VARM VÅRDAG: Studentene Ingrid Storbø og Maria Irgens er glad for at corona-nyhetene begynner å peke i litt mer positiv retning. Foto: Hanna Kristin Hjardar

10 ting som peker i riktig retning

Synkende smittetrend, sol og ekstra Pfizer-doser: Etter noen tunge måneder er det nå flere ting som går riktig vei.

Publisert: Nå nettopp

Mandag ettermiddag samlet det seg mange mennesker i flere av Oslos parker for å utnytte den hittil varmeste dagen i 2021. Studentene Maria Irgens (21) og Ingrid Storbø (21) har stort sett bodd i Oslo når det har vært pandemi, men det fine været gir dem håp for tiden fremover.

– Jeg føler vinteren har vart i tre år, så dette er helt fantastisk. Jeg har bare ventet så lenge på at dette skal være over og man endelig kan begynne å skimte et lys i enden av tunnelen. Uansett om det ikke går veien vet vi i hvert fall at sommeren kommer, sier Irgens.

De er likevel enige om at de ikke vil juble helt enda.

– Smittetallene har gått veldig mye opp og ned, så det er jo viktig å følge med og se hvordan det går. Men vi er selvfølgelig optimistiske, og det er godt det er noen gode nyheter, sier Storbø, som gleder seg til å kunne klemme på mormoren sin igjen.

1. Finere vær

Flere steder i landet har etterlengtet sol og varme samlet folk utendørs. Og det er bra: Frisk luft hindrer oppsamling av viruspartikler. I tillegg gjør høye temperaturer og UV-stråler at viruset dør raskere.

– Det er veldig positivt å være ute. Det er mye bedre å være ute enn inne i en pandemi. Det er mindre smitterisiko forbundet med enhver form for uteaktivitet hvis man bare klarer å holde god avstand til andre, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VGTV mandag morgen.

2. Synkende smittetrend

Trenden i registrerte smittetilfeller har vært flat eller synkende siden 28. mars, ifølge VGs oversikt.

Mandag ble det registrert 518 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Det er 38 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 556.

Det høyeste døgntallet som er registrert hittil i pandemien er 1150 tilfeller tirsdag 16. mars.

– Ukesnittet den siste uken er ikke så veldig mye lavere enn toppen av den andre bølgen, så vi er fortsatt på et ganske høyt nivå. Men det går riktig vei, sier Nakstad.

3. Andel positive tester går ned

Det har vært stor usikkerhet knyttet til nedgangen i antall registrerte smittetilfeller i påskeferien og de påfølgende ukene.

Selv om smittetallene gikk ned i påsken, var det også mange færre som testet seg. I tillegg steg andelen som testet positivt fra 2,9 til 4,4 prosent.

Den gode nyheten er at antall registrerte smittetilfeller fortsatte å gå ned også uken etter påske, til tross for at flere testet seg. Andelen positive tester gikk også ned, til 3,3 prosent.

Så langt viser tallene fra forrige uke, uke 15, at både antall registrerte smittetilfeller og andelen positive tester fortsetter nedover.

NB: På grunn av forsinkelser i rapporteringen, er tallene for de siste tre dagene ufullstendige. Tall for uke 15 kan derfor være noe misvisende.

4. Antall innlagte på sykehus har gått ned

For under to uker siden – onsdag 7. april – var 305 personer innlagt med coronavirus på norske sykehus. Mandag 19. april var tallet gått ned til 222.

Også antall personer på intensivavdelinger og respirator har gått ned de siste to ukene.

Antall nye innleggelser har vært relativt stabilt siden uke 11, med en liten nedgang i uke 14, skriver FHI i sin siste ukesrapport fra forrige onsdag.

5. R-tallet er under 1

Den engelske virusvarianten, som er mer smittsom enn tidligere varianter, var hovedårsaken til den dramatiske smitteøkningen i mars.

R-tallet var i mars estimert å være 1,3. Det vil si at hver smittet person i gjennomsnitt smittet flere enn én annen.

Tiltakene som fungerte mot tidligere virusvarianter var ikke effektive nok mot den muterte varianten. 25. mars ble det derfor innført svært strenge nasjonale tiltak, med mål om å presse R-tallet under 1.

Mye tyder på at tiltakene var nok til å snu trenden. I april er R-tallet estimert å være 0,8 – altså smitter hver person i gjennomsnitt færre enn én annen, selv om det er store regionale forskjeller.

6. Mange i risikogrupper er vaksinerte

Flere enn én million nordmenn har nå fått første vaksinedose og 300.783 personer har fått andre dose. Det betyr at mange av de mest utsatte nå er beskyttet mot alvorlig sykdom.

Ved slutten av uke 14 var 90 prosent av kvinner 92 prosent av menn over 85 år vaksinert med første dose. 83 prosent av kvinner og 85 prosent av menn i samme aldersgruppe hadde fått begge doser.

I aldersgruppen 75 til 84 år hadde 91 prosent av kvinner og 93 prosent av menn blitt vaksinert med første dose coronavaksine i slutten av uke 14.

Vaksinasjon av aldersgruppen 65–74 år etter prioriteringsrekkefølgen er nå i gang, og blant menn i denne aldersgruppen har 31 prosent fått første vaksinedose og 34 prosent av kvinner.

7. Norge får flere Pfizer-doser

EU har inngått avtale med Pfizer om levering av ytterligere 100 millioner vaksinedoser mot slutten av året, opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

Dermed blir til sammen 600 millioner doser levert i år.

– Det er gledelig at EU har signert en avtale på 100 millioner doser fra Pfizer, og at Norge vil få 1.185 millioner doser av disse. Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet forventer at disse dosene vil inngå i leveransen i tredje og fjerde kvartal, skriver assisterende direktør for coronavaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet, Jasper Rick Littmann i en e-post til VG.

Sist uke kom også nyheten om at Pfizer/Biontech skal levere 50 millioner vaksinedoser til EU raskere enn planlagt. Selskapet planlegger dermed å levere 250 millioner doser til EU i andre kvartal. Det er en firedobling av den avtalte mengden i første kvartal.

– Økning på 600.000 ekstra doser i kvartal som ble annonsert i sist uke, det vil si dosene som vi får i tillegg i mai og juni, fremskyves fra fjerde kvartal. Vi antar at disse 600.000 dosene ikke er en del av den nye avtalen om 100 millioner doser. Likevel, vi må selvfølgelig ta forbehold om at Pfizer ikke har bekreftet leveransene utover Q2, og at tallene derfor trolig vil endre seg, skriver han.

Vil på festival og chartertur

Det siste året har for de to Videregående-elevene Karen Zondag (16) og Mari Rosén (17) vært preget av digital undervisning og lite sosial omgang. Mandag ettermiddag nøt også de solen i parken, og gledet seg over at våren endelig hadde meldt sin ankomst.

– Det er veldig deilig at ikke den eneste valgmuligheten man har er å pine seg gjennom en kald kveld ute, sier Rosén.

Zondag er enig, og mener også de ekstra dosene av pfizer-vaksinen gir dem et håp om en mer normal sommer med blant annet festivaler og samlinger.

– Hva er det første dere skal gjøre når pandemien er over da?

– Jeg vil på chartertur, sånn skikkelig harry chartertur til Rhodos eller noe, sier Rosén.

– Jeg vil på festival, reise og så vil jeg være med på revy på skolen, sier Zondag.

SOSIALT: Mari Rosén og Karen Zondag, som er elever på videregående skole, gleder seg til igjen kunne dra på festival og sydentur. Foto: Hanna Kristin Hjardar

8. Vaksinen er effektiv mot smitte

En amerikansk studie anslår at vaksinene er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.

12. april var det kun 199 registrerte smittetilfeller – eller 0,07 prosent – blant 296.141 fullvaksinerte personer i Norge, ifølge FHI.

Og de fleste vaksinerte personer som smittes av coronaviruset, får kun mildere symptomer av kortere varighet enn hos uvaksinerte.

I uke 14 ble det registrert 4810 smittetilfeller i Norge. Av disse ble 28 av tilfellene registrert i aldersgruppen over 80 år.

EUROPAS VARMESTE: Oslo havnet på topplisten over varme hovedsteder i dag. Foto: Hanna Kristin Hjardar

9. Mange kommuner uten smitte

De siste 14 dagene er det ikke registrert noen smittetilfeller i 150 av 356 kommuner i Norge, ifølge VGs oversikt.

I tillegg har 173 kommuner nå flat eller synkende smittetrend. 33 kommuner har stigende smittetrend nå. Blant dem er Bergen, Stavanger og Kristiansand.

– Ut ifra befolkningen har Bergen snart like mye smitte som Oslo, så det er noe å følge med på. Så er det også Stavanger og Kristiansand som skiller seg litt ut. I Kristiansand har man ganske god kontroll, sier Nakstad.

– Bortsett fra det, så er trenden veldig gunstig mange kommuner i Norge.

Les også: Bergen strammer inn for barn og unge: − Sitter langt inne

Tallene kommunene selv melder kan avvike fra VGs egne tall. Vi henter tallene direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som registrerer tilfeller etter hvor folk er folkeregistrert, og ikke nødvendigvis bor.

Hvordan beregnes trenden? Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

10. Riktig retning i Oslo og Viken

Oslo og Viken er avgjørende for den nasjonale smittetrenden.

Disse fylkene utgjorde til sammen 72 prosent av alle meldte smittetilfeller i Norge i uke 14. Men både Oslo og Viken har sett en kraftig nedgang i antall meldte smittetilfeller de siste ukene.

Blant kommunene i Viken er det nå 24 med synkende smittetrend, og kun to kommuner - Marker og Gol - hvor smittetrenden er stigende.