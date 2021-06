ALVORETS TIME: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har litt over hundre dager på seg til å overbevise det norske folk om å kaste Erna Solberg og Høyre ut av regjeringskontorene. Foto: Terje Bringedal

Vedum-garanti: − Avgiftene skal ned

ILSENG (VG) Trygve Slagsvold Vedum lover gigantsatsing på industrien, garanterer at du får lavere avgifter og at bøndene vil få mer penger hvis han vinner valget. Og så forteller han om sin mest geniale investering – og lovpriser sin far.

Vedum ligger an til å gjøre tidenes beste valg for Senterpartiet og har blikket stivt rettet mot regjeringsmakt.

Han har tatt med VG til slektsgården på Ilseng i Stange – og gir flere garantier for hva han vil gjøre med makten:

Storstilt industrisatsing.

En garanti om at avgiftene skal ned de neste fire årene.

Flere fylkesledere har tatt til orde for at Vedum bør signalisere at han er klar til å bli statsminister. Det vil han ikke.

– Er det ikke kult at noen vil ha deg som statsminister?

– Jeg har hatt en linje hele veien, så får vi se etter valget. Det viktige er at Erna Solberg får fri.

Solen skinner på gårdsplassen. Familiens kjæledegge, bikkja Molly, leker med alle og ungene er ned i elven og bader – 11 grader i vannet.

– Bestefar begynte med hest, nå kjører jeg rundt med traktor som har en GPS på taket, som avgjør hvor mye kunstgjødsel som skal spres for å få kornet best mulig.

Vedum har 130 mål med korn, som han selv forsøker å ta ansvaret for. Resten av driften, blant annet bier, er satt bort til andre.

fullskjerm neste JEG ER HAVREN: – Det ble havre i år, etter mange år med hvete, sier stortingsbonde Trygve Slagsvold Vedum.

Vil åpne lommeboken

Vedum taler så varmt om industrien at vi må tenke oss om; om det er en Ap-mann som sitter foran oss. Han lover en storstilt industrisatsing de neste fire årene.

Han viser til at oljeinvesteringene faller og at investeringene i bolig nå er større enn investeringene innen olje og gass.

Og at investeringene i industrien er knøttsmå i forhold.

– Samlede industriinvesteringer i Norge ligger på rundt 26 milliarder kroner. Det er veldig mye lavere enn oljeinvesteringene, som var anslått til 180 milliarder i 2020. Men selv alle oljeinvesteringene våre er mindre enn det vi investerte i eiendom her i landet i fjor; rundt 230 milliarder kroner.

– Enkeltpersoner kan bo seg til rikdom, gjennom kjøp og salg, men vi som samfunn kan vi ikke bo oss til rikdom. Vi kan ikke leve av å selge toroms-leiligheter til hverandre, sier han.

BLOMSTRINGSTID: – Vi har alle Norges løvtre-typer på eiendommen vår, sier han stolt Foto: Terje Bringedal

Nytt departement

Vedum løsning er en mye mer aktiv industripolitikk.

– Får vi regjeringsansvar til høsten, så vil vi døpe om Næringsdepartementet til et Industri- og næringsdepartement, og ha en mye mer aktiv industripolitikk.

Han sier at vi bør øke industriinvesteringene med 40–50 prosent i neste stortingsperiode.

Dette vil han få til ved å gi mer penger til norske bedrifter og holde kraftprisene lavere enn i Europa, blant annet ved å gå ut av EUs energimarkedspakke Acer.

Målet er ikke å eie flere bedrifter, men å gi statlig starthjelp.

– Sier du maks 33 statlig prosent eierandel?

– Ja, og gjerne kortsiktig i 10–15 år, for å hjelpe i gang.

ALFRED: Robotklipperen får nye blader. – Den heter «Alfred» oppkalt eller Emil i Lønnebergets venn. Foto: Terje Bringedal

Han viser oss rundt. Familien har anlagt en 700 meter lang kanal, med tursti, åpen for allmennheten.

Borti hagen står en gressklipperrobot, som han har vært å hentet nye blader til.

– Det er min mest geniale investering. Vi trenger ikke klippe plenen selv lenger.

Ikke redd for EU

Vedum er ikke redd for at EU skal stikke kjepper i hjulene for hans statlige industrisatsning.

– I Frankrike og Tyskland driver de med direkte støtte, ren cash – eksempelvis i grønne selskaper. Vi må kopiere og tilpasse det til norske forhold. Tyskland og Østerrike kan være forbilder.

– Det ser ut som om du skal duellere med Ap om industrivelgere?

– Folk må få bestemme; jeg mener vi har den beste industripolitikken innenfor transport, olje- og gass, bredden av dem som er organisert i Fellesforbundet. Vi trenger mer konkurranse om norsk industripolitikk.

– Støre sier EØS skal ligge til grunn for en ny rødgrønn regjering. Du utfordrer ikke det, men du vil utfordre arbeidsinnvandring og Acer?

– Ja, det er de to hovedområdene; EØS er ikke et medlemskap, men et avtaleverk som utvikler seg hele tiden. Det må vi påvirke.

KAN DETTE GÅ BRA? Faren og en vennegjeng har bygget masse kule apparater å leke med ved en turiststi. Denne balanseøvelsen er en av dem. Foto: Terje Bringedal

Avgiftsgaranti: Ned, ned, ned

Vedum kommer med en krystallklar garanti: om fire år skal avgiftene totalt sett være lavere enn i dag.

Han lover også at alle som tjener mindre enn 750.000 kroner skal få lavere skatter enn i dag med en ny regjering.

– Avgiftene skal ikke opp. De skal ned, sier Vedum.

Han viser til Frps Siv Jensen som et eksempel han ikke vil etterfølge. Han sier at dagens regjering opprettet flere nye avgifter for å få budsjettene til å gå opp, som flyseteavgiften og plastposeavgiften.

Aller først vil han gå løs på elavgiften. Men også matmomsen, særavgifter på ulike matvarer og avgift på biodrivstoff står lagelig for Vedum-hugg.

– Er det noen unntak?

– Det er et stort avgiftssystem. Så det kan være enkeltavgifter selvfølgelig som øker, men totalt sett skal avgiftene ned.

DET GJORDE JO IKKE DET: Etter noen steg klarte han ikke å holde seg på stokken. Foto: Terje Bringedal

Dyrere landbruksoppgjør

Vedum sier at han vil betale for gildet ved å få flere inn i arbeidslivet og ved å bruke oljepenger. Ikke skatteøkninger.

Han garanterer at handlingsregelen til Oljefondet ligger fast på tre prosent.

Fordi Oljefondets verdi øker, kan det hvert år fases inn mer oljepenger.

– Dere overkjørte regjeringen med to milliarder når det gjelder støtte til pelsdyrbøndene, samlet 3,6 milliarder kroner. Er det derfor dere skal inn i regjeringen; for å kjempe for bøndene?

– Den saken viser hvor uansvarlig Erna Solberg er. Hun forbyr en helt lovlig næring uten at de beregnet kostnadene. Det er er opprydding etter ekstremt dårlig politisk håndverk. De som rammes kan ikke bli sittende igjen med regningen.

Aftenposten hadde nylig en oversikt som viste at pengebruken ikke var spesielt høyere da Sp sist var i regjering.

– Bøndene har klaget over årets landbruksoppgjør. Får de et bedre oppgjør hvis Sp kommer i regjering?

– Ja, selvfølgelig.

– Hvor mye bedre?

– Det vil variere fra år til år. Det er så mye som spiller inn: Rente, strømpris og gjødselpris.

SALA: – Vi har satt ut den rødlista arten, salamander, her, og Vedum og ler karakteristisk. Foto: Terje Bringedal

Vil oppløse Innlandet

Senterpartiet har varslet kamp mot en rekke av Høyres reformer, men vil ikke fullt ut reversere noen av dem.

Han lover og tror at Troms og Finnmark og Viken får skille seg, men ser gjerne også flere fylkes-skilsmisser.

– Hva stemmer du i Hedmark da?

– Jeg? Da stemmer jeg for at Hedmark skal være et eget fylke. Hvis folk lokalt vil beholde Høyres reformer, skal de få lov til det ifølge Vedum.

– Hvor mange lensmannskontor vil du gjenopprette?

– Jeg har ikke satt noe tall på det, men vi må opprette både nye politi-tjenestesteder, politiposter og det som ble kalt lensmannskontor. Det blir flere politifolk i ytre ledd og det skal vi få til både ved å flytte på folk og ansette flere, sier han.

Vil bevare dagens abortlov

En av kampsakene på Senterpartiets landsmøte blir abortsaken.

Et mindretall i programkomiteen vil utvide grensen for fri abort fra 12 til 18 uker.

Både SV og Arbeiderpartiet vil utvide grensen for fri abort, men partiledelsen i Senterpartiet har tidligere pekt på at de ønsker brede forlik – slik at abortsaken ikke blir en del av regjeringsforhandlingene.

– Jeg ønsker stabilitet, så jeg vil videreføre dagens 12 uker, sier Vedum:

– Jeg har som mål at alle endringer der må skje så bredt som overhodet mulig, med minst mulig sånn det skjedde med Erna Solberg, med knappe flertall, slik at det blir ro. Vi vet at enhver debatt rundt temaet er vondt for mange.

KAN DU BLI SUR?: Han sier det ikke er så ofte. Foto: Terje Bringedal

Kan bli sur

Vedum er kjent for sitt blide vesen og karakteristiske latter, men lover at han også kan bli sur.

– Det kan skje hvis jeg er sulten eller noen slurver med referansepunkt i politiske vedtak.

Vedum har ridd høyt på meningsmålingene i lengre tid og vært regjeringens fremste kritiker i en rekke saker.

– Har du lovet for mye?

– Nei, det er jo det man tror på. Så må man prøve å gjennomføre det. Folk må se at det går riktig retning, at du klarer å gjøre en forskjell og gjøre folks liv bedre.

FAR OG SØNN: Trygve Slagsvold Vedum sier at hans far Trond Vidar har lært ham mye om hva han bør gjøre som politiker. Foto: Terje Bringedal

– Faren min har vært ekstremt viktig

Familiemedlemmer kommer og går på gårdstunet gjennom dagen mens VG er på besøk.

En av dem som tar turen innom er Vedums far, Trond Vidar Vedum. Tidligere høyskolelektor og gårdbruker – denne gårdens sjef i en generasjon.

Han sier farens dør var så høy og bred at sågar fanger ved Ilseng fengsel i nabolaget, slapp inn.

– Det var mange fanger fra Ilseng her.

Han sier det ikke bare var dem.

– Så startet far sosial arbeidstrening for gutter som slet. Det var småkriminelle, mange som var på skråplanet og innvandrere.

Han er stolt når han sier:

– Faren min har vært ekstremt viktig for meg. Han så og hjalp folk.