FHI med nytt scenario: Tror alle over 18 får første vaksinedose innen juli

Folkehelseinstituttet anslår at alle over 18 år vil ha fått tilbud om første vaksine innen midten av juli.

Det viser FHIs nye vaksinescenario.

I et nøkternt scenario vil alle over 18 år ha blitt tilbudt første dose av coronavaksinen innen midten av juli, mens anslaget i det optimistiske scenariet er starten av juli.







Begge scenariene forutsetter videre bruk av AstraZeneca-vaksinen, som fortsatt er satt på pause i påvente av nye undersøkelser om mistenkte alvorlige bivirkninger.

På spørsmål om hva som skjer dersom AstraZeneca-vaksineringen blir permanent stanset i Norge, svarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI:

– Da kommer det en ytterligere forsinkelse. Det blir ikke veldig dramatisk - ca. én ukes forsinkelse.

– Hvis alt klaffer med vaksinene: Hva slags sommer kan vi få? Hva er aktuelle lettelser?

– Det er viktig å komme tilbake til det og se reelt sett hvordan dette slår ut. Parallelt med at vi gjør disse beregningene må vi også se hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Vi håper jo selvfølgelig sommeren kan bli mer normal enn sommeren vi hadde i fjor, svarer Bukholm.

VAKSINERING: Flere enn en halv million nordmenn har fått første dose av coronavaksinen. Foto: Fredrik Solstad

Denne oversikten viser når FHI, i sitt nøkterne scenario, tror at de ulike gruppene vil ha fått tilbud om vaksine:

Helsepersonell: Andre halvdel av mai

75–84 år: Siste halvdel av mars

65-74 år, og 18-64 år med høy risiko: Slutten av april

55-64 år med underliggende sykdommer: Slutten av april

45-54 år med underliggende sykdommer: Slutten av april

18-44 år med underliggende sykdommer: Overgangen april/mai

55-64 år: Midten av mai

45-54 år: Starten av juni

18–44 år: Midten av juli

Det vil blant annet si at de mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer har fått en forskyvning på når de skal være ferdigvaksinert, fra starten av juni til slutten av juni, sammenlignet med det forrige scenariet.

– Ser ut som forsinkelsen er mindre enn den er

Hvor raskt vi kan tilby vaksiner til ulike befolkningsgrupper avhenger i stor grad av hvor mange doser som blir levert fremover i tid.

I forrige nøkterne scenario anslo FHI at alle over 18 år skulle ha fått tilbud om første vaksinedose i slutten av juni - starten av juli.

– Nå er jo disse scenarioene laget slik at man prøver å optimalisere bruken av de vaksinene vi har tilgjengelig. Det betyr at man ser at sluttvaksineringen av gruppen 18 - 44 er samme dato som første dose, som betyr at det er Johnson & Johnson-vaksinen som kommer til å dominere akkurat da. Det betyr at det ser ut som forsinkelsen er mindre enn det den er, forklarer Bukholm.

Siden oppstarten i januar har rundt 560.000 nordmenn fått første dose av coronavaksinen. Vaksinetallene fra FHIs siste ukerapport viser at: