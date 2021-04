ÅPEN GATE: Kvinnen i 50-årene ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo onsdag morgen. Foto: Terje Bringedal

Bistandsadvokat i Frogner-drapet: − Barna opplever situasjonen som svært dramatisk

De to barna til kvinnen som ble drept på åpen gate i Oslo i går blir godt ivaretatt i det som naturlig nok oppleves som en svært vanskelig situasjon. Det forteller bistandsadvokat Ida Andenæs til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Barna opplever situasjonen som svært dramatisk. De har det tøft, men de blir godt ivaretatt av nær familie, sier Andenæs, kort tid etter at det ble kjent at den drapsiktede mannen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

De to første ukene også med medieforbud.

Spørsmålet ble avgjort via kontorforretning, og ikke ved fysisk møte i Oslo tingrett, ettersom mannen allerede hadde samtykket til varetektsfengsling. Han er fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud hele perioden, samt medieforbud de første to ukene.

Politiet ønsket mannen, som er i 30-årene, varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare.

Det var i går morges kvinnen i 50-årene, som altså etterlater seg to barn, ble skutt på åpen gate på Frogner i hovedstaden.

De to skal ha vært i en byggekonflikt som endte med at han skyldte henne over 12 millioner kroner.

– Politiet er godt kjent med denne sivilrettslige dommen. Den er med i vurderingene våre, sier politiadvokat Rita Parnas på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Bistandsadvokat Andenæs ønsker ikke kommentere detaljer og enkeltheter i etterforskningen.

les også Vitne til VG: Diskusjon mellom siktede og kvinnen like før drapet

Flere mulige hypoteser

Rita Parnas sier at konflikten for politiet er en sterk hypotese som motiv for drapet, men at det enn så lenge er en av flere mulige hypoteser.

– Vi ønsker ikke å gå inn på noen flere. Denne ligger jo veldig i dagen. Vi er oppptatt av å se hva som har skjedd forut for drapet. Det har vært en langvarig konflikt, sier politiadvokaten.

Hun ønsker likevel ikke å si noe mer konkret om dette nå.

– Det er noe av det vi vil forsøke å belyse, men vi kan ikke gå ut med noen opplysninger om hva som har skjedd forut for og i nærheten av selve hendelsen nå.

les også Nabo etter drapet på Frogner: – Det er for jævlig

– Vet du om avdøde har uttrykt bekymring for siktede?

– Det er en av de tingene vi ønsker å belyse. Hva det er som gjør at siktede nå begikk dette drapet til tross for at det har vært en langvarig konflikt. Og hva som har skjedd rett i forkant og hva som er grunnen, sier Parnas, som ennå ikke ønsker å gå inn på spørsmål om nøyaktig hva de mener siktede har gjort, eller på spørsmål rundt åstedet.

VG snakket onsdag med en mann og nabo som fortalte at han passerte den drepte kvinnen i diskusjon med drapssiktede kun kort tid før skuddene falt.

Den drapssiktede mannen ble pågrepet på E18 ved Strand onsdag, ti minutter etter at han skal ha skutt og drept kvinnen. Han skal selv ha vinket inn en tilfeldig politipatrulje langs veien.

Ikke avhørt

Så langt har mannen ikke latt seg avhøre. Ifølge hans forsvarer Ole Petter Drevland har han vært for mentalt sliten til å gjennomføre avhør. Forsvareren sier han er bekymret for hans helsetilstand.

– Politiet ønsker jo selvføglelig å få avhørt siktede. Det venter vi svar på. Forsvarer har værtt i retten i dag, og skal snakke med klienten sin i dag, så får vi se om det blir mulig med avhør i dag, sier Parnas.

Hun sier videre at politiet ikke vet årsaken til at han ikke ønsker å la seg avhøre, og mener det er vanskelig for dem å si noe om tilstanden til mannen.

– I og med at vi ikke har hatt anledning til å snakke med ham, har vi ikke fått kartlagt dette, sier hun.

På grunn av dette er det uklart om mannen erkjenner straffskyld, men Parnas sier at han ved å selv melde seg for politiet har han implisert seg selv i saken.

POLITIADVOKAT: Rita Parnas. Foto: Terje Pedersen

Politiadvokaten sier at politiet gjør avhør av andre enn siktede enn så lenge. Dette er både vitner og bekjente av siktede og avdøde.

– Men det er klart at det er jo alltid uheldig hvis ikke vi får siktedes versjon av hva som har skjedd.

Drapsvåpenet

Politiet opplyser videre at de tror de har tatt beslag i det som er drapsvåpenet.

– Det ble tatt i sammenheng med pågripelsen av siktede. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor det var, sier Parnas.

Hun ønsker heller ikke å kommentere om det var ulovlig ervervet, hvor mange skudd som ble avfyrt, eller om det skjedde på kloss hold.

En foreløpig obduksjonsrapport skal være klar, men Parnas ønsker ikke å gå inn på innholdet i den nå.

– Vi ønsker jo å få avhørt siktede før vi går ut med informasjon som kan påvirke både vitner og siktede, sier hun.

Politiadvokaten forteller også at det vil bli vurdert om man skal be om en psykiastrisk vurdering av siktede.