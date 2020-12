MYE SOM FRISTER: Å bruke pengene på og ikke alle klarer å gjøre opp for seg. En kvart million nordmenn har betalingsanmerkning. Foto: Stella Bugge, VG

Nordmenn har 57 milliarder i misligholdt gjeld

Nordmenn skylder nå rekordhøye 57 milliarder kroner som har utløst betalingsanmerkning.

Det viser ferske tall fra det internasjonale kreditt informasjonsselskapet Experian. Misligholdet er 17 prosent høyere enn på samme tid i for, men Experian mener at økningen ikke har noe med pandemien å gjøre.

– Det er alarmerende at den norske befolkningen skylder 57 milliarder som de ikke har gjort opp, men det har ingenting med pandemien å gjøre. Den har ikke slått ut i våre tall ennå. Effekten av en pandemi vil vi se lenger frem i tid, sier Øyvind Rød, analysesjef hos Experian til VG.

Prosessen for å få en betalingsanmerkning er ganske omfattende, den må gjennom rettssystemet og derfor tar det tid.

– Fra et misligholdt krav til det synes hos oss tar det i snitt seks måneder, sier Rød.

Experians tall er hentet ut 31. november og baserer seg på informasjon som Experian har fått fra alle landets inkassobyråer.

Øker på tele, strøm og varehandel

Lindorff, Norges største inkassoselskap, skriver i en pressemelding at antallet inkassosaker blant nordmenn steg for første gang på fem måneder i november.

– På tele, strøm og varehandel er det mer enn i fjor. Men ikke på bil, bolig og kredittkort. Der er det færre inkassosaker. Det skyldes at mange har fått betalings- og avdragsutsettelser. Spesielt i vår så vi at kreditorene var veldig forsiktige med å sende over ting til inkasso på grunn av pandemien, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff, til VG.

Han tror saksoppgangen i november kan være et tegn på at kreditorene gradvis vender tilbake til en mer normal atferd, selv om det er for tidlig å kunne fastslå dette nå.

Også Geir Grindaker, daglig leder i Inkasso Partner i Kristiansand, mener deres oppdragsgivere har holdt tilbake og ikke sendt saker til inkasso for å være med på dugnaden og bidra i den ekstraordinære situasjonen.

– Men nå får de problemer med likviditeten i egne selskaper og da må de sende sakene til inkasso, og dette tror jeg bare vil fortsette, sier han til VG med tanke på den høye arbeidsledigheten og at hele reiselivsnæringen ligger med brukket rygg.

250 000 har betalingsanmerkning

I slutten av november viser tallene fra Experian at det forelå 1,6 millioner betalingsanmerkninger fordelt på nesten 250.000 nordmenn som ikke har betalt i tide. Eller sagt på en annen måte: 5,6 prosent av den norske befolkningen over 18 år har en betalingsanmerkning.

– Det er i snitt 6,3 betalingsanmerkninger per person. Det tallet har økt, og de som får betalingsanmerkning får gjerne flere men andelen som misligholder er relativt stabil, sier Rød. I snitt skylder den enkelte totalt 240 000 kroner.

Årsaken til økningen i den misligholdte gjelden er ifølge Rød at nordmenn generelt har mye gjeld.

– Gjeldsveksten øker

– Gjeldsveksten i norske husholdninger øker, dermed øker også misligholdet. Men både bankene og de som gir forbrukslån sier det samme alle mann, nemlig at skyldnerne har gjort opp kravene sine raskere enn normalt og at de nå har en friskere portefølje enn tidligere. Dette bekreftes også av den Europeiske sentralbanken, sier Rød.

Årsaken er enkel, det koster nesten ingenting å låne penger og med stengte grenser kan man ikke bruke pengene på utenlandsturer og andre morsomme ting.

