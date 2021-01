Da alt ble mørkt

VG har bedt norske helseforetak om innsyn i behandlinger og tall fra avdelingene for psykisk helsevern for våren 2020. Målet er å se hvordan pasienter med psykiske lidelser opplevde de første månedene av pandemien.

Alle helseforetak innførte gul beredskap våren 2020. Det vil si at planlagte operasjoner og behandling i stor grad ble utsatt. Unntakssituasjonen varte i alt fra 24 dager til 62 dager. I snitt hadde sykehusene gul beredskap i 41 dager.

Våren 2020 ble minst 29.390 konsultasjoner utsatt eller stanset i avdelinger for psykisk helsevern voksen (PHV).

Barn og ungdom fikk utsatt eller stanset 20.824 planlagte avtaler i Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Over hele landet ble fysiske møter erstattet med video eller telefoner.

Ettersom enkelte sykehus har noe ulik registrering av utsettelser, velger VG å presentere de nasjonale tallene samlet, ikke enkeltvis for hvert helseforetak. VG har bedt om tall for ukene helseforetaket hadde gul beredskap. Fem av foretakene har oppgitt tallene for mars og april.

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at andel henvisninger i PHV som ble utsatt på grunn av kapasitetsgrunner var 15,1 prosent per mars og 11,8 prosent per april. I normalåret 2019 var det i snitt 5,6 prosent av henvisningene som ble utsatt med den begrunnelsen.

I barne- og ungdomspsykiatrien økte andelen utsettelser av kapasitetsgrunner fra 4,1 prosent i mars 2019 til 14,5 prosent i mars 2020.

Tallene fra NPR gir et øyeblikksbilde av antall pasienter som er satt på venteliste ved utgangen av hver måned. Tallene gjelder henvisninger og en pasient kan derfor telles flere ganger.

VGs innsyn viser at helseforetakene hadde en nedgang i akuttpsykiatriske innleggelser fra 1. mars til 1. mai, sammenlignet med 2019. Fra 4609 i fjor til 4086 i år. Vedtak om skjerming og mekaniske tvangsmidler lå stabilt i perioden, mens det var en 25 prosent økning i vedtak om tvangsmedisinering.

Kilde: Innsynsbegjæringer til norske helseforetak og opplysninger fra Norsk pasientregister. VG er ansvarlig for tolkning og presentasjon av opplysningene. Registerforvalter for NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på opplysningene.