RANSAKING: Politiet bærer ut beslag fra boligen til siktede. Deriblant en ammunisjonseske med påskriften «WINCHESTER 45 AUTO». Foto: Javad Parsa, VG

Politiet beslagla ammunisjon hos Frogner-siktet

BÆRUM (VG) Onsdag kveld bar politiet en rekke gjenstander ut av boligen til mannen som er siktet for å ha skutt og drept en kvinne på åpen gate i Oslo. Blant det de beslagla var ammunisjon.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kan bekrefte at det er tatt ammunisjon, men kan ikke gå nærmere inn på hva, eller hvilken tilknytning det har til drapet, opplyser politiadvokat i Oslo-politiet Rita Parnas til VG.

VG har et bilde som viser en politikvinne som på vei ut av boligen bærer med seg en bunke med det som ser ut som ulike papirer samt en eske med påskriften «WINCHESTER 45 AUTO».

Winchester 45 er patroner med 45 millimeter kaliber, ment for bruk i semiautomatiske pistoler.

ÅPEN GATE: Kvinnen i 50-årene ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo onsdag morgen. Foto: Terje Bringedal, VG

Politiet tok våpen

Parnas opplyser til VG at de ransaket boligen i Bærum onsdag, og at dette arbeidet har fortsatt torsdag.

Hun har ikke ønsket å gå i detaljer om hvilke beslag de har gjort, hverken når det gjelder ammunisjonen, eller andre ting.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag sa Parnas at politiet har tatt beslag i det de mener er drapsvåpenet.

– Det ble tatt i sammenheng med pågripelsen av siktede. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor våpenet var, sier Parnas.

POLITIADVOKAT: Rita Parnas. Foto: Terje Pedersen

Den drapssiktede mannen ble pågrepet på E18 ved Strand onsdag, ti minutter etter at han skal ha skutt og drept kvinnen. Han skal selv ha vinket inn en tilfeldig politipatrulje langs veien.

Overfor VG ønsker politiadvokaten heller ikke å kommentere om våpenet var ulovlig ervervet, hvor mange skudd som ble avfyrt, eller om det skjedde på kloss hold. Politiet har heller ikke sagt noe om hvilken type skytevåpen som ble brukt.

Svært dramatisk for barna

Det var torsdag morgen at kvinnen i 50-årene ble skutt på åpen gate på Frogner i hovedstaden. Hun etterlater seg to barn.

– Barna opplever situasjonen som svært dramatisk. De har det tøft, men de blir godt ivaretatt av nær familie, sier bistandsadvokat Ida Andenæs til VG.

Kvinnene og den siktede mannen i 30-årene var i en byggekonflikt som endte med at han skyldte henne over 12 millioner kroner.

På pressekonferansen opplyser politiet at de er godt kjent med konflikten, og at den er en sterk hypotese som motiv for drapet.

VG snakket onsdag med en mann og nabo som fortalte at han passerte den drepte kvinnen i diskusjon med drapssiktede kun kort tid før skuddene falt.

Drapssiktede ble torsdag kveld innlagt på psykiatrisk sykehus. Han har så langt ikke blitt avhørt, men ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.