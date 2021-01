RETT FREM I RUNDKJØRINGEN: Bilene som har passert grensen til Norge ved Svinesund, har måttet ta til høyre i denne rundkjøringen for å komme til testsenteret. Mange har i stedet kjørt rett frem, og har dermed kunnet kjøre strake veien til Oslo. Foto: Gisle Oddstad

Minst 43.000 har kjørt rett frem i rundkjøringen ved svenskegrensen – og droppet coronatesten

Siden nyttår har mer enn 43.000 kjøretøy krysset Svinesundgrensen uten at de innreisende har blitt testet. Nå vurderer regjeringen tvangsbestemmelser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble det kjent at regjeringen innfører de strengeste innreisereglene siden 12. mars i fjor. De nye reglene innebærer at grensene fra fredag av vil være stengt i praksis for personer som ikke er bosatt i Norge.

Ordfører Anne-Kari Holm (Sp) i Halden kommune har ansvar for grenseovergangen ved Svinesund. Hun er glad for at grensene nå stenges.

– Dette var på høy tid, og jeg er veldig glad for at tiltaket kom, sier hun til VG.

– Det å ha ansvar for en teststasjon og være tilskuer til at bilene bare kjører forbi har vært en belastning for kommunen. Vi har jo sett hvor enkelt det har vært å snike seg unna testingen sier hun.

Trafikkdata fra Statens vegvesen og teststatistikk VG har fått tilgang på fra Halden kommune bekrefter ordførerens inntrykk:

I perioden 2. til 27. januar passerte mer enn 55.000 kjøretøy riksgrensen ved Svinesundsbroen. Samtidig testet under 11.500 personer seg på grensen i samme periode.

Det betyr at under 21 prosent av dem som krysset grensen faktisk testet seg ved ankomst til Svinesund.

Dette er tallene: VG har brukt teststatistikk fra Halden kommune og trafikkdata for Svinesundsbroen fra Statens vegvesen for å beregne hvor stor andel av de innreisende som testet seg på grensen. Test og passering 2. januar t.o.m. 26. januar: Antall gjennomførte tester: 11.494

Antall kjøretøy som passerte grensen: 55.416

Om man legger til grunn at det kun sitter én person i hver bil som krysser grensen, gir dette en testprosent på 20,7 for alle kjøretøy.

Ser man på kjøretøy under 7,6 meter, og dermed tar vekk både busser og lastebiler/vogntog, er testprosenten på 39 prosent. Testing ved grensen på Svinesund ble ikke fullt ut obligatorisk før på kvelden tirsdag 25. januar. Test og passering 26. januar: Antall gjennomførte tester: 274

Antall kjøretøy som passerte grensen: 2336

Om man legger til grunn at det kun sitter én person i hver bil som krysser grensen, gir dette en testprosent på 11,7 for alle kjøretøy. Vis mer

SKILTING: Hittil i januar har det kun vært skilting inn til teststasjonen. Onsdag begynte politiet med manuell dirigering av trafikken fra grensen til teststasjonen. Foto: Gisle Oddstad

Kan ikke tvinges til å teste seg

Grensestengningen varer i første omgang i 14 dager, men under onsdagens pressekonferanse sa Erna Solberg at man må forberede seg på at restriksjonene vil vare lenger.

Ordføreren i Halden mener regjeringen må få på plass et bedre system før grensene åpner igjen.

– Det trengs fullmakter til enten å kunne sende innreisende tilbake eller få dem testet. Hverken Halden kommune eller politiet kan pålegge innreisende å teste seg slik systemet fungerer nå, sier Holm.

BEKYMRET: Ordfører i Halden Anne-Kari Holm (Sp) er bekymret for importsmitten. Hun mener regjeringen bør sikre at innreisende ikke kan passere grensen uten å teste sen når de åpner igjen. Foto: Halden kommune

I likhet med ordføreren håper André Aronsen – beredskapssjef i Halden kommune – at regjeringen får på plass en hjemmel og får tydeliggjort hvilke regler som gjelder.

– Det vil nok alltid være noen som ikke ønsker å teste seg, og da kan vi ikke per nå tvinge noen til det. Vi har heller ikke noen myndighet til å bortvise noen, sier han.

Siden onsdag kveld har alle som har krysset grensen blitt loset til teststasjonen av politiet. Aronsen tror mange innreisende vil teste seg bare de kommer seg til teststasjonen.

– Det jobbes nå for å finne en løsning der trafikken sluses dit uten at en trenger manuell dirigering, forteller han.

– Blant annet ser vi på muligheten for å lage en vei mellom grensestasjonen og teststasjonen. Vi håper fra vår side at politiet fortsetter med manuell dirigering frem til vi får det på plass.

OPPBEMANNET: Teststasjonen på Svinesund har blitt kraftig oppbemannet de siste ukene, etter at testing på grensen ble obligatorisk 18. januar. Slik så det ut på teststasjonen 27. januar Foto: Gisle Oddstad

Politiinspektør Eli Fryjordet, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt, bekrefter at politiet vil bistå kommunen til de har fått en på plass en ordning.

– Inntil den midlertidige ordningen er ferdig etablert, bistår politiet med å lose trafikken inn til testsenteret. Det er viktig at testordningene gir effekt, og vi så det derfor som hensiktsmessig å bidra i en overgangsperiode, skriver hun i en e-post til VG.

Politiinspektøren viser til at dirigeringen av trafikken har kommet på plass i samarbeid med Statens vegvesen, kommunen og statsforvalteren.

Vurderer tvangsbestemmelser

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim (H), skriver i en e-post ti VG at politi og myndigheter på grensen må finne praktiske løsninger som sørger for at alle må gjennom teststasjonen.

På spørsmålet om hvorfor det ikke finnes noen lovhjemmel som sikrer at de som plikter å teste seg faktisk må innom teststasjonen for å få komme videre inn i landet, svarer han følgende:

– Smittevernloven gir i liten grad hjemmel for tvangsmessig gjennomføring av tiltakene – loven baserer seg i stor grad på frivillighet. Overtredelser av tiltakene kan straffes med høye bøter.

TEST: Teststasjonen ved Svinesund består av seks testlinjer, og Halden kommune har fått hjelp av forsvaret og heimevernet til å bygge ut kapasiteten den siste tiden. Med nærmest stengte grenser de kommende ukene er det grunn til å forvente et lavere trykk på teststasjonen. Foto: Gisle Oddstad

– Myndighetene har praktiske måter å styre innreisende inn i testkøen, for eksempel ved å regulere trafikken. Dette vil variere fra teststasjon til teststasjon. Politi, helsemyndigheter og kommunene finner gode praktiske løsninger på grensen, slik de har gjort på Svinesund nå, skriver han videre.

Kan man nekte utenlandske statsborgere innreise hvis de ikke vil ta testen?

– De kan, som norske borgere, bøtelegges om de ikke tester seg ved ankomst. Det er ikke noen regel om bortvisning på dette grunnlaget alene. En rekke andre regelbrudd kan imidlertid medføre bortvisning, skriver Hiim.

Han viser til at de fleste utenlandske statsborgere har plikt til å fremlegge en negativ test tatt siste døgn, og at de kan bortvises om de ikke gjør det.

Ifølge Hiim vil regjeringen vurdere behovet for tydeligere regler om gjennomføring av plikten til testing, og han utelukker heller ikke at de vil vurdere strengere regler.

– Vi vil vurdere om det kan være nødvendig å ha tvangsbestemmelser knyttet til dette. Det er noe som da må vurderes i tett samarbeid med politiet og helsemyndighetene, skriver han.