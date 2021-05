FÅR VAKSINE: Mange hjemløse har fått Johnson & Johnson-vaksine i USA. Her får hjemløse vaksinedoser på en parkeringsplass utenfor en kirke i Los Angeles. Foto: Jae C. Hong / AP

Usikker på Johnson & Johnson-data fra USA: − Gjør det vanskeligere å ta en god vurdering

Johnson & Johnson-vaksinen har i stor grad blitt brukt på hjemløse og andre det er vanskelig å følge opp. Det kan by på problemer for de som nå skal vurdere vaksinen i Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Både FHI og et eget ekspertutvalg regjeringen har satt ned vurderer vaksinen fra Johnson & Johnson i Norge. Utvalget skal etter planen levere sin konklusjon på mandag.

Myndighetene har vendt blikket til USA for å granske blodpropp-tilfellene som knyttes til vaksinen og hvor ofte de skjer.

Det er bare ett problem:

USA har ikke et nasjonalt offentlig helsevesen – noe som gjør det vanskeligere å samle data. Og vaksinen, som bare krever én dose og er enkel å distribuere, har i stor grad blitt rettet mot grupper som er vanskelig å følge opp til dose nummer to.

Det kan være en del av forklaringen på hvorfor det bare er meldt inn 15 tilfeller med de sjeldne blodproppene blant de over åtte millioner amerikanerne som har fått vaksinen.

DIREKTØR: Geir Bukholm leder arbeidet hos FHI med å finne ut av om Johnson & Johnson-vaksinen skal tas i bruk i Norge. Foto: Tore Kristiansen

Brukes på hjemløse

Ifølge amerikanske CDC rapporterte 68 prosent av lokale vaksinemyndigheter i begynnelsen av april at de målrettet vaksinerte hjemløse med Johnson & Johnson-vaksinen.

– CDC ga uttrykk for at dette er en viktig vaksine for USA nettopp for å nå disse gruppene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

– Tror du at grunnen til at det er så få tilfeller meldt i USA, er fordi de er gitt til personer det er vanskelig å følge opp?

– Vi har ikke en god forklaring på hvorfor det foreløpig er såpass få. En forklaring er at det faktisk er få tilfeller. En annen forklaring er at vaksinen er gitt til personer som er vanskelig å spore opp, som bostedsløse. Ut fra informasjonen fra CDC får man inntrykk av at denne vaksinen er blitt brukt til disse gruppene.

– Gjør dette det vanskelig å komme med et godt råd om vaksinen bør brukes i Norge?

– Det gjør det vanskeligere å gjøre en god vurdering for å anbefale denne vaksinen til en gruppe av befolkningen, der nytten av vaksinen er større enn risikoen for bivirkninger.

Foreløpig fordeler tilfellene seg i USA slik:

8 millioner - 15 tilfeller (1/500.000)

Blant kvinner under 50: 7 per million/ 0,7 per 100.000

Blant kvinner mellom 54-30: 11,4 per million/ 1,4 per 100.000

– Da nærmer man seg jo det EMA har estimert for AstraZeneca-vaksinen i Europa, hvor estimatet er cirka 1/100.000, forklarer smitteverndirektøren.

– Når dere vet dette, hva er sjansen for at dere vil anbefale denne vaksinen?

– Dette vurderer vi nøye.

Lest denne? AstraZeneca og Johnson & Johnson har ett viktig fellestrekk

Oppstykket helsevesen

Fordi USA ikke har et nasjonalt offentlig helsevesen er det vanskeligere å samle data om vaksineringen. Ifølge tecnhologyreview er det ikke mulig å koble helsedata med vaksineregistrene nasjonalt. Man er derfor avhengig av at helsepersonell melder inn tilfeller de mistenker kan kobles til vaksinen.

Lars Vorland, som leder ekspertgruppen regjeringen har satt ned for å vurdere vektor-vaksinene, sier til VG at gruppen er klar over utfordringene med statistikken for Johnson & Johnson-vaksinen, og at de tar dette med i vurderingen.

– Helsevesenet i USA er fragmentert, og en stor andel er privat. Vi er litt usikre på hvor godt bivirkninger blir registret, sier han.

les også Lokker med gratis øl om du tar vaksine

Han understreker at det amerikanske smittevernbyrået CDC er en veldig seriøs aktør, men at usikkerheten handler om at det ikke er så mye data.

– Da kan det vel også være et problem med at for eksempel hjemløse personer i mindre grad vil fanges opp om de opplever bivirkninger?

– Det du nevner her er et poeng som vi også er oppmerksom på.

– Har man gode nok data til å se omfanget av mulige Johnson & Johnson-bivirkninger?

– Som sagt er vi usikre på det.

– Kan man da ha et godt nok grunnlag til å vurdere om man skal ta vaksinen inn igjen eller ikke?

– Om grunnlaget er godt nok, er jo noe av det vi vil vurdere.

LEDER: Lars Vorland er tidligere direktør for helseforetaket Helse Nord. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Da det oppstod spesielle bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinering, var Norge tidligere ute enn andre land med å fange opp flere tilfeller fra statistikken. I etterkant har det blitt meldt om flere tilfeller i andre land, som Storbritannia, som ikke hadde blitt oppdaget med en gang.

– Ja, Norge er et lite land med god oversikt. Når man da skjønte mer blant annet etter det fra Norge kom det opp mange flere, sier Vorland.

Norge har egne data både på mRNA-vaksinene og AstraZeneca, som har blitt brukt her. Men det gjelder altså ikke for Johnson & Johnson-vaksinen. Der kommer størsteparten av dataene man har fra USA.

– Vi er usikre på om det er komplette datasett. Men dette gjelder nok generelt i mange land. Nå er vi ganske trygge på mRNA-vaksinene fordi de er gitt så mye, og AstraZeneca er det også mye data på etter hvert.