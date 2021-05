Stor festnatt første sommerhelg: − Folk har ikke tatt hensyn

Lørdag slo sommervarmen til flere steder i landet. Det gjorde også festbråket. Både i Oslo og Trondheim hadde politiet det travelt med å holde styr på høylytte fester.

Politiet i hovedstaden hadde nok å henge fingrene i natt til søndag. I løpet av natten var det rundt 3000 personer samlet på St. Hanshaugen og Frognerparken.

– Det er veldig mye folk som er samlet, og mye ungdom og mange er overstadig beruset. Det er veldig lite fokus på smittevern, og en god del musikk. Litt høyt til tider, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, til VG natt til søndag.

Det skal likevel ha gått pent for seg, bekrefter Stokkli: Da politiet ba folk om å dempe seg, skal de ha gjort dette.

Hvorvidt parkgjestene var like flinke til å rydde opp etter seg, ser ut til å være en annen sak. Bilder fra flere Oslo-parker lørdag morgen viser overfylt søppelkasser og et hav av søppel på gresset:

– For det første er jeg sjokkert, men også flau over mine medmennesker. Vi burde kanskje fortsatt sitte inne i isolasjon. Har man bare gått fra det her? Det ser ut som noen har tatt søppelbøtte og lastet det ut.

Det sier Nadya Mikalsen (40) til VG. På morgentur med hunden i Sofienbergparken i Oslo søndag morgen måtte hun stoppe opp og måpe da hun så alt søppelet:

– Tenk på alle hundene som går her, sier hun og viser til glass og søppel som ligger strødd i parken.

Hun mener det er respektløst å etterlate fellesområder på denne måten.

– De burde ryddet opp selv, fastslår Mikalsen.

Politiet i Oslo bekrefter at det, i tillegg til parkfester, også har vært en hel del hjemmefester. Flere innringere har klaget på at de ikke får sove.

– Men det er helt på det normale, sier Stokkli til VG.

Operasjonslederen sier videre at det og ikke har kommet noen meldinger om problemer i forbindelse med barer og restauranter som nå har åpnet igjen for skjenking.

BIL-ENTUSIASTER: Ved Borgerskogen i Stokke i Sandefjord kommune var det mange samlet sent lørdag kveld. Foto: Geir Eriksen

Over 1000 samlet

Mellom 1000 og 1500 personer var sent lørdag kveld samlet til rånertreff ved Borgeskogen i Stokke i Sandefjord kommune, skriver NTB.

Til VG forteller operasjonsleder Anne Meyer at de antar at opptil 500 biler var samlet.

– Politiet var der for å forebygge råkjøring. Vi har ikke tatt tak i smittevern eller andre ordensforstyrrelser. Der er for mange personer der.

– Hvordan så det ut med tanke på smittevern?

– Du kan jo tenke deg når 400–500 biler samles med flere personer i hver bil. Det er et spørsmål om hva man skal gjøre når det er så mange. Vi har ikke kapasitet til å bortvise så mange, sier operasjonslederen og presiserer:

– Det er nok noen som tenker på smittevern, og andre som ikke gjør det. Hvis det er noen som er syke her, er det fort at det sprer seg. Blir det mye smitte må samfunnet stenge ned, fortsetter Meyer.

Hun sier at politiet på forhånd ikke var kjent med treffet.

Trøndelag: 60 meldinger om støy på én natt

Natt til søndag i Trøndelag fikk politiet inn hele 60 meldinger som gikk på forstyrrelse av natteroen.

På Twitter skriver de at natten også har vært preget av noen alvorlige voldshendelser.

– Det har vært loggført ganske så mange oppdrag, både utendørs i parken og i tilknytning til hjemmeadresser. Men vi har ikke hatt noen anmeldelser for brudd på smittevern, opplyser operasjonsleder Bjørnar Gåsvik til VG.

I Møre og Romsdal politidistrikt loggførte politiet over 40 hendelser som gikk på forstyrrelse av natteroen. De kaller det en «travel natt».

– Folk har ikke tatt hensyn til sine omgivelser. Ingen store alvorlige hendelser har skjedd i natt, men vi har hatt en rekke andre oppdrag som har krevd våre ressurser, skriver de på Twitter.

Kristiansand: Knuste vindu på restaurant

Også politiet i Agder har hatt mottatt mange klager på høy musikk og festbråk i natt. Klagene har vært så mange at de ikke har hatt kapasitet til å følge opp alle meldingene.

Fædrelandsvennen skriver at i Kristiansand oppdaget en politipatrulje at noen hadde knust vinduet til en restaurant i løpet av natten.

– Det er rent hærverk, og innehaveren sørget selv for å sikre stedet. Vi tar gjerne imot tips hvis noen har sett noe, sier operasjonslederen til avisen.

I Bergen skal det lørdag kveld og natt til søndag ha vært svært mange mennesker og mye fyll i Nygårdsparken, melder NRK.

Slik så Nygårdsparken i Bergen ut etter en festnatt i begynnelsen av mai:

Til tross for de store ansamlingene har politiet ikke meldt om noen alvorlige hendelser i tilknytning til ansamlingene.

Russen har likevel vært aktiv flere steder, og politiet i Sørvest kunne melde om amper stemning og høy musikk. Oslo-politiet kunne også natt til søndag melde om brann i en russebuss.

