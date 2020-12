SÅRBARE BARN: Politietterforsker Sigrun Modell fra Steinkjer jobbet iherdig under pandemien for å få barn avhørt ved Statens barnehus i Trondheim. Foto: Espen Rasmussen, VG

Politidirektoratet: − Barnehusene ble ikke stengt

Barnehusene forteller at det knapt ble gjennomført avhør av barn i de første ukene etter at samfunnet stengte. Politidirektoratet sier til VG at barnehusene ikke ble stengt under pandemien.

Søndag fortalte VG at det ble gjennomført 50 tilrettelagte avhør ved de elleve barnehusene i Norge de to første ukene av pandemien.

Normalt ville det vært et par hundre avhør i samme periode.

– Det ble helt stille, fortalte leder for barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen.

Politidirektoratet (POD) mener imidlertid at politidistriktene og barnehusene jobbet aktivt med å håndtere både nye og gamle saker under hele pandemien.

Dette skriver seksjonssjef Harald Bøhler i POD i en e-post til VG.

– Det har ikke vært oppgitt at det har vært endringer i håndteringen av sakskategorien vold og seksuelle overgrep som følge av mangel på personell, skriver Bøhler.

Smittehensyn, nedstengte flyruter og færre nye saker fra politiet var årsaken til ekstraordinært mange avlysninger av tilrettelagte avhør, ifølge lederne av barnehusene.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige barnehus om hvor mange tilrettelagte avhør av barn de gjennomførte i mars og april 2019 og 2020. Til sammen gjennomførte barnehusene 340 færre avhør, det utgjør en nedgang på 37 prosent. De to første ukene av pandemien ble det bare gjennomført 50 tilrettelagte avhør ved barnehusene. Anslag fra barnehusene viser at det burde det vært mellom 150–300 avhør i samme periode.

I snitt ble det gjennomført 391 tilrettelagte avhør i måneden i 2019. Samtlige barnehus forteller om en nedgang denne våren. I løpet av sommeren har alle tatt igjen etterslepet og det er per 1. desember gjennomført flere tilrettelagte avhør enn i fjor. Vis mer

– Vi vet at det er jobbet godt i distriktene for å finne løsninger for å hjelpe disse barna, skriver Bøhler.

– Men vi har forståelse for at medarbeiderne som jobber med dette daglig hadde en krevende oppgave og kjente på en bekymring for om barna fikk nødvendig hjelp i starten av pandemien.

KREVENDE: Seksjonssjef Harald Bøhler i POD erkjenner at pandemien gjorde det krevende å få gjennomført avhør av barn.

Barnehuset i Bodø gjennomførte ingen tilrettelagte avhør de to første ukene etter nedstengingen. Tromsø gjorde ett, Ålesund tre og Oslo fire.

I Bergen at det ikke ble gjennomført noen avhør av barn mellom 10. og 24. mars

– Har barnehusene vært i full drift under hele pandemien?

– Barnehusene har ikke vært nedstengt under pandemien. Men det var uheldig at vi var nødt til å avlyse planlagte, tilrettelagte avhør i en tidlig fase av pandemien. Det innebar blant annet en ekstra belastning for barna at det gikk lengre tid før de fikk nødvendig hjelp. Barnehusene forsøkte imidlertid å bøte på dette ved blant annet å ha tettere kontakt med barnevernstjenesten, skriver Harald Bøhler.

– Mer voldsom vold

VGs undersøkelse viser at det ble gjennomført 584 tilrettelagte avhør av barn i mars og april. I fjor ble det gjort 924 avhør i samme periode.

Nedstengningen av samfunnet skapte et høyere stressnivå i allerede konfliktfylte hjem, mener forskningsleder Carolina Øverlien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

FORSKER: Carolina Øverlien sier barn finner mestringsstrategier når de vokser opp i hjem ved vold. Foto: NKVTS

Øverlien har gjort flere studier på barn som lever med vold i nære relasjoner.

– Stresset i befolkningen generelt økte da viruset kom, mener Øverlien.

– Stress påvirker aggresjonen. For voldsutøvere kan vi anta at dette førte til mer og voldsommere vold, sier hun.

Å bli slått av en forelder, kan gi konsekvenser både på kort og lang sikt.

– Det finnes foreldre som er ekstremt voldelige hele tiden. Men de fleste som slår veksler mellom å være varme og voldsomme, sier Øverlien.

– Barn sliter med å forstå akkurat dette. De går derfor rundt med en permanent beredskap som er veldig skadelig, sier hun og legger til:

– Jeg har møtt og intervjuet veldig mange slitne barn.

Ventet på Riksadvokaten

Bekymringen for at politiet ikke skal få kjennskap til barn som utsettes for vold og overgrep i hjemmet, har nådd Politidirektoratet, skriver seksjonssjef Harald Bøhler.

– I avdekkingen av slike saker er politiet ofte avhengig av varsling fra det øvrige tjenesteapparat til barn, som skole og barnehage. I starten av pandemien var det en ekstra bekymring for at politiet ikke nådde de utsatte barna, skriver han.

Søndag fortalte etterforskningsleder Sigrun Modell i VG om politiets bekymring for barna som ble fanget hjemme, sammen med sin mistenkte overgriper, da skoler og barnehager stengte.

VANSKELIG TID: Politietterforsker Sigrun Modell mottok flere anmeldelser av vold og overgrep mot barn rett før pandemien. Foto: Espen Rasmussen VG

Bare dager etter nedstengningen fikk politiet i Trøndelag beskjed om å vente på et midlertidig direktiv fra Riksadvokaten, for hvordan de skulle jobbe.

– Men skulle vi vente på noe vi ikke visste når kom? spurte etterforskningsleder Modell.

VG har spurt Riksadvokaten når de forsto at det ville bli vanskelig å få gjennomført avhør i barnehusene? Hva tenker de om at nesten ingen av de elleve barnehusene gikk for full drift i en periode?

Det har de ikke svart på.

I stedet skriver statsadvokat Birgitte Istad ved Riksadvokatembetet i en e-post til VG at pandemien skapte en krevende situasjon.

– Det oppsto en situasjon som ingen av aktørene i straffesakskjeden kunne forutse. Situasjonen var dessuten ulik i forskjellige deler av landet. Påtalemyndighetens mål var, så langt det var forenlig med hensynet til smittevern og føringer fra sentrale myndigheter, å opprettholde en mest mulig normal drift, blant annet av hensyn til fornærmede barn.

