FARTSDUO: Tor André Johnsen og Bård Hoksrud har allerede skaffet seg 120-skilt lenge før Stortingets ja til utprøving av ny fartsgrense på utvalgte motorveistrekninger. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Fartsgrense-eksperiment - Stortinget tillater 120 km/t

Frp-fraksjonen i transportkomiteen jublet høylytt torsdag. For nå har de fått med seg et stortingsflertall på utprøving av 120 km/t fartsgrense på noen veistrekninger.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en kjempeseier for oss, sier Bård Hoksrud.

Han jubler sammen med Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen på Stortinget torsdag.

De tre Frperne er i gledesrus over at partiets mangeårige kamp for fartsgrense-økning er vunnet, i hvert fall delvis.

Før påske stilte Hoksrud og Johnsen opp med et stort 120-skilt på en gangbro over E18-motorveien i Lier mellom Drammen og Oslo.

Nå kan dette skiltet bli virkelighet.

les også Frp-duo: Vil ha ny fartsgrense – men da er grensen nådd

Torsdag ettermiddag er det klart at også regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre i tillegg til Ap i fagkomiteen går med på å prøve ut en fartsgrenseøkning fra 110 til 120 kilometer i timen på veistrekninger som Statens vegvesen og selskapet Nye Veier kan peke ut.

FRA HELSE TIL TRANSPORT: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er kanskje best kjent som helsepolitiker, men er i ferd med å avslutte stortingssesjonen i Transportkomitéen sammen med Bård Hoksrud og Tor André Johnsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De tre foreslår uoppfordret tre motorveistrekninger som aktuelle – alle «tilfeldigvis» på hjemveiene deres på E18 i Bamble i Telemark (Hoksrud), E18 ved Tvedestrand i Agder (Bruun-Gundersen) og E6 mellom Oslo og Mjøsregionen (Johnsen).

– Ha-ha! Det er helt tilfeldig, presiserer Bruun-Gundersen da VG gjør henne oppmerksom på de tre politikernes nærhet til fartsstrekningene.

– Vil ikke bilister fort nærme seg både 130 og 140 km/t med fartsgrense på 120?

– Vi tror folk vil respektere det når vi har riktig fartsgrense på riktig vei, husk vi snakker om de tryggeste og beste motorveiene. Folk synes det er en grense for hvor fort de synes det er ålreit å kjøre, sier Hoksrud.

De viser til erfaringer med moderat fartsøkning da fartsgrensen først ble hevet fra 90 km/t til 100.

Erfaringen er den samme med den siste fartsgrense-økningen til 110 km/t.

– Snittfarten økte noe, men det er nå langt flere som holder fartsgrensen på disse veiene, sier Hoksrud,

De har tro på at 120 km/t er en maks-fartsgrense i Norge, selv om Frp har 130 km/t som forslag i partiprogrammet – for øvrig samme maks-fartsgrense som i Danmark.

– Noe særlig mer enn 120 er ikke motorveiene bygget for i Norge i dag, sa samferdselspolitikerne til VG i april.