LIKE OPPLEVELSER: Jekeziahrem Villanueva (23), Eirin Grinde Tunheim (28) og Martin Somboongwong Skadal (25) kan alle kjenne seg igjen i Goksøyr-søstrenes opplevelser. Foto: Jekeziahrem Villanueva, Privat og Silje van der Meeren (Collage: VG)

Norsk-asiater om stereotypier: − Blitt kalt «ching-chong»

Tre unge norsk-asiater oppfordrer folk til å tenke mer gjennom hvordan vi prater om og til folk med asiatisk utseende. Antirasistisk Senter ber flere politikere komme på banen.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Gründeren Martin Somboongwong Skadal (25) fra Bergen forteller at han flere ganger har fått spørsmål og blitt kalt ting han ikke er komfortabel med.

– Jeg har blitt kalt «ching chong» og guling. Jeg har blitt spurt om familiemedlemmer er transpersoner og om alle damer i Thailand har penis.

– Det blir dessuten lagt frem som om transpersoner i seg selv er negativt, noe det absolutt ikke er, sier han.

Skadal er norsk-kinesisk-thailandsk og opplever at folk har en del fordommer mot ham og andre norsk-asiater.

– Jeg har også blitt spurt om noen i familien min ble hentet fra en bar i Thailand som hore og tatt med til Norge.

VG skrev tidligere denne måneden om søstrene Monica, Susann og Anna Michelle Goksøyr som ønsker å ta et oppgjør med hvordan folk snakker om thailandske kvinner i Norge. Den thailandske kvinneforening i Norge mener seksuelle stereotypier om thaikvinner henger igjen. Skadal har også de samme erfaringene.

TALENT: Skadal er også klima- og miljøaktivist, og i 2020 ble han kåret som en av 30 under 30 lederstjerner av Dagens Næringsliv. Foto: Leo Venås/Privat

Mange stereotypier

Martin Somboongwong Skadal sier han ikke har opplevd direkte hat, men at han har fått en del kommentarer som er over grensen for det han aksepterer.

– Denne type rasisme er snakket så lite om, så jeg vil gjerne gi et perspektiv fra en mannlig thai-kinesisk-norsk person.

Gründeren mener at asiatiske stereotypier blir brukt for mye til «humor». Han opplever det som rasistisk.

Men han vet at mange av dem som tuller, ikke selv tenker på det som rasistisk.

Så ned på sin egen kultur

Jekeziahrem Villanueva (23) er sosiologistudent fra Volda. Hun forteller at hun som norsk-filippinsk også har møtt fordommer i hverdagen.

– Før ble jeg hele tiden minnet på at jeg var annerledes. Jeg fikk kommentarer om at jeg lukter vårruller, og det fikk meg til å føle meg ekkel.

Hun forteller at hun i barndommen pleide å lufte klærne sine i vinduet så de ikke skulle lukte filippinsk mat.

– I oppveksten begynte jeg å skamme meg over den filippinske delen av meg. Jeg begynte å glorifisere det norske, og så ned på min egen kultur.

Villanueva forklarer at hun i de siste årene har begynt å lengte tilbake etter sin filippinsk identitet.

ERFARINGER: – Det er viktig å gi slipp på den tanken om det ikke finnes rasisme i Norge. Bare mine egne erfaringer viser at det finnes veldig mye normalisert hverdagsrasisme, sier Jekeziahrem Villanueva. Foto: Jekeziahrem Villanueva

En annen ting som plager henne er det hun beskriver som «bakhåndskomplimenter», som hun sier hun har fått mange av.

– Eksempler på den type kommentar kan være: «Du høres jo helt norsk ut! Jeg hadde aldri gjettet at du ikke var norsk, hvis vi snakket i telefon», eller «Du er ganske fin for å være en asiater».

– Jeg føler det er et underliggende stikk bak slike kommentarer. Det er som om jeg hylles for at jeg ikke er en «typisk asiat», eller for å være det de forventer asiatiske kvinner skal være.

«Pattaya-kvinner»

Eirin Grinde Tunheim (28) har thai-norsk bakgrunn, og opplever at folk spør om moren og stefaren møttes i Pattaya.

– Thaikvinner opplever en del fordommer som at de er «billig» eller «Pattaya-kvinner». «Red light-distrikt» er også et ord jeg har hørt nordmenn kalle spabedrifter i Norge, sier tannlegestudenten fra Steinberg.

Tunheim erfarer at folk kun husker de negative stereotypiene. Som at når folk leser om thaier i mediene, så husker man ofte bare den ene saken om en thaimassasje som ble stengt på grunn av sexsalg.

FORDOMMER: – «Hei, tilbyr du en happy ending-service?» er nok det mange thaikvinner som har hørt i arbeidstiden, sier Eirin Grinde Tunheim. Foto: Privat

– De husker ikke at det bare er én av tusen. Jeg skulle ønske vi fikk lese om thaikvinner i positive sammenhenger. Det gjelder også andre etniske grupper i Norge.

Thailandske kvinner er ikke alle prostituerte, understreker hun.

– Mange møter hverandre på en tradisjonell måte. På en kafé eller en restaurant. Og uansett hvor de møtes, spiller det liten rolle for deres menneskeverd. De er mennesker, akkurat som deg, sier Tunheim.

Tunheim har dessuten LHBT+-bakgrunn, og forteller at hun som ungdom opplevde mye motstand fordi hun er en transkvinne.

– I Thailand er transpersoner veldig normalisert, med stor åpenhet. Mens i Norge opplevde jeg at folk ikke kunne forstå at man kunne være annerledes og lykkelig. Jeg følte at folk ønsket å dra meg ned, sier hun.

Ønsker kartlegging

Antirasistisk Senter er ikke overrasket over at mennesker med asiatisk bakgrunn opplever rasisme og diskriminering på lik linje med andre nordmenn med minoritetsbakgrunn.

– Graden av rasisme mot mennesker med asiatisk bakgrunn har nok vært underkommunisert, sier Carima Tirillsdottir Heinesen som er kommunikasjonsansvarlig for Antirasistisk Senter.

RASISME: Talsperson for Antirasistisk Senter mener at rasisme er uakseptabelt uansett hvem det rammer. Foto: Privat

– Vi forventer at politikerne og andre sentrale samfunnsaktører tar beretningene som nå kommer frem på alvor, og at de legger ned en reell innsats i å kartlegge, og forebygge dette, sier Heinesen.

– Det er viktig å erkjenne at rasisme mot norsk-asiater ikke bare er knyttet til pandemien, – at det er et langt mer omfattende problem enn som så.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) har allerede sagt at han vil lansere nytt politisk mål for Norge: At vi skal bli det første rasismefrie landet i verden.

Antirasistisk Senter er positive til kultur- og likestillingsministerens ambisjoner.

– Oi, det er et ambisiøst mål, men utvilsomt et kjempefint mål å jobbe for, sier Heinesen.