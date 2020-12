FYLKELEDER: Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Frp drøfter fremtiden til fylkeslederen i Oslo

I et ekstraordinært fylkesstyremøte i kveld diskuterer Oslo Frp fylkesleder Geir Ugland Jacobsens fremtid i partiet. Han sier til VG at han ikke er gjort kjent med innholdet i saken.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I kveld møtes fylkesstyret i Oslo Frp til et ekstraordinært møte. Tema er fylkesleder Geir Ugland Jacobsens rolle i partiet, etter at han det siste året har hatt flere kontroversielle utspill.

– Jeg vet ikke hva saken gjelder, men regner med at det gjelder uttalelser jeg har hatt i mediene, som blir tatt ut av sammenheng, sier Jacobsen, som forteller han har ren samvittighet.

Jacobsen fikk nasjonal oppmerksomhet i fjor. I et intervju med Finansavisen i sommer, betvilte han at partileder Siv Jensen som en selvskreven toppkandidat til Stortinget på Oslo-lista. Det førte til at flere fylkeslag i Frp ba sentralstyret om å vurdere nedleggelse av Oslo Frp.

Jacobsen har også ønsket at partiet tar en mer nasjonalkonservativ retning. Forrige uke skapte han nye overskrifter, da han mente at Donald Trump har rett i at USA-valget var fikset.

– Flere muligheter

Jacobsen opplyser til VG at han er inhabil og derfor ikke deltar på kveldens møte selv.

Saken på kveldens møte i fylkesstyret tas opp på initiativ fra Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg, som ledes av sentralstyremedlem Alf Erik Andersen. Flere medier har meldt at har at det vurderes å åpne for eksklusjon av fylkeslederen.

– Det er ikke lansert som en eksklusjonssak. Konklusjon og sanksjon er enda åpent. Det er mange mulige utfall: Eksklusjon, suspensjon for en periode, reprimande, eller blank frifinnelse. Et alternativ er selvfølgelig også at jeg bare mister troen på partiet, og finner på noe annet. Vi får se, sier Jacobsen til VG mens partikollegene i fylkeslaget har møte på Teams.

Jacobsen var selv inne til et møte med organisasjonsutvalget tirsdag denne uken, meldte Dagsavisen i går.

– Jeg gjør det jeg mener selv er en hederlig jobb, så får folk mene det de vil. Men jeg må få muligheten til å forsvare meg.

– Kommenterer ikke innhold

Leder av Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen vil ikke si mye om saken.

– Kan kun bekrefte at organisasjonsutvalget har en sak på bordet som omhandler fylkesleder i Oslo Frp. Utover det kommenterer vi ikke innhold, arbeidsmetoder eller fremdrift, sier Andersen til VG.

Han vil ikke si noe årsaken til til saken. Andersen er også gjort kjent med at Jacobsen sier han ikke er blitt gjort kjent med innholdet i saken.

– Utover dette kommenterer jeg ikke innhold, arbeidsmetoder eller fremdrift i saker som behandles i utvalget, skriver han på SMS til VG.

Dagsavisen og TV2 meldte onsdag at Oslo Frp vurderer eksklusjon av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen etter flere konflikter og uro i partiet. Da sa Jacobsen til VG at han selv fikk informasjon fra organisasjonsutvalget for en drøy uke siden, men at han ikke hadde noen flere kommentarer til saken.

Publisert: 03.12.20 kl. 19:06 Oppdatert: 03.12.20 kl. 19:18

Les også