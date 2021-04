Studentene bor på sykehjem Lars-Erik Christophersen (27) og Mubarak Muse (21) deler en fin leilighet med utsikt over hele byen. Den ligger i toppetasjen på et sykehjem. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 25. april, kl. 14:28 Maren Olava Ask Hütt, VG Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Midt på Grünerløkka i Oslo bor de to studentene i en to etasjer stor leilighet. Under dem bor de eldre på Paulus sykehjem. Slå på lyd Neste side (3) Forrige side (1)

Nå åpnes det for at flere studenter kan bo som Lars-Erik og Mubarak. Det håper forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og stortingsrepresentant for Frp Bård Hoksrud at kommuner vil søke om penger til. Maren Olava Ask Hütt, VG Neste side (4) Forrige side (2)

Vil la studenter bo på sykehjem

Ønsker at flere studenter skal få bo slik.

Publisert: Nå nettopp

Nå kan kommuner landet rundt søke om penger til å bygge studentboliger samlokalisert med sykehjem eller omsorgsboliger. Tanken er at studentene forplikter seg til å jobbe noen timer i måneden med å arrangere eller gjennomføre sosiale aktiviteter, mot litt billigere husleie.

– Dette er en ordning i Nederland allerede, forklarer stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Han er tidligere eldrepolitisk talsmann i Fremskrittspartiet og besøkte i den forbindelse Nederland for å se på løsningen.

– Det fungerte så godt der. Både de eldre og yngre meldte om at de trivdes godt med hverandre, forteller Hoksrud.

AVSTAND: Med to meters avstand, men likevel samstemte om at den nye prøveordningen for studentboliger blir spennende. Foto: Maren Olava Ask Hütt, VG

Siden har saken vært en av hans hjertesaker. I 2019 ble regjeringen enige om å innføre en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger. Nå lyses ordningen ut.

– Vi ønsker å teste ut om det kan være hensiktsmessig å kombinere sykehjem og studentboliger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Asheim legger til at de også ønsker å bryte ned noen av skillene som finnes mellom ulike generasjoner.

I førsteomgang blir det mulig for kommuner å søke om penger. Regjeringen ønsker å finne et sentralt beliggende prosjekt og et prosjekt i distriktene.

– Kunne dere tenkt dere å bo slik selv da?

– Hadde det vært et tilbud da jeg var student, tror jeg definitivt jeg kunne tenkt meg å prøve dette, sier Asheim.

Hoksrud har ikke selv vært student, men flyttet tidlig hjemmefra for å jobbe.

– Og som ung på hybel kunne jeg virkelig tenkt meg en slik løsning.

Startet som en TV-serie

To som har testet ut å bo på denne måten, er Lars-Erik Christophersen (27) og Mubarak Muse (21). De flyttet til Paulus sykehjem for litt over et år siden, i forbindelse med TV-serien «Prosjekt Kollektiv». Serien skulle teste ut om studenter og eldre kan bo sammen og bli venner tvers av generasjoner.

– Før det kjente vi ikke hverandre, forklarer Christophersen.

De to studentene fikk tildelt en leilighet med to soverom, stor stue, bad og kjøkken fordelt over to etasjer på toppen av sykehjemmet. Etter at TV-innspillingen var over har de valgt å bli boende.

– Hvordan er det egentlig å bo her da?

– Det er helt supert. Jeg kunne nesten tenke meg å bo her helt til jeg blir gammel og må flytte ned i underetasjen, sier Christophersen.

ROMKAMERATER: Mubarak Muse (21) og Lars-Erik Christophersen (27) bor sammen i en leilighet på Paulus sykehjem. Foto: Maren Olava Ask Hütt, VG

Mubarak Muse er enig.

– Jeg trives kjempegodt. Det er fint å bo med Lars-Erik, vi har blitt gode venner. I tillegg har jeg blitt god venn med en av beboerne her. Vi har holdt kontakten etter TV-innspillingen, på tross av corona.

Beboeren Muse har blitt god venn med heter Roar og er 80 år. De to er nominert til Gullruten som årets deltagere.

For å holde kontakten har Muse lært bort hvordan man bruker Snapchat, og forteller at de ringes for å snakke ofte.

– Jeg snakket med ham i går. Det er alltid veldig hyggelig. Vi deler historier. Jeg forteller hvordan det går med studiene, og han forteller om da han jobbet i byen eller om hvordan det var å være bassist.

SNAP: Roar (80) og Mubarak (21) på Snapchat. Foto: Privat

Kan ikke ha nach til klokken fire

– Er det noen ulemper ved å være student som bor på eldresenter?

– Det eneste jeg kommer på er jo frykten for at noen man blir kjent med her skal dø. Det er jo dessverre en realitet man må forholde seg, sier Christophersen.

– Ja, ellers er det egentlig ingenting, sier Muse.

De to er enige om at man kanskje må oppføre seg litt annerledes når man bor i samme bygg som mange eldre og syke, men ser ikke på det som et problem.

– Man blir litt bevisst på å være stille når man kommer hjem fra byen, og man kan liksom ikke ha nach til klokken fire, forklarer Christophersen.

– Men samtidig sier beboerne alltid at de synes det er hyggelig hvis vi har litt folk på besøk, at vi bare må ha fest når samfunnet åpner igjen og sånt, sier Muse.

KOLLEKTIV: I toppen av eldresenteret ligger det flere leiligheter som benyttes av studenter. Foto: Maren Olava Ask Hütt, VG

Har mye å snakke om

Christophersen og Muse kan bare se fordeler ved at flere studenter får bo som dem.

– Jeg tror alle hadde hatt godt av å bo slik, sier Christophersen.

En av grunnene til at han ønsket å prøve å bo slik i utgangspunktet var tanken på at de eldre bare blir «stuet bort» av samfunnet.

– Det synes jeg er veldig trist. Også tenker man som ung at man kanskje ikke har så mye å snakke om med de eldre, men det har man jo selvfølgelig.

Muse sier at det sosiale er en av tingene han liker best med å bo på sykehjemmet øverst på Grünerløkka.

Selv om pandemien har gjort det hele litt vanskeligere, settes det opp aktiviteter og turer.

– Men det aller hyggeligste er å bare møte på noen i gangen. Småprate litt med noen som tar seg en røyk ute.

MOTVIRKE ENSOMHET: Henrik Asheim og Bård Hoksrud håper en ny løsning kan motvirke ensomhet både blant studenter og eldre. Fotomontasje/ Maren Olava Ask Hütt, VG

Tror det kan motvirke ensomhet

I tillegg til at det er hyggelig å kunne småprate litt i gangene, tror Christophersen og Muse at løsningen kan hjelpe på ensomhet både blant eldre og studenter.

– Det er skikkelig hyggelig å vite at man alltid kan gå ned og snakke med noen hvis man ønsker, sier Christophersen.

Henrik Asheim og Bård Hoksrud håper også at dette kan hjelpe.

– Eldre og studenter har jo dessverre til felles at de kan sitte alene mer enn de ønsker, sier Hoksrud.

– Ja, det hadde vært skikkelig fint om dette kunne være en måte å snu det på, istemmer Asheim.