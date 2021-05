TULIPAN TIL LUNSJ: Siv Jensen tok med sin finske lapphund-valp Karma under sitt siste lederintervju med statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Bringedal

Erna Solbergs varme Siv-hyllest: − Imponert over hennes lederegenskaper

Bikkja til Siv Jensen (51) rappet en blomst fra blomsterbedet til statsminister Erna Solberg (60). Det sliter ikke statsministeren med. Det er verre med savnet av Siv Jensen – og Frp i regjering.

Av Bjørn Haugan

Frp-dronning Siv Jensen går denne helgen av etter 15 år som partileder. Hun var også i seks år landets finansminister i Erna Solbergs regjering, så det var ikke uten grunn at statsministeren inviterte sin mangeårige regjeringskollega til sitt kontor, for en avskjed – og hyllest.

Jensen har fortsatt sort bil, men sjåføren er borte og hun må selv sette seg i forsetet for å kjøre til statsministeren.

En forskjell til:

Jensen var meget nøye med å holde avtaler og tiden som finansminister. Men i dag kommer hun til Statsministerens kontor så lenge etter avtalt tid at statsministeren må sitte og vente med VG før Jensen kommer inn døren med sin nye glede i livet, Karma, løpende glad omkring på kontoret til statsministeren.

– Det blir et savn at Siv går

I ventetiden rakk Solberg å formidle vakre ord om sin mangeårige statsråd.

– For meg blir det et savn at Siv går av som leder i Frp. En ting er at vi har jobbet tett sammen i regjering og har skapt en god forståelse mellom hverandre. Men vi har også blitt gode venner og kollegaer gjennom det arbeidet, sier Solberg.

Hun beskriver en skvær og nær venn.

– I tillegg til at Siv er målrettet og opptatt av politiske saker, så er hun en bra dame, som er opptatt av folk rundt seg. Så har hun vært opptatt av å finne løsninger på saker, sier Solberg.

– Jeg har også vært imponert over hennes lederegenskaper, fortsetter hun og antyder at det er forskjell på et stuerent konservativt parti, altså hennes Høyre, og de høylytte høyreraddisene i Jensens parti.

– Det er forskjellig partikultur. Jeg vil ikke si noe negativt om Frp, men Høyre har en litt annen partikultur, hvor, når man har valgt en leder, ikke trenger å slåss internt for hver sak.

100 DAGERS GLEDE: Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg så få mørke norske skyer i Davos i begynnelsen av 2014. Foto: Lise Åserud

Jensen har ankommet og får med seg statsministerens analyse om kulturforskjellene mellom deres partier.

– Diktatorisk

Solberg fortsetter.

– I Frp har Siv brukt mye tid på å overbevise alle internt, for å få støtte for de sakene det jobbes med. Siv har lagt ned en formidabel arbeidsinnsats i det å høre, lytte, snakke med, alt sånt.

– Det synes jeg Siv har klart veldig bra. Jeg skjønner at det har vært krevende og det er kanskje var en del av en overgang fra å gå fra et opposisjonsparti til et regjeringsparti. Høyre har sittet i regjering litt flere ganger, sier Solberg.

– Høyre har litt mer sånn diktatorisk linje, sier Siv Jensen ironisk leende, før hun setter seg.

– Egentlig ikke, men det er nok mer aksept av ledelsen i vårt parti nettopp fordi vi har sittet i regjering litt flere ganger, fortsetter statsministeren og Høyre-lederen.

De ser varmt på hverandre og minnes den gangen de var i hvetebrødsdagene og alt var fryd og gammen.

HISTORIEN BAK: Statsminister Erna Solberg forteller historien bak denne kaken som ble laget i Davos. Foto: Lise Åserud / NTB

På World Economic Forum i Davos var de begge i januar 2014 og ville feire hva de hadde fått til de første 100 dagene etter at de dannet sin historiske regjering høste 2013.

De møtte pressen i den sveitsiske alpebyen og hadde meget overraskende og overbevisende greid å skaffe en flott kake til intervjuet.

Den så litt hjemmelaget ut, men ingen tenkte på at den faktisk var nettopp det. Statsministeren forteller i dag at det var daværende kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Trude Måseide, som dro i gang nattlig kokkelering.

– Det var faktisk to damer i embetsverket som brukte deler av natten på å bake kaken, ler Solberg.

– Jeg vet du er lei nå

Høsten 2013 hadde Siv Jensen tatt det historiske steget som Frp-konge Carl I. Hagen ikke hadde fått til; å ta Frp inn i regjering.

– Hva er det for noe, spør Siv og ser ned på hunden sin.

Karma har tatt seg til rette, gnagd på bordbena og snust seg rundt på hele kontoret. Nå bjeffer hun.

– Den kjeder seg, sier statsministeren, med største selvfølgelighet – som om hun har hatt hund hele livet.

TATT PÅ FERSKEN: Der nappet Karma til seg tulipanen, mens de to damene mer var opptatt av å smile til fotografen. Foto: Terje Bringedal

Jensen overser både kommentaren og valpen sin.

– Jeg er veldig stolt av at jeg ikke bare tok Fremskrittspartiet inn i regjering, men at vi leverte som vi gjorde. Særlig de første fire årene, hvor vi satt i mindretallsregjering med Høyre, at vi følte at vi kom veldig til vår rett.

Mer bjeffing.

– Jeg vet at du er lei nå, sier hundeeieren og fortsetter.

– Selvfølgelig er jeg veldig stolt av det, men jeg brukte mange år, fra jeg var nestformann i Frp, til å berede grunnen til at Frp skulle kunne bli et regjeringsparti.

Hun sier altså at hun begynte planleggingen av å gå inn i regjering minst syv år før det skjedde:

Frp gikk inn i regjering 16. oktober 2013.

Siv Jensen var 1. nestleder i Frp fra 1999 til 6. mai 2006, da hun tok over som partileder for Carl I. Hagen.

Torsdag kunne hun altså feire 15 år som partileder.

Kvinnelig dreamteam?

Hun forklarer hvorfor det tok så lang tid.

– Det er mye som skulle endres kulturelt for å få det til. Daværende partiledelse, med Carl I. og Terje Søviknes var også veldig opptatt av det, sier Jensen og fortsetter.

– Men det var ikke mulig å se for seg at det skulle skje, med de daværende kostene i både Høyre og Frp. Til det var det for mye historie. Vi måtte også jobbe på tvers for å bygge tillit mellom de borgerlige partiene for å få det til. Det handlet om å bli kjent, stole på hverandre, snakke sammen.

– To kvinner på toppen, som statsminister og finansminister; opplevde dere dere som et historisk dreamteam?

– Jeg mener at det fungerte veldig godt. I begynnelsen så er det alltid slik at man skal finne sine nye rolle og så skal du finne ut av hvordan samarbeidet skal fungere på best mulig måte, sier Solberg.

– Så hadde vi den fordelen den første perioden at vi kunne ha flertall enten med KrF eller med Venstre. Det gjorde at en del ting var litt lettere, enn om vi måtte ha flertall med begge de to partiene, legger hun til.

Drømmen brast

Siv Jensen sier det var et mye lettere liv på alle måter, å bare dele regjeringssengen med en, sammenlignet med det som skulle komme senere, da først Venstre og så KrF krøp opp i køya.

– Det var lettere å synliggjøre tapene våre i Stortinget når vi forhandlet åpent med Venstre og KrF eller en av de. Det var det som ble mye mer komplisert da de to partiene kom inn i og vi fikk en flertallsregjering.

Høyre og Frp satt i mindretallsregjering fra 2013 til 2018, da Venstre kom inn i regjeringen. Året etter kom også KrF inn i regjeringen, og Solberg fikk oppleve sin drøm om å danne en borgerlig flertallsregjering.

Den drømmen brast ganske raskt, da Jensen tok Frp ut av regjering i januar i fjor.

Solbergs håp

Jensen ser bort på statsministeren og sier ganske klart fra om at den drømmen, den kan statsministeren legge bak seg.

– Jeg skal ikke snakke på vegne av ny partiledelse, men jeg tviler sterkt på at Frp kommer til å inngå en slik type allianse og gå inn i en slik regjering igjen. Men Høyre derimot har vi utelukkende gode erfaringer fra å samarbeide med, sier Jensen.

FIKK NAPP: Lekedyret greide å holde valpen noe i ro under intervjuet. Vel ute fikk den napp i noe helt annet: Sjefens munnbind. Foto: Terje Bringedal

Solberg sier også veldig klart at hun håper å få Frp inn i regjering i fremtiden.

– Ja, det håper jeg det er mulig å se for seg. Mitt utgangspunkt er at det er disse fire partiene som har et fellesskap, så får vi finne ut av det. Jeg er veldig opptatt av at et borgerlig flertall bør gi en borgerlig regjering. Vi var i mange år ikke i stand til å levere noe regjeringsalternativ, selv om vi hadde flertall: Ap satt i mindretallsregjeringer i mange år.

– Hun er ikke stuck!

Hun fortsetter:

– Det var fire partier som ønsket en ny regjering da det ble borgerlig flertall i 2013. Siden har vi sittet med ulike konstellasjoner i regjering, men vi har klart å samarbeide og finne løsninger om budsjetter uavhengig av hvem som har vært i hvilke posisjoner.

SLAPP UT: For første gang har et intervju på Statsministerens kontor tidvis blitt bjeffet bort. Denne lille krabaten sørget for det. Men statsministeren lo og Karma ble klødd og lekt med når den først kom ut. Foto: Terje Bringedal

– Blir det borgerlig flertall etter valget, er du da «stuck» i en regjering med KrF og Venstre?

– Ja, jeg er «stuck» med at vi har en regjering; det er en utmerket regjering. Men så vil jeg åpne for at vi skal diskutere en plattform. Og så har jeg sagt at vi aldri velger vekk noen.

Siv Jensen avbryter og fastslår at det er mulig for Solberg å kaste ut KrF og Venstre og ta inn Frp.

– Hun er ikke stuck med Venstre og KrF. Et valg er et valg. Frp har slått fast at vi ikke støtter en regjering vi selv er en del av. De strategiske avveiningene om det må den nye partiledelsen legge, sier Jensen.

– Jeg er helt enig

Solberg vet at signalene fra den nye ledelsen i Frp er at de nå skal slå seg løs i opposisjon og prioritere egne politiske saker og å vokse.

Men analysen hun gir helgens Frp-landsmøte er veldig klare. Hun minner dem om hva man får ved å sitte i en regjering:

– Smaken av å se på at politikken sin blir virkelig. Det er ikke bare å ha lansert den. Det at du har hatt flinke statsråder fra Frp, som har laget systemreformer, som har gjennomført innstramminger i innvandringspolitikken: Det er noe annet å få gjennomslag for en sak, enn bare å ha den i et program.

– Jeg er helt enig, sier avtroppende Frp-leder, før vi vandrer ut av Statsministerens kontor og ut i solen.

– Hva skal du gjøre nå, Siv?

Hva Siv Jensen nå skal gjøre, etter at hun går av lørdag og ikke tar gjenvalg på Stortinget til høsten?

Hun svarer enkelt.

– Jeg vet ikke.

Statsministeren kikker bort på henne.

Hun er ikke bekymret på Jensens vegne.

– Når du har vært finansminister og toppolitiker i Norge i så mange år som Siv, så er de mange der ute som vil være interessert i henne.