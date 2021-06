RETT I PANNA: Vegard Bangsund mener forslaget om kvotestruktur Sp-sentralstyret foreslår å vedta vil være et skudd rett i egen panne, og sikre velgerflukt i nord. Bildet av sjarken er et illustrasjonsbilde, ikke Bangsunds båt. Foto: Privat/Gøran Bohlin/VG

Fisk splitter Sp før landsmøtet: Lokaltopp vurderer å melde seg ut

Et forslag på Senterpartiets landsmøte kan føre til en brutal kvotekamp mellom Møre-trålerne og kystflåten i nord. – Jeg mistenker at møringene står bak, raser lokal Senterparti-profil i nord.

Av Martin Lægland , Eirik Røsvik og Jil Yngland (foto)

– Hvis vi har lyst til å skyte oss sjøl i panna rett før valget, så er det kjempelurt å vedta dette forsalget på landsmøtet.

Tordensalven kommer fra Vardøfiskeren og Sp-politiker Vegard Bangsund på telefon til VG, mens han er utpå havet og drar opp blåkveite.

Han sikter til et forslag fra Senterpartiet i Møre og Romsdal om ikke å røre kvotefordelingen mellom kystflåten og de større båtene, som trålere. Forslaget skal behandles på partiets landsmøte i helgen, og sentralstyret har foreslått å vedta forslaget.

Fiskekvoter Fiskekvoter er en rettighet til å fiske en bestemt mengde fisk. Årsaken til at vi har fiskekvoter handler om ressursforvaltning av fiskebestanden, og for å unngå overfiske. Vis mer

Bangsund sitter på fylkestinget for Troms og Finnmark Sp, og er sjarkfisker – kjent for utsagnet som nådde overskriften i lokalavisen Østhavet:

«Nu får det for satan i helvete være nok. Stjæl for milliarder og tilbyr oss drit tebake. Kjøss mæ medt i ræva, vi ska ha fesken vårs tebake, arme hestkuka.»

FORBANNA: Fisker og senterpartist Vegard Bangsund gir klar beskjed om at Senterpartiet ikke kan vedta forslaget om å ikke røre kvotefordelingen mellom fartøy. Foto: Privat

Vil vurdere å forlate partiet

Han mener forslaget, hvis det blir vedtatt, vil føre til velgerflukt fra Senterpartiet i nord.

– Jeg bryr meg om to ting: fiskeripolitikk og distriktspolitikk. Alt annet driter jeg i. Unntatt skole da. Men fiskeri og distrikt er viktigst. Dersom Senterpartiet vedtar dette forslaget, så har «The Clash» ei fin låt fra 80-tallet: «Should I stay, or should I go».

Bangsund sier at han har fått forsikringer «fra nasjonalt hold» om at det jobbes med å endre setningen, og at han er overbevist om at det må ha skjedd en feil.

Her er forslaget Senterpartiets sentralstyre har foreslått at følgende formulering tas inn i partiets nye stortingsvalgsprogram. «La kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast.» Endringsforslaget kommer fra Møre og Romsdal Sp og er vedtatt innstilt av sentralstyret. Vis mer

– Jeg sier ikke hvem. Men jeg har satt himmel og jord i bevegelse for å få klarhet i dette, for det må være en feil. Hvis ikke trenger vi ikke stille til valg i Nord-Norge, da gjør SV og Ap rent bord.

– Men er du sikker på at det er feil? At det ikke er et forslag sentralstyret har innstilt på, slik det fremstår, etter at fylkeslaget i Møre og Romsdal har fått gjennomslag?

– Jo, og jeg mistenker at møringene står bak. De har vel klart å snike det inn, for de har ikke en eneste sjark, kun autoline (mekanisert linefiske journ.anm.) og trålere.

Får kjeft fra eks-regjeringspartner

Også SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes går knallhardt ut mot forslaget, som han mener svikter Nord-Norge.

– Jeg reagerte med sjokk da jeg så innstillingen til partiets fiskeripolitikk, hvor de skriver rett ut at dagens fiskeripolitikk skal ligge fast. At urettferdigheten folk langs kysten har opplevd i mange år nå får Sps godkjentstempel.

Han viser til Riksrevisjonens kritikk av dagens kvotefordeling, som slår fast at endringene i kvotefordeling har ført til økt lønnsomhet i fiskeflåten – men redusert aktivitet i mange kystsamfunn.

RØDGRØNT OPPGJØR: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener Senterpartiet fører velgeren bak lyset, dersom de vedtar formuleringen. Foto: Jil Yngland

– Ført bak lyset

Fylkesnes mener at det er denne utviklingen Senterpartiet nå går inn for å videreføre.

– Dette betyr at alle som har trodd på at Sp ville snu sentraliseringen i fiskeriene har blitt ført blitt ført bak lyset, slår han fast, og raljerer også over partiets anti-sentraliseringsretorikk:

– Det er et paradoks at Sp er veldig mot sentralisering, så lenge det ikke er snakk om kysten.

– Blir dette forslaget vedtatt, så har Sp snudd på femøringen, for ikke å si snudd på fembøringen, sier Fylkesnes.

MER TIL KYSTEN: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) går hardt ut mot Sp-forslaget om at kvotestrukturen skal ligge fast. Foto: Jil Yngland

Ikke noe Møre-ran

Fiskeripolitisk talsperson i Møre og Romsdal Sp som står bak forslaget, Odd Helge Gangstad, sier at det er viktig å sikre stabile rammer for hele fiskeflåten.

– Både de store og de små fartøyene må kunne planlegge flere år frem i tid. Næringen er hele tiden i fornyelse, og da trenger man stabilitet slik at man kan gå i en bank og få lån, sier Gangstad.

Gangstad avviser at møringene ikke har «en eneste sjark», som Vegard Bangsund påstår - og sier at de har mange.

FORSVARER MØRINGENE: Odd Helge Gangstad mener at regjeringens kvotemelding og klimamelding har gjort fremtiden mer usikker for fiskerne. Han tror Sp kan løse floken med plikttrålere og sørge for at de holder liv i fiskemottakene i nord. Foto: Privat

Han sier videre at Norge har flere gode ordninger for kystfiskerne i dag, som «trålstigen» - som fordeler en større andel av torskekvoten til kystflåten i dårlige år - og fleksible kvoter.

– Er dette Møre-trålerne mot kystflåten i Nord-Norge?

– Nei, de har begge sin misjon på havet. Vi er avhengig av en variert flåte for at Norge skal fiske sin andel av totalkvoten. Vi trenger en politikk for hele kysten. Også for Vestlandet, sier han.

VENT! Sps Geir Pollestad ber kritikerne – både i og utfor eget parti – vente til etter landsmøtet før de kritiserer partiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vent til etter landsmøtet

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad svarer slik på kritikken fra Fylkesnes:

– Fylkesnes er med i et parti som er for ivrige på å avgiftslegge næringen og at han burde vente til etter landsmøtet med å kritisere vår politikk.

Til den harde skytset fra egne rekker i Finnmark svarer Pollestad:

– Jeg tror vi alle får avvente landsmøtet før vi konkluderer. Det er viktig å huske på at formuleringen er i dagens program og at det ikke har hindret oss i å legge frem offensive forslag for å styrke kystfisket.