KrF-refs til Hareide: Narrespill mot folk i Nord-Norge

KrF i Troms og Finnmark misliker sterkt hvordan partiets samferdselsminister Knut Arild Hareide omtalte og tok avstand fra stortingsvedtaket om Nord-Norgebanen.

Regjeringspartiene Venstre og KrF skal begge ta stilling til lignende forslag om Nord-Norgebanen, på sine landsmøter de neste to ukene.

Tirsdag uttalte Hareide at opposisjonens felles forslag - om å be regjeringen realisere Nord-Norgebanen - var uansvarlig og urealistisk:

«Med mindre de setter av penger, har et slikt vedtak null verdi. Er det en lærdom vi alle burde ta av samferdselshistorien, er det at fine formuleringer ikke er noe verdt før et prosjekt faktisk blir prioritert», skrev Hareide i en SMS til VG.

– Da stusser jeg på hvorfor samferdselsministeren og regjeringen har satt i gang en konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen. For hva er poenget med en utredning hvis de likevel mener at tiltaket er utopisk, spør Helga Marie Bjerke, nestleder i Troms og Finnmark KrF.

KrF-forslaget

Til KrFs digitale landsmøte neste helg har fylkeslaget fremmet forslag om at KrF skal «jobbe for å realisere Nord-Norgebanen».

Forslaget er nær identisk med jernbane-vedtaket som Stortinget gjorde tirsdag kveld - forslaget fra SV, Frp og KrF som ble vedtatt med støtte fra Ap, MDG og Rødt tirsdag ettermiddag.

– Samferdselsministerens uttalelse fremstår som et narrespill overfor folk i Nord-Norge, sier Bjerke.

Nordland KrF har fremmet et lignende forslag til landsmøtet, om at KrF skal «bidra til at Nord-Norgebanen kan videreføres til Tromsø».

KrFs landsstyre har imidlertid innstilt på at forslagene skal avvises.

Kutter ut Fauske-Narvik

– Det er viktig at vi presiserer hva slags prosjekt vi snakker om. I Troms ønsker vi en bane som går fra Narvik, nordover til Tromsø, og med en sidearm til Harstad, sier Helga Marie Bjerke.

Hun erkjenner at jernbane fra Fauske gjennom Hamarøy og Tysfjord til Narvik blir ekstremt kostbart med høye fjell og dype fjorder.

- Banen som vi ønsker, starter i Narvik og kobler seg på Ofotbanen som er Norges mest lønnsomme jernbanestrekning, og føres til Tromsø og Harstad. Derfor har vi sagt til Hareide at det må gjøres en egen utredning av disse strekningene, legger hun til.

Bjerke viser til at mye av varene sørfra til Tromsø går på godstog fra Oslo gjennom Sverige og til Narvik, hvor de omlastes til trailer og sendes videre nordover.

– Jernbane videre til Tromsø vil spare kostnader for næringslivet. Det vil kutte CO2-utslipp, spare veivedlikehold og vil ikke minst øke trafikksikkerheten på en strekning med så mange ulykker og tap av liv de siste årene, sier KrF-nestlederen i Troms og Finnmark.

Hareide: Må utredes

Samferdselsminister Knut Arild Hareide svarer slik på kritikken:

«Jeg mener fortsatt at bygging av Nord-Norgebanen uten utredning og uten å vite hva kostnadsomfanget, er uansvarlig og useriøst. Når politikere og media feirer dette som et historisk vedtak så er dette å holde befolkningen i nord for narr. Vi trenger kunnskap og beslutningsgrunnlag», skriver han i en SMS til VG.

«Det kan godt hende at vi skal bygge Nord Norge-banen. Men det kan ikke skje de nærmeste årene. Og det må skje etter at vi har utredet ordentlig hva prosjektet vil koste, og om det er denne storsatsingen som er den aller beste prioriteringen for å utvikle Nord Norge», legger han til.

Venstre om Hareide: - Ugreit

Irene Dahl er fylkesleder for Troms og Finnmark Venstre. Hun skulle helst sett at Venstre var med på togvedtaket i Stortinget - men trekker fram at Venstre har fått gjennomslag i regjeringen for at banen skal utredes i en konseptvalgutredning om helhetlige transportløsninger i nord.

Dahl har heller ikke mange godord om Hareides uttalelser om Nord-Norgebanen.

– Jeg tar avstand fra hans uttalelser, og at han setter prosjekt og landsdeler opp mot hverandre. Det synes jeg er ugreit, sier Venstre-politikeren.

Dahl roser vedtaket et flertall på Stortinget fattet denne uken:

– For Nord-Norgebanen sin del er vedtaket veldig bra. Og det viser at vi nå har et bredt flertall på Stortinget som mener jernbane er løsningen på transportutfordringene i nord.

Kom i bompenge-bråket

Da regjeringen satte i gang arbeidet med en konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen i fjor, var det et direkte resultat av bompenge-bråket som Frp satte i gang internt i regjeringen før kommunevalget i 2019.

Etter mange måneder med press fra Frp, la statsminister Erna Solberg fram en skisse med et ultimatum til regjeringspartiene. I milliard-pakken la hun en betydelig reduksjon av bompenger, men også andre samferdsels-løfter som dette om Nord-Norgebanen:

«Det gjennomføres en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av

transportløsninger i Nord-Norge, herunder Norge-Norge-banen».

Venstre vil realisere Nord-Norgebanen

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande sier at den teksten kom på Venstres initiativ, så langt hun husker det:

– Venstre var pådrivere for å utrede en jernbanesatsing i Nord-Norge. Sammen med Erna var vi opptatt av å se jernbanen sammen med av hele samferdselssektoren i nord, sier Trine Skei Grande nå.

– Vi ønsker å realisere Nord-Norgebanen, men det er ikke sikkert at det å bygge bane helt fra Fauske til Tromsø er der vi bør starte. Ofotbanen bør få dobbeltspor, og vi burde vurdere om Kirkenes bør kobles på det finske jernbanenettet. Alt dette må utredes, sier den tidligere Venstre-lederen, som nå er medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

– I lys av dette kunne vi ha stemt for det forslaget som Ap fremmet i Stortinget mandag, legger hun til.