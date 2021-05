PORTUGAL: Foreløpig må reisende fra Portugal ikke oppholde seg på karantenehotell i Norge. Men du må fortsatt gjennomføre karantenen hjemme. Foto: Ana Brigida / AP

Nye regler: Nå slipper du karantenehotell fra disse landene

Regjeringen strammer inn og letter på innreisereglene. Men de fleste må fortsatt oppholde seg på karantenehotell etter utenlandstur.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fra og med i dag, torsdag 27. mai, trer flere nye regler for innreisekarantene i kraft.

Regjeringen gjør blant annet ikke lenger forskjell på nødvendige eller unødvendige reiser. Det er smittesituasjonen i landet du reiser fra som nå vil være avgjørende for hvor og om du må i karantene.

– Det er fortsatt bare nordmenn og utlendinger som er bosatt i Norge som kan reise til Norge, i tillegg til utlendinger som kommer fra land eller områder i Europa som ikke er underlagt karanteneplikt fordi de er «gule». I tillegg er det noen andre spesielle unntak knyttet blant annet til samvær med egne barn, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han understreker at alle må fortsatt registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Alle må også fortsatt teste seg på grensen.

NYE REGLER: Nakstad forklarer de nye innreisereglene. Foto: Line Møller

Ingen karanteneplikt

Reisende fra enkelte land, slipper nå karantene ved innreise til Norge – det gjelder både nordmenn og utlendinger og det er ikke krav om at man må være bosatt i Norge.

«Gule» land og områder som har færre enn 25 registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere og færre en fire prosent positive tester.

Disse landene og områdene er nå gule:

Slipper karantenehotell

Reisende fra enkelte land vil fremover slippe å oppholde seg på karantenehotell. Man må likevel fullføre karantenetiden hjemme, eller på annet egnet oppholdssted, frem til negativ test tidligst etter syv døgn.

Landene må være innenfor Storbritannia, EØS- og Schengen og ha et smittepress mellom 25 og 150 per 100.000 innbyggere over 14 dager. I tillegg må færre enn fire prosent ha testet positivt i samme periode.

I FHIs siste faglige grunnlag for uke 18 og 19 oppfylte Polen, Romania, Portugal, Ungarn, Irland, Finland, Liechtenstein og Malta kravet.

Men Det europeiske smittevernbyrået ECDC har torsdag oppdatert tallene for EØS- og Schengen-land.

FHI jobber med å oppdatere sine reiserådsider. Ifølge VGs oversikt kan flere land, som Italia og Østerrike, snart oppfylle kravet.

I tabellen under kan du se hvilke land som ligger an til å nå kravet for å slippe karantenehotell, velg «detaljert» på innstillingene:

Minst tre dager på karantenehotell

Reisende fra «røde» land med høyt smittepress i Storbritannia, EØS og Schengen må oppholde seg på karantenehotell i minst tre døgn.

Dersom du tester negativt på døgn tre, kan du fullføre resten av karantenetiden hjemme. Hvis du også tester negativt tidligst etter syv døgn, kan du gå ut av karantene.

Dette gjelder for land som har flere enn 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, og/eller flere enn fire prosent som tester positivt.

– For reisende fra Storbritannia, EØS- og Schengen-land er det smittesituasjonen på det tidspunktet man reiser inn til Norge som er avgjørende, understreker Nakstad.

Det betyr at hvis det landet eller regionen du befinner deg i går fra rødt til gult på den dagen du reiser hjem, er det reglene for gule land som gjelder når du passerer grensen til Norge. Det samme gjelder motsatt vei.

Reisende fra land utenfor Storbritannia, EØS- og Schengen har ti dagers karanteneplikt på karantenehotell, men kan teste seg ut tidligst etter syv dager ved negativt testresultat.

Flere kan komme til Norge

Det åpnes for innreise for utlendinger som er bosatt i land eller områder som ikke er underlagt karanteneplikt, altså «gule land», i Norge.

I dag gjelder dette Grønland, Færøyene, Island og deler av Finland, men det vil endre seg etter hvert som flere land får vaksinert befolkningen og smitten faller, skriver regjeringen på sine nettsider.

Onsdag varslet regjeringen også at norske studenter som kommer hjem fra studieopphold i utlandet, slipper å betale egenandelen for eventuelt opphold på karantenehotell.

Vaksinerte må foreløpig forholde seg til de samme innreisereglene.