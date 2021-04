PÅ FLYTTEFOT: Her er Charlotte Elsbak med barna Lydia (2), Logan (4) og hennes danske ektemann Mustafa Elsbak. Foto: Anneli Nygren, Karusell Fotografi

Politiet: Har ikke gitt dispensasjon for å slippe karantenehotell

Norske Charlotte Elsbak (29) og familien slipper karantenehotell når de flytter tilbake til Norge fra Stockholm fordi politiet i Nordland har foretatt en konkret tolkning av regelverket.

I den såkalte covid-19 forskriften nevnes nemlig ikke flytting til Norge.

– Denne problemstillingen er hverken omtalt i forskriften, forarbeidene eller i rundskriv. Flytting til Norge er utelatt. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det å flytte tilbake til Norge fra Sverige er en nødvendig reise selv om det er utenfor forskriftens ordlyd, sier Øystein Røsnes, seksjonsleder for operativ utlending og grense i Nordland politidistrikt, til VG.

Han opplyser at politiet har tatt utgangspunkt i det som ligger til grunn for forskriften, nemlig å forhindre spredning av smitte.

– Vi har ikke gitt dispensasjon, det kan vi ikke gjøre, men vi har forsøkt å tolke regelverket på beste måte for denne familien, sier Røsnes.

At Charlotte Elsbak (29) med mann og to barn velger å krysse riksgrensen til fots ved Bjørnfjell i mai, har ifølge politiet ikke noe med saken å gjøre.

Som VG skrev i helgen planlegger familien å ta nattoget til Kiruna for deretter å krysse grensen til fots – to kilometer – med en fersk coronatest i lommen. På den andre siden av grensen venter Elsbaks mor og far med to biler slik at familien kan kjøre i egen bil til Bodø.

Karantenetiden gjennomfører familien i huset de har leid i Bodø.

– Toget går bare til riksgrensen, det går ikke inn i Norge. Hadde de kjørt bil hadde vi hatt den samme vurderingen, og vurderingen hadde vært den samme dersom det hadde gått direkte fly til Bodø fra Stockholm, sier Røsnes.

Men hvis familien Elsbak kjører inn i Norge, sitter de med en svenskregistrert bil i Bodø som de enten må returnere eller fortolle inn. Derfor tar de heller toget.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet opplyste til VG fredag at de vil vurdere om det er grunnlag for å presisere flyttetilfellene i forskriften eller rundskrivet til forskriften siden «vi ser at denne gruppen faller litt imellom de gruppene som er spesielt regulert og vil se nærmere på dette.»

Røsnes i Nordland politidistrikt imøteser en presisering fra departementet.