Ulvik kommune innfører besøksforbud

Ulvik kommune frykter utbrudd av den britiske coronavirusvarianten. Nå innfører de besøksforbud i eget hjem.

Ulvik kommune har vedtatt en ny lokal smittevernsforskrift som gjør det forbudt å ha besøk i eget hjem. Forskriften gjelder fra tirsdag til og med 7. februar.

Dette opplyser kommunen på sine nettsteder.

Svar fra Mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus har fått prøvesvar som tyder på at den muterte britiske versjonen av viruset er påvist i Ulvik.

Med dette som utgangspunkt innfører kommunen ventekarantene. Barn og voksne som er i karantene og skal testes er satt i ventekarantene. Det betyr at hele husstanden er i karantene til de har fått negative prøvesvar.

Veldig inngripende

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) forklarer at de har fått utslag for den britiske virusvarianten hos en person som har reist til utlandet. Kommunen venter nå på de fulle prøveresultatene for å se om det faktisk er påvist mutasjonsvirus.

– Vi er litt over 1000 innbyggere, og 200 er allerede i karantene. Det er viktig at vi de neste ukene jobber for å få en oversikt, sier ordføreren.

– Forventer dere reaksjoner på et såpass inngripende tiltak?

– Jeg forstår at det blir dårlig mottatt, men jeg tror også det blir dårlig mottatt hvis vi må holde på med dette i uke- eller månedsvis, svarer ordføreren.

Han legger til at de kommer til å vurdere å forlenge forskriften dersom det blir nødvendig.

Tidligere i januar innførte Ullensaker kommune et lignende forbud mot besøk i private hjem.

Helseminister Bent Høie omtalte tiltaket som «veldig inngripende», og det ble fjernet i løpet av én uke etter henvendelser fra innbyggere som blant annet lurte på om kommunen hadde brutt loven ved å innføre forbudet.

Spredd via skole og barnehage

Kommuneoverlege Unni Solem sier til Dagbladet at viruset har spredd seg via skole og barnehage.

- Da involverer det plutselig en stor del av innbyggerne - både skole- og barnehagebarn, ansatte og noen foreldre, sier Solem.

- Vi har gjort tiltak som om dette er den mest smittsomme varianten, akkurat som vi har fått råd om fra FHI.