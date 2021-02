Foto: Tore Kristiansen

Advokatfullmektig var ikke advokatfullmektig

Da domstolen stilte spørsmål om den kvinnelige tolken (29), opplyste styrelederen i Advokatfirmaet Rogstad at kvinnen var advokatfullmektig. Men 29-åringen har aldri vært registrert som advokatfullmektig.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den 29-årige kvinnen skal i en og samme sak ha tolket i 735 timer for fire advokater i Advokatfirmaet Rogstad.

Nå etterforsker Økokrim regningene for tolkingen, som ble sendt til Borgarting lagmannsrett. Etterforskningen startet etter flere artikler i VG om advokatfirmaet og regningene.

Økokrim vil ikke svare på spørsmål om etterforskningen.

– Saken er under etterforskning og vi har ingen ytterligere opplysninger å gi nå, opplyser førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til VG.

Advokatfirmaet Rogstad har brukt kvinnens juristutdanning og stilling som advokatfullmektig som et argument for at hun er kvalifisert til tolkejobben.

Bygget advokatfirma fra fengsel

For snart ett år siden avslørte VG hvordan Afzzal Ghauri (39) bygget opp Advokatfirmaet Rogstad mens han sonet en dom for lånebedrageri.

VG fortalte også hvordan advokatfirmaet kjøpte tolketjenester fra et selskap som holdt til i samme lokaler som advokatfirmaet. Afzzal Ghauris yngre bror, Abrar Ghauri, er oppført som eier av dette selskapet, som heter Aba Consulting AS.

Mens hovedeier i Advokatfirmaet Rogstad er advokat Sidra Bhatti, som er Afzzal Ghauris kone, eies Aba Consulting av Ghauris lillebror, Abrar Ghauri.

Staten tok regningen

Når en advokat trenger tolk for å forberede seg til en straffesak, er det staten som betaler regningen.

Borgarting lagmannsrett utbetalte til sammen 1,1 millioner kroner til Aba Consulting AS for tolking for fire Rogstad-advokater i en omfattende straffesak. Domstolen var ukjent med koblingen mellom advokat- og tolkefirmaet inntil VG omtalte den.

Domstolen fikk opplyst at det var Afzzal Ghauris bror som underskrev tolkeregningene i straffesaken. I fjor sommer avslørte VG at tolkeregningene sannsynligvis var signert av advokatsjef Afzzal Ghauri, ifølge en skriftanalyse.

Ghauri har hele tiden hevdet at han ikke har noe å gjøre med tolkeselskapet.

Kvinnen som skal ha utført mesteparten av tolkingen, har både vært ansatt i Advokatfirmaet Rogstad og tolkefirmaet.

Domstolen ba om svar

Etter VGs artikkel om skriftanalysen sendte tingrettsdommer Lise Bogen Behrens et brev til Advokatfirmaet Rogstad med 12 spørsmål. Selv om mesteparten av tolkingen foregikk for lagmannsretten, hadde Oslo tingrett også utbetalt en tolkeregning på oppunder 160.000 kroner for tolking som den 29-årige kvinnen skulle ha utført.

Dommeren stilte blant spørsmål ved tolkens kvalifikasjoner, siden hun ikke er statsautorisert tolk.

I et fire sider langt svarbrev datert 2. juli, avviste styreleder og advokat Steingrim Wolland å svare detaljert på noen av spørsmålene.

Men Wolland trakk frem at kvinnen var jurist og advokatfullmektig i et argument for kvinnens kvalifikasjoner som tolk.

Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører oversikt over alle advokatfullmektiger i landet. Kvinnen som tolket, står ikke i oversikten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I brevet omtalte Wolland 29-åringen som «...norsk og utdannet jurist. Hun ble ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Rogstad, ...», skrev Wolland.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet opplyser til VG at den 29-årige kvinnen aldri har vært registrert i deres register.

– Enten så er du advokatfullmektig, eller så er du det ikke. Er du advokatfullmektig, står du i Tilsynsrådets register, sier assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet.

«Når tolken er norsk jurist, vil hun lettere kunne vurdere hva som er nødvendig å oversette til forsvareren, og hva som bare kan legges bort», skrev styrelederen i det samme brevet.

I et annet brev til Borgarting lagmannsrett har tolkefirmaet opplyst at kvinnen er utdannet jurist i Norge.

Har ikke mastergrad

Kvinnen har ikke tatt mastergrad i rettsvitenskap ved noen av de tre universitetene i Norge som utdanner jurister. Det viser innsyn VG har fått ved de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo.

– Det er kun mulig å ta master i rettsvitenskap ved universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen, opplyser underdirektør Oddrun Rangsæter ved Det juridiske fakultet i Oslo.

29-åringen har ikke avlagt noen eksamener i Tromsø eller Bergen, men tok første avdeling ved Universitetet i Oslo høsten 2011, som er den første, innledende delen av studiet.

Wolland mente den 29-årige kvinnen var «usedvanlig godt kvalifisert» til å utføre den aktuelle tolkingen, noe han fremhevet i brevet til domstolen:

«Jeg kjenner ikke til at det finnes andre jurister i Norge som behersker til fulle både norsk, urdu og punjabi, og som er tilgjengelig for oppdrag som oversetter/tolk», heter det i brevet.

Ingen svar

I andre sammenhenger, på brevpapir og på Facebook i 2019, er kvinnen blitt presentert som juridisk medarbeider, som i motsetning til advokat og advokatfullmektig ikke er en beskyttet tittel.

Den 29-årige kvinnen har fått tilsendt spørsmål fra VG om hvor hun tok sin jusutdanning og opplysningene om at hun aldri har vært registrert som advokatfullmektig hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hun har ikke svart.

VG har også vært i kontakt med en nærstående av den 29-årige kvinnen. Vedkommende henviser VG til Advokatfirmaet Rogstad.

Styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad har ikke besvart noen av VGs henvendelser i denne saken. Foto: Tore Kristiansen

VG har sendt følgende spørsmål til styreleder Steingrim Wolland i advokatfirmaet.

– Hvor og når avla [den 29-årige kvinnen] sin master i rettsvitenskap?

– Tilsynsrådet for advokatvirksomhet opplyser til VG at den 29-årige kvinnen aldri har vært registrert i deres register. Hva er din kommentar?

Wolland har ikke besvart spørsmålene.

Abrar Ghauri, som står som eier av tolkefirmaet Aba Consulting, har heller ikke besvart VGs spørsmål.

Krevde deler tilbakebetalt

Etter sin gjennomgang krevde Oslo tingrett at en av Advokatfirmaet Rogstads advokater skulle tilbakebetale deler av regningen som han hadde sitt godkjentstempel på. Av regningen på nærmere 160.000 kroner, ville retten ha tilbake 37.000 kroner.

Denne avgjørelsen er anket av Advokatfirmaet Rogstad.

Oslo tingrett ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger og viser til at saken er anket til lagmannsretten.

– Anken vil trolig bli behandlet i løpet av de to neste månedene, opplyser seniorrådgiver Annicken S. Michaelsen i Borgarting lagmannsrett.