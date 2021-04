NØDRESPIRATOR: Regjeringens 1000 nødrespiratorer er laget av Laerdal Medical og Servi Group AS. Foto: Bernt-Erik Rossavik/Laerdal Medical

Norge donerer 300 nødrespiratorer til andre land

Regjeringen vil sende 300 nødrespiratorer som Norge ikke har bruk for, til Moldova, Kosovo og Nord-Makedonia.

Knappe tre uker etter at Norge stengte ned i fjor holdt regjeringen en pressekonferanse på Statsministerens kontor den 31. mars.

Der varslet statsminister Erna Solberg (H) at de hadde bestilt 1000 nødrespiratorer som skulle produseres i Norge. Norge har ikke hatt bruk for nødrespiratorene.

Nå har regjeringen besluttet å donere nødrespiratorer til flere land som sier de har behov for disse.

– I Norge greide vi heldigvis å slå ned smitten våren 2020, og fikk aldri selv behov for nødrespiratorene. Vi er derfor i den heldige situasjon at vi kan tilby respiratorene til Moldova, Kosovo og Nord-Makedonia som er hardt rammet av covid-19 og ikke har samme tilgang på medisinsk utstyr som Norge har, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

HELSEMINISTER: Bent Høie. Foto: Helge Mikalsen, VG

Flere land har bedt om å få donert de ferdigproduserte nødrespiratorene. Tirsdag skriver Norge under på en avtale som gjør det mulig å sende respiratorene til de tre landene.

De 1000 nødrespiratorene som regjeringen bestilte er ferdigproduserte, men myndighetene har ikke hentet dem.

Nødrespiratorene skal CE-godkjennes, som er en kvalitetsmerking. Ifølge produsenten Lærdal Medical tar denne prosessen 18 til 24 måneder.

– Vi har også kontakt med Verdens helseorganisasjon som er positive til nødrespiratorene. Når CE-merkingen er klar vil et WHO-panel gå gjennom dokumentasjonen og se på hvordan nødrespiratoren best mulig kan benyttes for å styrke helseberedskapen i områder der dette trengs mest, sier Bent Høie.