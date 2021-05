Bergen forlenger coronatiltakene – går hardt ut mot festing

Forbudet mot flere enn to gjester i private hjem og munnbindpåbudet forlenges. Helsebyråd Beate Husa går hardt ut mot utagerende festing.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag skulle jeg ønske at vi hadde gode nyheter, men situasjonen tillater ikke det, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Siden søndag er det registrert 22 tilfeller av coronaviruset i Bergen, ifølge kommunens nettsider. To av dem har ukjent smittevei.

Ifølge VGs coronaoversikt er det registrert 113,4 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og kommunen har en synkende smittetrend.

Bergen kommune innførte 20 april en rekke coronatiltak som i utgangspunktet skulle vare ut mandag 3. mai. Flere av disse tiltakene forlenges nå.

– Jeg må understreke alvoret. Enten så går det bedre, eller så gjør det ikke det. Dit ønsker vi ikke å komme, sier Valhammer.

Disse tiltakene gjelder nå

Munnbind er påbudt innendørs når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Det er forbudt med flere enn to gjester i private hjem. Men bor det kun en-to personer i husstanden, kan man ha flere på besøk, men da må alle de besøkende tilhøre samme husstand. Merk at det i begge tilfeller er begrenset til at man maksimalt kan være ti personer til stede samtidig

Fornøyelsesparker, spillehaller, Fysak, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder med aktiviteter rettet mot barn og unge skal holdes stengt. Svømmehaller, badeland, hotellbasseng og lignende skal holdes stengt.

Fortsatt gult nivå på skolene.

Reglene gjelder til 12. mai.

Lettelser for unge

Selv om Bergen kommune forlenger de strenge tiltakene, blir det noen lettelser for unge.

– Vi åpner for innendørs idrett og fritidsaktiviteter for de under 20 år. Det blir ikke lov med kamper og stevner, sier Valhammer.

Skolesvømming blir også tillatt.

Ut mot fester

Helsebyråd Beate Husa tar et sterkt oppgjør med festene i Bergen i helgen.

– De store festene i parker som vi har sett i helgen er ikke greit. Det er uansvarlig, sier hun.

Hun understreker er Bergen er med på å dra landsgjennomsnittet for smitte opp.

– Jeg har lite forståelse for utagerende festing. Det vil blir et smittesporingsmareritt hvis positive har deltatt på disse festene, sier Husa.

– Pandemien er ikke over i bergen og våre handlinger får konsekvenser for fremtidige tiltak. Utagerende festing øker sannsynlighetene for skjerpede tiltak på grunnlovsdagen, understreker hun.

Hun er tydelig på at alle må redusere antall nærkontakter.

– Vi kan ikke gjøre det på måten vi har sett mange gjøre det i helgen, sier hun.

Hun oppfordrer de som har vært på fest om å teste seg.

Ifølge Husa har kommunen fått flere meldinger om personer som ikke overholder karanteneplikten.

– Det virker som et tiltagende problem. Dette er straffbart og kan bøtelegges. Det kan sette andres liv og helse i fare, sier hun.