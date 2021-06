PÅ JOBBJAKT: Trygve Slagsvold Vedum vil skape flere jobber, men gjøre én person arbeidsledig etter valget 13. september. Han jakter jobben til statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Bringedal

Sp-Trygve slår tilbake: − Tror Erna føler seg utfordret

LILLEHAMMER (VG) Trygve Slagsvold Vedum er ikke nådig med Erna Solberg etter hennes landsmøte-angrep. Han sier at regjeringen har sviktet norsk industri de siste åtte årene.

Fredag kveld fyrte Erna Solberg løs mot Sp-lederens politiske prioriteringer etter coronakrisen i et lengre blogginnlegg.

Høyre-lederen reagerte sterkt på at oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommuner var «punkt én» i Vedums hasteplan for Norge som ble presentert i Dagbladet.

Vedum avviser Solbergs anklage om at han ikke forstår alvoret etter et kriseår hvor 180.000 er arbeidsledige.

– Jeg tror Erna Solberg skjøt fra hofta. Hvis hun hadde sett på landsmøtetalen ville hun sett at hovedpilaren var hvordan vi kan få flere trygge arbeidsplasser, sier han til VG.

– Står til stryk

Vedum sier at han har en rekke tiltak for å skape flere jobber i privat sektor i landsmøtetalen, inkludert et statlig industriløft hjulpet av lave kraftpriser.

– Jeg mener regjeringen står til stryk når du ser de store tallene på hvilken vei det har gått for industrien, sier han.

Han viser til at handelsbalansen for Fastlands-Norge uten olje og gass har gått fra minus 152 milliarder i 2013 til minus 312 milliarder i 2020 – mens sysselsettingsandelen gikk fra 68,6 prosent til 66,4 prosent.

Bare investeringer i eiendom har økt kraftig, ifølge Vedum.

– Hvorfor tror du Norges statsminister går så hardt ut mot deg midt under Senterpartiets landsmøte?

– Jeg tror hun føler seg utfordret, sier han.

SLÅR TILBAKE: Vedum mener at Erna Solberg bør se på sitt eget regnestykke og resultater etter åtte år med makt. Det mener han står til stryk. Foto: Terje Bringedal

– Ingen motsetning

Vedum sier at oppløsningen av Troms og Finnmark er «punkt én» i den delen av hasteplanen som handler om å ha tjenester nær folk.

– Vi skal selvfølgelig gjøre noe med de dyre og ukloke reformene til Erna Solberg, som Viken og Troms og Finnmark, sier han.

– Hva er viktigst: å få folk tilbake i jobb etter coronakrisen eller endre Erna Solbergs reformer?

– Det er ingen motsetning. Man må gjøre begge deler. Noen av Erna Solbergs reformer har gjort det mye vanskeligere å være i jobb, som selvstendig næringsdrivende i taxinæringen, sier Vedum og viser til regjeringens taxifrislipp som har invitert Uber inn på markedet igjen.

Lørdag ettermiddag ble Vedum utropt til Senterpartiets statsministerkandidat.

Til VG sier Vedum at en ny regjering vil gi mer stabilitet til næringslivet.

Han er sterkt kritisk til at regjeringen Solberg i regjeringsforhandlinger la ned pelsdyrnæringen og ifølge ham innførte avgifter som flyseteavgiften og plastposeavgiften for å få budsjettet til å gå rundt.

– Er det Norges påtroppende statsminister som nå slår tilbake mot den avtroppende?

– Nei, poenget er jo at det ikke handler om meg eller Erna Solberg. Det handler om hva vi skal gjøre for folk. Og vi har ikke fått et stortingsmandat eller en eneste stemme.

STATSMINISTER: Erna Solberg er historiens lengstsittende Høyre-statsminister i Norge med snart åtte år bak Norges-rattet. Hun søker fire nye år i høstens valg. Foto: Terje Bringedal

– Ror seg bort

Erna Solberg mener at Vedum nå prøver å ro seg bort fra det han har lovet i sin hasteplan.

– Vedum prøver å ro seg bort fra sin egen hasteplan for Norge. Hans punkt nummer én er å løse opp Troms og Finnmark, skriver Solberg i en e-post til VG.

En ny borgerlig egjering vil prioritere flere jobber i privat sektor, lover hun.

– Før pandemien var ledigheten den laveste på flere år og fire av fem nye jobber kom i privat sektor. Det siste bedriftene trenger er en statsminister som vil si opp EØS-avtalen og svekke grunnlaget for norske arbeidsplasser i alle deler av landet.