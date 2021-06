TRAVEL: Heidi Bjerkan står bak flere restauranter i Trondheim, og bruker nå all energi på å stenge ned. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Kjendiskokk: − Håper folk kan støtte bransjen ved å holde seg i ro

TRONDHEIM (VG): Flere steder stenger helt ned for tredje gang i Trondheim. Kjendiskokk Heidi Bjerkan mener det beste folk kan gjøre for å støtte bransjen, er å følge anbefalingene – og reagerer på de som nekter å oppgi nærkontakter.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

VG har fått noen minutter på det som er en travel nedstengningsdag på Credo restaurant i Trondheim. Mandag denne uken kom meldingen om strengere tiltak fra tirsdag, etter et smittehopp i kommunen.

– Det er jo bestandig busy. Det er mye som skal ordnes ved plutselig nedstengning. Vi må prøve å berge råvarene. Nå er alle inne i dag for å hjelpe til med det, sier Heidi Bjerkan.

fullskjerm neste STENGT: Restaurant Credo ligger i en tidligere maskinhall på Lilleby i Trondheim, vegg i vegg med Jossa mat og drikke.

Hun er kokk og kjøkkensjef og driver Credo Restaurant, Jossa mat og drikke og Edoramen i Trondheim. Hun forteller at rundt 30 ansatte blir berørt av denne tredje runden med nedstengning, men at de fremdeles er på delvis permittering etter den forrige.

– Men vi er nå utrolig heldige uansett. Vi har fått lov til å holde åpent i lang, lang tid, sier hun.

Bjerkan har valgt å stenge alt helt, selv om restauranter i Trondheim har mulighet til å fortsette servering uten alkohol.

– Vi kunne sikkert hatt åpent på både Edoramen og Jossa, men siden de går ut med et ønske om at vi skal holde oss i ro og at vi skal ha minst mulig nærkontakt, forholder vi oss til det. Det er en vurderingssak, sier hun.

Fra andre steder i landet har restaurant- og hotellbransjen også fortalt om problemer med å drive med profitt uten alkoholservering.

– Ja, selvfølgelig, det er en annen ting. Her på Credo er det ikke lønnsomt å ha åpent med alkoholfri servering, sier Bjerkan.

TIDKREVENDE: Bjerkan forteller om store ressurser som går med til å konservere mat og stenge ned flere restauranter. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun sier at de onsdag er 20 stykker på jobb for å stenge ned – blant annet for å konservere de ferskvarene som kan reddes.

– Vi bruker nok en 400-500 timer på å åpne igjen også, anslår hun.

Tirsdag var det 33 nye smittede registrert i Trondheim, fire med ukjent smittekilde. Onsdag var det 30 nye. De fleste av disse er i 20- og 30-årene. Kommunen frykter at delta-variasjonen av viruset er i omløp. Det er meldt inn elleve tilfeller av trolig delta-variant, men de får ikke svar før over helgen.

– Selvfølgelig synes jeg det er dumt at vi må stenge ned, men jeg respekterer også den avgjørelsen. For om det er en sånn veldig smittsom variant på ferde, håper jeg folk kan støtte restaurantbransjen ved å holde seg i ro. Ved å faktisk la dette gå ned fort og gi folk muligheten til å drive smittesporing, sier restauranteieren og fortsetter:

– De som nekter å oppgi nærkontakt … ja, det er så egoistisk at det er helt vilt. Det er de som virkelig ødelegger for andre.

Hun forteller at de ansatte ved hennes restauranter selv har tatt initiativet til å begrense sin sosiale omgangskrets i pandemien.

– Jeg har ikke forutsetning for å si om tiltakene er riktig eller feil, og derfor tenker jeg det er bedre om alle støtter tiltakene og holder seg i ro med færrest mulig nærkontakter, oppfordrer Bjerkan.

I første runde varer tiltakene til og med 8. juni, men kommunedirektør Morten Wolden sier det må en betydelig nedgang til for at de skal åpne opp mer i Trondheim.