GJENNOMGÅR STØTTE: Kulturetaten går gjennom Oslo AUFs støttesøknader og opplysninger om medlemstall fra 2016 og framover. Foto: Cornelius Poppe / NTB

AUF-støtte undersøkes: − Regelverket er tydelig

Barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo støtter at Kulturetaten gjennomgår utbetalinger av over en million kroner til AUF. – Ikke bra om noe får penger på feilaktig grunnlag på bekostning av andre, sier sjakkforening.

– Jeg ville vært kritisk til å verve mange medlemmer på en kontingent under 50 kroner. Vi i Press forholder oss til lovverket slik, sier Lea Mariero til VG.

Hun er leder av Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Flere organisasjoner som får støtte fra samme ordning som AUF i Oslo, sier de selv ikke vil ha tikronersmedlemmer – og at Oslo kommunes regelverk er tydelig.

Tirsdag sa Kulturetaten i Oslo at de vil gjennomgå all driftsstøtten til AUF tilbake til 2016, etter at VG avdekket hvordan et flertall av medlemmene i ungdomsorganisasjonen har betalt bare ti kroner i kontingent og dermed ikke oppfyller kravene for støtte fra ordningen.

Oslo AUF har fått utbetalt over en million kroner i slik støtte fra 2018 til 2020. En ny søknad ble sendt i fjor høst og er nå til behandling.

AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet, som leder byrådet i Oslo og er største opposisjonsparti på Stortinget.

Både nåværende og tidligere ledere i Oslo AUF sier til VG at de har fulgt veiledningen fra kommunen og levert all dokumentasjon.

Pengestøtten som skal gjennomgås kommer fra en fast post på ti millioner kroner i Oslo-budsjettet. De siste årene har rundt 30 organisasjoner søkt og fått støtte og Kulturetaten varslet at de også vil gå gjennom disse tildelingene.

FÅR OGSÅ STØTTE: Sjakkspillende barn og unge, her under NM i Njårdhallen i Oslo, får støtte over samme ordningen som Oslo AUF. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

– Ikke noe hyggelig

Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) har i flere år fått støtte for rundt 1700 medlemmer.

– Kontingenten er totalt minst 90 kroner i året. Det store flertallet av våre medlemmer er under ti år, sier administrasjonssekretær Arne-Birger Lund i OSU.

Lund sier det er uaktuelt med en medlemskontingent under 50 kroner, fordi den ikke tilfredsstiller kommunenes krav.

– Støtten fra Oslo kommune er veldig god, den vil vi jo ikke miste.

Sjakkbarna har i flere år for støtte til sine aktiviteter fra den samme posten på kommunebudsjettet som Oslo AUF. Lund sier det er bra at kommunen undersøker saken.

– Hva tenker du om at dere kan ha gått glipp av midler?

– Dette er ikke noe hyggelig. Det er ikke bra om noen får penger på feilaktig grunnlag på bekostning av andre. Vi er en stor organisasjon og jeg tror ikke det har rammet vår aktivitet, men de mindre støttemottagere kan jo være mer sårbare når inntektene blir lavere.

Leder ved seksjonen for tilskudd i Kulturetaten i Oslo kommune opplyste tirsdag til VG at det kun skal gis støtte for medlemmer som er under 26 år og har betalt minst 50 kroner i kontingent. De kalles «tellende medlemmer» i regelverket.

– I utgangspunktet skal ingen organisasjoner med under 60 prosent tellende medlemmer ha fått driftstilskudd, sa Geir Nikolai Rege.

UNDERSØKER: Leder for tilskuddsseksjonen i Kulturetaten i Oslo kommune Geir Nikolai Rege undersøker både AUF og andre organisasjoners søknader om støtte. Foto: Ilja C. Hendel

Hensikten med kravet er å sikre høy aktivitet og lav alder blant medlemmene i organisasjoner som får støtten, opplyser kommunikasjonssjef Beate Svenningsen ved Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet til VG.

Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon støtter gjennomgangen av tilskuddene som er gitt.

– Lurt at dette sjekkes opp

– Våre regler er at for å være tellende medlem må du være under 26 år ha betalt 50 kroner i årskontingent. Vi ligger på 90 prosent tellende medlemmer, resten er støttemedlemmer og studenter. Da oppfyller vi kravene i regelverket til Oslo kommune for å få støtte, sier Press-leder Lea Mariero til VG.

STØTTER GJENNOMGANG: Leder i Press, Lea Mariero. Foto: Redd Barna ungdom – press

– Hva tenker du om at dette er penger de andre ungdomsorganisasjonene kan ha gått glipp av?

– Det er lurt at dette sjekkes opp i. Alle organisasjonene bør få sin rettmessige andel av disse midlene. AUF har helt sikkert ikke gjort dette med vilje, så det er fint for alle parter at vi får rettet opp i saken.

Daglig leder Fredrik Vaaheim i Press følger opp søknader om penger til offentlige myndigheter. Han opplever Oslos regelverk som strengere enn andre giveres.

– Jeg mener regelverket er tydelig og lett å forstå, selv om det skiller seg fra andre støttegivere og jeg skulle ønske at de harmoniserte bedre, sier Vaaheim til VG.

KrFU: – Hadde vært bekymret

Kristelig Folkepartis ungdom har få medlemmer i Oslo og får lite støtte fra kommunen.

– Vi har ikke tikronersmedlemmer eller kampanjer hvor du kan melde deg inn for en lav kontingent. Den er alltid over 50 kroner, sier fylkessekretær Alina Käthe Storvik til VG.

– Vi vil gjerne også ha flere medlemmer. Men man bør bli medlem fordi man er opptatt av politikken, ikke fordi medlemskontingenten er veldig lav. Når kontingentene er 50 kroner eller mer, så tror jeg sannsynligheten er større for at nye medlemmer fortsetter å være medlem på sikt.

– Dersom Oslo KrFU fikk mange medlemmer som betalte mindre enn 50 kroner for medlemskapet, ville du vært bekymret for å havne under kommunes krav om 60 prosent tellende medlemmer og ryke av støtteordningen?

– Ja, det hadde jeg vært bekymret for. Kravet står i regelverket svart på hvitt og er veldig tydelig, sier Storvik.

Unge Høyre: Tydelig forskrift

Oslo Unge Høyre har i flere år søkt om og fått støtte for omtrent like mange medlemmer som AUFs fylkeslag.

– Medlemsmassen vår er innenfor kravene, fordi ingen har betalt mindre enn 100 kroner i kontigent og nokså få er over 26 år, sier fylkesleder Hassan Nawaz til VG.

OSLO: Ap vant skolevalget med 31,9 prosent i 2015 og byen fikk et rødgrønt byråd samme høst. Her er byrådsleder Raymond Johansen og partileder Jonas Gahr Støre foran AUF-ungdommer. Foto: Helge Mikalsen

– Opplever dere forskriften som uklar på hvordan medlemmer skal telles opp og hvilke man kan få støtte for?

– Vi opplever forskriften i dag som tydelig nok, sier Nawaz.

– Støtter dere Kulturetatens beslutning om å gjennom tilskuddene?

– Selvsagt. Dersom etaten ønsker en en gjennomgang av støtten til oss er vi veldig behjelpelige.

Han vil ikke spekulere om ungdomspartiet kunne fått mer driftsstøtte de siste årene.

– AUF har selv påpekt at de ikke har gjort dette bevisst, og det er bra.