykk av norske gjester – godt hjulpet av Loppa kommune.

Caroline Halvorsen, yngstedatter til Steinar og Stina Halvorsen, som viser fram en torsk hun har fanget i Loppa, på respektable 27 kilo. Foto: Privat

– På Lopphavet får man sine drømmer oppfylt

Halvorsen mener Loppa er et eldorado for folk med interesse for fisk og natur.

– På Lopphavet får man sine drømmer oppfylt. Der er det storfisk, mye fisk og mange slags fisk. I tillegg er det natur i verdensklasse, på hav og på land. Enten man vil på brevandring, guidede toppturer på fjelltopper hvor det er tusen meter rett ned i fjæresteinene, havfiske på Lopphavet eller se på fuglefjell, så kan vi tilby det her – midt uti ingensteds, totalt uten forstyrrelser, forsikrer han.

Sandland brygge har i løpet av sesongen 3,6 årsverk fordelt på åtte personer.

– I tillegg engasjerer vi en god del ungdom av lokalbefolkningen til sommerjobb.