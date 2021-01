OPPRØR: Ordførere i Løten, Marte Larsen Tønseth, Stange, Nils Amund Røhne, Ringsaker, Anita Ihle Steen og Einar Busterud fra Hamar. Foto: Senterpartiet, Stian Lysberg Solum, Audun Braastad / NTB, Geir Olsen

Ordførere krever lokal coronatilpasning: − Vi må vise at vi stoler på hverandre

Ordførerne i Hamar-regionen har en klar melding til regjeringen: – Stol på at lokale politikere er like opptatt av gode smitteverntiltak som dere sentralt, sier Anita Ihle Steen (Ap).

Ordførerne i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten mener at de strenge, nasjonale tiltakene for å bekjempe coronapandemien overgår hva de mener er tilrådelig for Hamar-regionen.

– Flere kommuner har sagt det samme – vi må ha større fleksibilitet for å sikre arbeidsplassene. Det er knalltøffe tider for serveringsbransjen og reiselivet, sier ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen til VG.

I flere dager har de fire kommunene ved Mjøsa hatt to smittetilfeller i en befolkning på 100.000.

– Skal folk ta smittevernet på alvor, må du ha tiltak som er i tråd med smittesituasjonen, sier ordfører på Hamar Einar Busterud.

Hamar-regionen har hatt tre smitteutbrudd siden mars. Da har kommunene samarbeidet om lokale forskrifter og tiltak for å slå ned smitteutbruddene.

– Mye kunnskap og rutine

– Allerede midt i desember hadde vi reglene som sentrale myndigheter først innførte ved juletider.

Hans hovedpoeng er at ulik forekomst av smitte landet rundt bør innebære ulike tiltak.

– Lokale myndigheter har fått mye kunnskap og rutine i å slå ned utbrudd. Det bør helsemyndighetene ta hensyn til, når de lager nasjonale retningslinjer.

Steen sier at Hamar – regionen har kontroll på smitten.

– Storbysmitte preger tiltakene

– Vi har smittebølger hele tiden, mener at vi gjennom hele året har vist at vi kan håndtere det lokalt og regionalt. Vi har greid å slå tilbake smitten i hver runde.

– Oppfatter du at sentrale helsemyndigheter ikke har tillit til dere?

– De ønsker nok i beste mening å sikre at smitten er lavest mulig. Men tiltakene blir ofte preget av smitten i storbyene, som får mye oppmerksomhet. Kommuner som ikke har smitte i det hele tatt, synes det er viktig å ha regionale tiltak høyt oppe.

BEKYMRET: Ordfører i Ringsaker Anita Ihle Steen frykter at nasjonale smitteverntiltak kan utløse lokale konkurser. Foto: Audun Braastad / NTB

Steen mener at kampen mot pandemien er kommet inn i en ny fase.

Bedrifter står i fare

– Når vi har satt i gang vaksinering, må vi finne balansen mellom nasjonale og regionale tiltak og vise at vi stoler på hverandre på alle nivåer. Innbyggernes forståelse for strenge tiltak blir mindre, om det ikke er smitte lokalt.

For Anita Ihle Steen handler det også om det lokale næringslivet og arbeidsplassene, særlig reiseliv og serveringsbransjen.

– De gjør virkelig det de kan, men det er begrenset hvor lenge de vil greie seg, sier Ringsaker-ordføreren.

De fire ordførerne skriver at de har for mange bedrifter som faller utenfor de nasjonale tiltakspakkene og som derfor står i fare for å slutte å eksistere.

Bare timer etter at de fire ordførerne i brev til helseministeren kritiserte den nasjonale tiltakspakken, opphevet regjeringen den nasjonale skjenkestoppen etter å ha fått stortingsflertallet mot seg.

– Fornuftig grep

– Det var et fornuftig grep. Samtidig må vi passe oss for at pandemitiltak blir en politisk profileringssak. Da kan det fort komme galt ut, sier Hamar-ordfører Einar Busterud.

Regionen ble enig om skjenking til mat, innslipp til klokken 22 og skjenkestopp ved midnatt.

Busterud sier at hedmarkingene ser ulikt på pandemien.

– Noen synes frykten for corona er det viktigste og ville stengt det meste, andre vil leve som vanlig. De som jobber innenfor kultur og uteliv og bruker tilbudene, er de mest indignerte. Det er naturlig.

KRITISK: Hamar-ordfører Einar Busterud mener den nasjonale tiltakspakken er for streng i en region som har minimalt med coronasmitte. Foto: Geir Olsen

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke sier at Helse- og omsorgsdepartmentet har stor forståelse for at kommunene ønsker å kunne innføre lokale lettelser på tiltak.

– Men erfaringen har vist oss viktigheten av å ha nasjonale krav og anbefalinger. Det er vanskelig å vite hvor neste utbrudd kommer. En kommune som har lite smitte i dag, kan ha et utbrudd i morgen.

– Ikke for mange justeringer samtidig

Bjerke sier at situasjonen fortsatt er ustabil med fare for ny økning. Hun mener nasjonale tiltak fortsatt behøves for å bryte en eventuell ny smittebølge.

– Det er også viktig at vi ikke gjør for mange justeringer samtidig, da er det større fare for at vi mister kontrollen, mener Bent Høies statssekretær.

Hun sier regjeringen samtidig ønsker å gi kommunene mer forutsigbarhet og være så åpne som mulig om hvilke tiltak som vurderes når.

Et system for risikovurdering skisserer hvilke tiltak som kan være aktuelle på hvilket risikonivå.

– Hvilke tiltak som er aktuelle i en konkret situasjon avgjøres ikke automatisk av vurderingen av risikonivå, men må være basert på en helhetlig vurdering av smittesituasjonen, sier Bjerke.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Bente Elin Lilleøkseth er ordfører i Løten. Hun er ikke ordfører lenger. Nåværende ordfører i Løten er Marte Larsen Tønseth. Feilen ble rettet fredag 22. januar 2021 kl. 08.49.