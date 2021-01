ILLUSTRASJONSBILDE: I løpet av desember testet til sammen ni ansatte og tre beboere ved omsorgsboligen positivt for coronaviruset. Bildet har ikke tilknytning til saken. Foto: Heiko Junge, NTB

Coronasmittede helsefagarbeidere dro på jobb etter beskjed fra ledelsen

Da smitten begynte å spre seg på en omsorgsbolig på Østlandet like før jul, åpnet ledelsen for at ansatte med påvist coronasmitte skulle bryte isolasjonsreglene.

Omsorgsboligen på Østlandet, som eies av den private omsorgsaktøren Stendi og huser fire beboere med psykisk utviklingshemming, fikk sitt første smittetilfelle 16. desember i fjor.

Drøyt én uke senere, på lille julaften, skriver avdelingsleder Stephen Storvik denne meldingen, som VG har fått tilgang til, på en intern Facebook-gruppe for de ansatte.

– Stendi sentralt har besluttet at vi nå iverksetter unntaksbestemmelsen i AML (Arbeidsmiljøloven, red.anm.), som i praksis vil si at en vil kunne gjennomføre karantene på jobb. Dette er besluttet etter et møte ledelsen har hatt med kommunelegen i Lier i dag. Det baserer seg på frivillighet fra deres side, og at en ikke opplever seg som syk, skriver avdelingslederen,

Han la til:

– Det betyr også at en kan jobbe med påvist covid-19 uten symptomer, med bruker som har påvist covid-19. Blir dere oppringt av smittesporingen som pålegger dere noe annet, så henvis til meg slik at jeg tar den diskusjonen.

Stendi bekrefter overfor VG at ansatte pendlet mellom boligen og sine egne hjem – til tross for at ledelsen visste at de var coronasmittet.

En slik fremgangsmåte bryter med reglene for isolasjon for coronasmittede, bekrefter seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Hilde Skagestad, til VG.

I løpet av desember testet til sammen ni ansatte og tre beboere ved boligen positivt for coronaviruset, ifølge assisterende kommuneoverlege i Lier kommune.

Leverte bekymringsmelding

De ansatte skal ha vært så bekymret over smittevernrutinene i boligen at de selv leverte en bekymringsmelding til kommuneoverlegen i Lier.

Dette førte til at kommuneoverlegen arrangerte et møte med sentralledelsen i Stendi 23. desember.

– Bekymringsmeldingen ble gjennomgått og Stendi betrygget at de skulle ta tak i bekymringen og avholde teammøte med de ansatte for å få ryddet opp i saken, sier assisterende kommuneoverlege i Lier kommune, Hooman Konar, til VG.

Det at de ansatte skulle få lov til å reise på jobb med coronasmitte, ble derimot ikke besluttet på møtet, ifølge den assisterende kommuneoverlegen. Likevel legger avdelingslederen ut meldingen på Facebook-gruppen samme dag.

IKKE ANBEFALT: Assisterende kommuneoverlege i Lier kommune, Hooman Konar, forteller at de ikke anbefalte Stendi å be coronasmittede ansatte om å dra på jobb. Foto: Mattis Sandblad, VG

Konar forklarer at hovedregelen er at smittede ansatte skal tilbringe isolasjonstiden hjemme, eller på et annet sted som er egnet.

– Et teknisk unntak er samisolasjon med andre som har påvist samme sykdom, dette kalles «kohort-isolasjon», sier den assisterende kommuneoverlegen.

– Men vedkommende vil da måtte avtjene hele sin isolasjon her og vil ikke kunne pendle mellom jobb og bolig, legger han til.

I en kommentar til VG forteller avdelingsleder Stephen Storvik i Stendi at tilbakemeldingene han har fått fra de ansatte om håndteringen av smittesituasjonen stort sett har vært positive, men han forstår at enkelte har en annen oppfatning.

– Dette er en pandemi med nye problemstillinger der vi må reagere raskt. Vi forsøker å løse situasjonen og verne samfunnet mot smittespredning på beste måte i henhold til gjeldende regelverk og med mange iblant motstridende hensyn. Så er det selvsagt alltid ting vi kan gjøre annerledes og lære av, poengterer han.

– Prøver å bøye regelverket

VG har forelagt den interne kommunikasjonen i Stendi for dekan Jan Ketil Arnulf ved instituttet for ledelse og administrasjon på BI. Han sier meldingen ikke kan tolkes som noe annet enn en oppfordring om å dra på jobb med coronasmitte.

– Det høres ut som lederen prøver å bøye regelverket i stedet for å møte problemet på en profesjonell måte, sier Arnulf og legger til:

– All kommunikasjon har en signalverdi. Du sier noe uten å si det eksplisitt. Dette er en oppfordring om at man skal strekke på smittevernreglene og overlate all vurderingsevne til ledelsen.

LEDEREKSPERT: Jan Ketil Arnulf, dekan ved instituttet for ledelse og administrasjon på BI. Foto: Torbjørn Brovold / BI

Ledelseseksperten trekker paralleller til smitteutbruddet på Hurtigruten-skipet MS «Roald Amundsen» i fjor sommer, der det blant annet ble trukket frem at karantenereglene ble feiltolket blant de ansatte på skipet.

– Det er det samme budskapet som kommer frem i meldingen til de ansatte ved omsorgsboligen: her gjelder det å ikke tenke selv, du skal gjøre som ledelsen sier, sier han.

Fikk presisering fra FHI

– Påstanden om at Stendi skal ha beordret, eller oppfordret, personell med påvist covid-19-smitte på jobb stemmer ikke, sier Julie Borchgrevink, kommunikasjonsdirektør i Stendi.

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og gir tilbud til over 1000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse.

Kommunikasjonssjefen understreker at de ansatte fikk beskjed om at de frivillig kunne gjennomføre såkalt «kohort-isolasjon» i boligen.

– I dette tilfellet er det i en kort periode blitt praktisert kohort-isolasjon på to steder, henholdsvis i boligen til bruker, egen bolig og bil mellom de to boligene. Boligen er et enetiltak; en egen leilighet med egen inngang, sier Borchgrevink.

– Stendi fikk deretter tilbakemelding fra kommunelegen, som etter dialog med FHI presiserte at kohortisolasjon to steder ikke var lov. Da rettet vi oss selvsagt etter dette, utdyper Borchgrevink.

Kommunikasjonsdirektøren mener også det er viktig å understreke at smitten ikke har spredt seg videre på omsorgsboligen siden desember.

– I en tid med økt smittespredning i samfunnet, er det en viktig og god jobb som er gjort ved boligen, sier hun.

Uforsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidstilsynet er blitt presentert meldingene fra avdelingslederen om å jobbe på omsorgsboligen med coronasmitte.

Direktør Trude Vollheim sier at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men forteller på generelt grunnlag at det ikke er forsvarlig å sende smittede på jobb:

– Å oppfordre coronasmittede ansatte til å dra på jobb er ikke greit. Det bryter både med arbeidsmiljølovens krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og det bryter med smittevernreglene og karantenereglene generelt, sier Vollheim.

BRUDD: Å oppfordre coronasmittede på jobb bryter med både arbeidsmiljøloven og smittevernreglene, ifølge Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim. Foto: Gard Håkon Oterholm

– Dersom smittede ansatte går på jobb, er det risiko for at de smitter både kolleger og andre. Selv om de ansatte bruker fullt smittevernutstyr, er det ikke 100 prosent sikkert. Det skal ikke mer til enn at noen tar av og på munnbindet eller hanskene feil, så kan de spre smitte, legger hun til.