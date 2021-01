SKREDOMRÅDET: Et område på 300 ganger 700 meter raste ut da kvikkleireskredet gikk på Ask i Gjerdrum dagen før nyttårsaften. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / P

Skredkatastrofen i Gjerdrum: Slik skal de jakte svar

Snart skal en gruppe eksperter dykke ned i tusenvis av dokumenter, snakke med øyenvitner og gjøre undersøkelser. Én ting vil bli særlig utfordrende, mener tidligere rasgransker.

Hva forårsaket kvikkleireskredet i Gjerdrum?

Tettstedet Ask i Gjerdrum, hvor skredet gikk 30. desember, har blitt totalforvandlet de siste 15 årene. Boligfelt etter boligfelt har blitt bygget, parallelt med tiltak for å sikre områdene mot skred.

Kvikkleireskred kan både skyldes menneskelige inngrep i terrenget og erosjon fra bekker og elver. Man kan heller ikke utelukke at inngrep ett sted kan ha påvirket grunnforholdene et annet sted.

Så hvordan er det egentlig mulig å finne svar?

– De må være åpne for hva årsakssammenhengen kan være, sier sjefforsker Eivind Grøv ved forskningsinstituttet SINTEF.

Han var en del av ekspertgruppen som gransket Tosbotn-raset i 2016. Konklusjonen kom etter to år.

– Den største utfordringen er å ikke være forutinntatt. Man hører om noe og lager seg raskt en egen hypotese, men det bør man kanskje ikke gjøre. Man må gå inn med et åpent sinn og egentlig være ganske nøye med hva du leter etter, utdyper sjefforskeren.

Bildeserien viser endringene på Ask fra 1969 og frem til 2020. Vassdraget og dammen midt i bildene er anlagt i nyere tid og tegnet inn på de eldre bildene:

fullskjerm neste Obs! På bildene kan man se et vassdrag og en dam midt i bildet. VG presiserer at dette er anlagt i nyere tid, er tegnet inn på bildene og viser vassdraget slik det fremsto i 2020, altså før skredet.

– Må stille klokken tilbake

Grøv beskriver seg selv som «ganske barnslig», og forteller at han pleier å se på dokumentarserien «Flyhavarikommisjonen» på National Geographic Channel. Serien handler om hvordan det jobbes med å finne årsaken til flyulykker.

– Jeg er veldig fascinert av fremgangsmåten som programmet viser, sier forskeren og fortsetter:

– Ofte er det slik at det ikke er én definitiv årsak til at ting skjer. Det er gjerne en serie av hendelser, som hver for seg ikke er utløsende, men som akkumulert får et fatalt utfall.

SJEFFORSKER: Eivind Grøv jobbet med å komme til bunns i hva som forårsaket raset på Tosbotn i Nordland. Foto: SINTEF

Målet til en ekspertgruppe er å finne så mye bakgrunnsdokumentasjon man kan, som er knyttet til saken det gjelder. I Gjerdrum-saken vil det bli aktuelt å gå gjennom både byggesaksdokumenter og geotekniske vurderinger gjort i området.

– Man må stille klokken tilbake til et visst tidspunkt hvor noen begynte å tenke på å gjøre noe, begynte å gjøre noe og se hvordan tidslinjen ser ut etter det, forklarer Grøv.

I tillegg vil man forsøke å snakke med øyenvitner som kan ha gjort interessante observasjoner.

«Det var opplagt, hvorfor så vi ikke det før?»

I den enorme mengden av byggetillatelser, geotekniske rapporter og reguleringsplaner må granskerne lete etter spor.

Mange små spor kan til slutt bygge opp den store forståelsen.

– Det er ofte sånn at når du får den forståelsen, og går tilbake i dokumentene, så tenker man: «Det var opplagt, hvorfor så vi ikke det før?», sier sjefforskeren.

Mye av arbeidet med Tosbotn-raset ble gjort gjennom fellesmøter internt i gruppen. I forkant av møtene vurderte granskerne dokumenter som var relevante for sitt fagfelt.

– Vi diskuterte og diskuterte, og prøvde å finne de små trådene. Hvis man går inn i blindspor, får man bare gå tilbake.

Også nye grunnundersøkelser kan bli aktuelt, dersom man har behov for å stadfeste en teori. Det er heller ikke uvanlig at en ekspertgruppe kontakter involverte aktører, hvis det er noe i dokumentasjonen man savner, ikke forstår eller trenger å sjekke ut.

Grøv understreker at en undersøkelseskomité ikke først og fremst har i oppgave å finne en skyldig.

– Den skal først og fremst forsøke å finne en årsakssammenheng. Og så får det heller være opp til andre, som domstolene, å bedømme om det var noen som hadde skyld i det som skjedde.

SØKER ETTER OMKOMNE: Søket etter de tre antatt omkomne personene som fortsatt ikke er funnet, pågår fortsatt tirsdag. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Bør dokumentere den historiske utviklingen

Administrerende direktør ved Norsk institutt for bioøkonomi, Nils Vagstad, mener det er viktig at gruppen forsøker å se det store bildet. Han understreker at han ikke har kjennskap til området og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er selvsagt interessant å finne den utløsende enkeltfaktoren. Men med tanke på læring for fremtiden er det også interessant å ha fokus på summen av bakenforliggende årsaker, sier han.

Han anbefaler å se hele landskapet samlet. Ask er historisk sett et jordbrukslandskap, lokalisert i et leirjordsområde som fra naturens side er ustabilt.

– De bør dokumentere den historiske utviklingen: Hva som faktisk har skjedd av endringer i arealbruk som kan ha påvirket hele områdestabiliteten, utdyper Vagstad.

– Bit for bit-utbygging gjør at man til slutt kan miste oversikten. Et dypdykk i de politiske prosessene som ligger til grunn for endringene bør også være et interessant læringspunkt.

En slik storskala-tilnærming vil også innebære å vurdere hydrologien i området. Hvor ledes vannet og med hvilken intensitet?

– Tradisjonelle landskap med skog og jordbruksarealer har en naturlig evne til å ta opp og lagre vannet. Men når du bygger ut og legger i rør får vannet en mye større kraft når det ledes ut landskapet. Klimaendringer med mer nedbør kommer på toppen, sier han.