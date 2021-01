HEDRET: 20 år etter at Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo markerte lokalmiljøet dagen med blant annet lystenning ved minnestatuen på Åsbråten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lys og stillhet til minne om Benjamin Hermansen

Rådhusklokkene spilte The Beatles' «Yesterday», og på Holmlia ble 20-årsdagen for drapet på Benjamin Hermansen markert med fakler og ett minutts stillhet.

NTB

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag var det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo. To nynazister ble senere dømt til henholdsvis 17 og 18 års fengsel for å ha utført knivdrapet på 15-åringen like ved hjemmet hans på Åsbråten.

I samarbeid med flere lokale aktører arrangerte Benjamins minnefond en minnemarkering på Holmlia.

Kronprins Haakon skulle ha deltatt i markeringen, men på grunn av de strenge smittevernreglene måtte deltakelsen bli digital.

DREPT: Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo for 20 år siden. Mengder av lys ble tent ved minnestatuen på Åsbråten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg vil takke alle dere som hver dag står opp for et bedre samfunn. Et samfunn som er trygt og inkluderende for alle, lød hilsenen fra kronprinsen.

Lokalmiljøet markerte dagen med ett minutts stillhet klokka 11.59 og digital fakkellenke.

Klokka 12 spilte klokkenist Laura-Marie Rueslåtten i Oslo rådhus «Yesterday», samtidig som klokkene slo i Holmlia kirke.

Senere på kvelden dannet inviterte deltakere en fakkellenke fra Lusetjerndalen på Holmlia til minnestatuen som er reist ved åstedet for drapet.