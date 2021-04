UROLIG: Håvard Høgstad er sjef på Arnøy Laks i Nord-Troms. Annenhver uke – statistisk sett – kommer en coronasmittet sjåfør fra utlandet for å hente laks. Foto: Torgeir O. Karlsen / Framtid i Nord

Frykter utenlandske sjåfører på fergen: − Største smitterisiko for oss

Utenlandske sjåfører får ikke sitte i bilen under overfarten til Arnøya. Medpassasjerer frykter at de bringer med seg coronasmitte.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Arnøya i Nord-Troms har 298 fastboende, men produserer laks og kvitfisk for 1,5 milliarder i året. 35.000 tonn går med ferge til fastlandet.

MF Reinøy frakter daglig 10–12 vogntog over Kågsundet. Om bord må sjåførene fra Øst-Europa, Danmark og Finland dele salong med øyfolket.

– Trailertrafikken er største smitterisikoen for oss, sier Håvard Høgstad til VG.

Han er daglig leder på Arnøy Laks, med 90 ansatte. Om lag 35 er utlendinger.

Fremtid i Nord omtalte saken først. Også Nordlys har tatt opp problemstillingen.

Slipper test på grensen

Arnøy Laks innførte allerede etter fellesferien ekstern karantene for utenlandske arbeidere. Ingen fikk gå på jobb uten negativ prøve syv dager etter ankomst fra hjemlandet.

– Vi har utrolig lojale ansatte som har tatt lite personlig risiko. Hele Skjervøy-samfunnet har etterlevd smittevernreglene til punkt og prikke, sier Høgstad.

Øya nordøst for Tromsø har så langt ikke hatt coronasmittede, men kommunen der Arnøya ligger – Skjervøy – har hatt to smittetilfeller siden mars i fjor.

Men så var det sjåførene. De slipper å ta coronatest, når de kjører over grensen til Norge.

les også Minst 5173 kjøretøy har kjørt inn i Norge over «stengte» grenser

– En av hundre smittet

Folkehelseinstituttet anslår overfor NRK at én prosent av dem er coronasmittet, basert på at omtrent så mange av dem som tester seg ved ankomst til Norge, tester positivt.

– Det tilsvarer en smittet sjåfør annenhver uke for oss, sier sjefen på Arnøy Laks.

TRAFIKKERT: Fergen «Reinøy» har 13 overfarter daglig mellom Kågen og Arnøya, for å hente laks til Europa. Foto: Torgeir O. Karlsen / Framtid i Nord

De kan laste laks uten å være i kontakt med sjåførene og ta andre forholdsregler for å unngå smitte. Når papirene er undertegnet, får sjåføren med seg pennen han har brukt.

Men på fergen må alle ut av bilene. Lokalbefolkningen og de utenlandske sjåførene samles i salongen på øvre dekk og deler fasiliteter den halvtimen det tar å krysse fjorden.

To sittegrupper er forbeholdt de utenlandske sjåførene.

– Men ingen forteller dem at de skal gå dit. De er ikke fysisk atskilt fra andre og beveger seg rundt på fergen som de øvrige passasjerene, sier Høgstad.

les også Yrkessjåfør ønsker reserverte sitteplasser på fulle ferger

Satt i bilene i fjor

Han mener at det burde vært mulig å la fergepassasjerene oppholde seg i bilene, for å forebygge smitterisiko.

Slik var det da pandemien skyllet inn over Norge: Fra 20. mars til 15. mai i fjor var det tillatt å sitte i bilene mellom Kågen på fastlandet og Arnøya.

Det alminnelige forbudet mot å oppholde seg i kjøretøy er sikkerhetsmessig forankret. Det handler om risiko ved brann, evakuering og last som forskyver seg.

Sjøfartsdirektoratet åpnet 23. mars i år for at passasjerer unntaksvis kan sitte i kjøretøyet under overfart, der smittetrykket og tiltaksnivået er særlig høyt.

Slik er det ikke i Skjervøy. Kommunen har ikke hatt smittede siden desember.

Klikk for å aktivere kartet

Få ber om unntak

Så har da ikke fergeoperatøren Troms Fylkestrafikk eller rederiet Torghatten Nord søkt om unntak fra forbudet mot opphold på bildekk for sambandet Kågen-Arnøya.

En dispensasjon ville nemlig medført at de måtte iverksette andre sikringstiltak. Det tillatte antall passasjerer ville måtte reduseres, om de skulle sittet i bilene.

– Det er ikke for å være vrang. Besetningen må ha færre å ta seg av, hvis det skjer en kritisk situasjon, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus.

Han opplyser at direktoratet har mottatt få søknader om dispensasjon for opphold i bilene under overfarten, begrunnet med coronapandemien.

Det er som ventet, ifølge Aarhus, siden det er allerede er gitt unntak fra forbudet mot opphold på bildekk for ferger i områder med mye smitte.

Større spredningsrisiko

Håvard Høgstad i Arnøy Laks påpeker at det ikke var nødvendig å redusere antall passasjerer, da dispensasjon ble gitt i pandemiens første fase.

– Det er samme fergen som trafikkerer sambandet i dag. Mobiliteten er større enn den gang, de muterte virusene gir større spredningsrisiko og gjør smittesituasjonen mer uoversiktlig.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet viser til at ordningen som ble innført i mars i fjor var et krisetiltak og at situasjonen rundt pandemien den gang var svært usikker.

OM BORD: Varaordfører i Skjervøy Kurt Michalsen i salongen på fergen til Arnøya. Foto: Torgeir O. Karlsen / Framtid i Nord

Trangt i salongen

Varaordfører i Skjervøy Kurt Michalsen (Sp) er ukentlig på Arnøy-fergen.

– Sambandet har veldig stort belegg, mye består av laksetrailere. Stort sett er det biler og utenlandske sjåfører på hver tur, sier Michaelsen.

På de mest trafikkerte avgangene opplever han at det blir trangt i salongen på øvre dekk. Men så langt har ikke utenlandske sjåfører spredt smitte i Skjervøy.

– Vi har nok hatt flaks, sier varaordføreren i Skjervøy.