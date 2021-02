VIL AVLYSE EKSAMEN: Emma Jøsendal (18) og Ingrid Macpherson Dagestad (18) er begge avgangselever ved Metis videregående i Bergen. Begge mener at eksamen bør avlyses, men at en virkelig ekspertgruppe med elever og lærere som de fremste ekspertene, hadde hatt noe for seg. Foto: Privat

Elever avslørte at «ny ekspertgruppe» om eksamen ikke var ny

Kunnskapsdepartementet proklamerte tidlig i desember at det var nedsatt en «ny nasjonal ekspertgruppe» som skulle bidra til gjennomføring av eksamen. To avgangselever oppdaget at noen ny ekspertgruppe ikke eksisterer.

Publisert: Nå nettopp

I en bredt anlagt pressemelding om eksamen fra skolestatsråd Guri Melby og Kunnskapsdepartementet, het det den 4. desember i fjor:

«En viktig oppgave for den nye ekspertgruppa vil være å sørge for at staten, fylkeskommunene og kommunene samarbeider om de utfordringene som måtte komme.»

Og selv om utfordringene virkelig ser ut til å komme, så finnes det ingen ny ekspertgruppe. Det har avgangselevene på Metis videregående i Bergen, Ingrid Macpherson Dagestad (18) og Emma Jøsendal (18) funnet ut.

Gjennom dokumentsøk, e-poster, telefonoppringninger og innspill til spørsmål i Stortinget, så fikk Emma og Ingrid endelig vite sannheten:

Det finnes ingen ny, nasjonal ekspertgruppe for eksamen – to måneder etter at gruppen ble presentert.

DOKUMENTJEGERE: Emma Jøsendal (til venstre) og Ingrid Macpherson Dagestad har fått kjenne på at det ikke alltid er så lett å komme i kontakt med byråkrater og politikere i jakten på svar. Lærer Erik Aarebrot (bak). Bildet er fra videointervjuet med VG. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Hvorfor begynte dere å borre i denne såkalte nye ekspertgruppen?

– Det var fordi vi ikke skjønte hvem som var med i denne gruppen og hva de skulle drive med. Vi har heller ikke fått opplyst hvem de er, hva de gjør og hvem de representerer. Det er ikke godt nok når de skal bidra til å ta en så viktig beslutning for så mange som eksamen er. Litt skummelt at vi ikke fikk noen informasjon om dette, sier Emma Jøsendal til VG.

Hun er sammen med Ingrid Macpherson Dagestad selv i målgruppen som egentlig skulle ha vært oppe til eksamen første halvår. Derfor ble interessen for beslutningsprosessen rundt eksamen større enn for en vanlig skoleoppgave.

VALHALL-EKSAMEN: Den store fotball- og idrettshallen Valhall Arena ble plutselig eksamenslokale for privatist-eksamen i fjor vår. Ordinær eksamen ble avlyst både i videregående skole og ungdomsskolen etter tre måneder med corona. Foto: Terje Bringedal, VG

Rundt en halv million elever i grunnskole og videregående skulle i et normalår egentlig ha avlagt eksamen i mai og juni. Men ennå har ikke regjeringen bestemt seg om eksamen helt eller delvis skal avholdes eller avlyses.

De to elevene i Bergen ble veiledet av lærer Erik Aarebrot i sin jakt på sannheten om ekspertgruppen. Arbeidet deres endte opp med å pakke ut det som var pakket inn som en ny, nasjonal ekspertgruppe om eksamen.

Under «innpakningspapiret» fant de rett og slett den gamle koordineringsgruppen som jobbet med eksamen og standpunkt-karakterer våren 2020.

– Da vi oppdaget at det ikke var noen ny ekspertgruppe, men en gammel koordineringsgruppe, ble vi nok mer skuffet enn sjokkerte. Men man blir jo litt i stuss – hvor skal vi gå videre etter det, spør Aarebrot.

Han underviser i samfunnsfag, politiske prosesser og demokrati, og er sønn av den vidgjetne, nå avdøde professor Frank Aarebrot.

Elevene synes de som berørte eksamenskandidater, demokratiske borgere og førstegangsvelgere kunne blitt tatt mer på alvor.

– Vi ble jo hørt på en måte, men vi fikk ikke svar på spørsmålene våre, sier Macpherson Dagestad.

MELBYS MENN: Kunnskapsminister Guri Melby på vei inn til en av mange pressekonferanser om corona-situasjonen. Bak: politisk rådgiver Thomas Lien (V) og seniorrådgiver Åsmund Eide i Kunnskapsdepartementet. Foto: Jil Yngland, VG

– Kunne en virkelig ny ekspertgruppe hatt en funksjon?

– Ja, hvis de som satt der var eksperter. Men det er jo hverken elever eller lærere i denne ekspertgruppen. Den finnes jo ikke, svarer Jøsendal.

– Hva kunne elever ha bidratt med i en slik ekspertgruppe?

– De kunne jo ha fortalt hvordan coronaskolen fungerte eller ikke fungerte fra deres ståsted. De kunne også ha kommet med sine råd om eksamen, svarer Emma Jøsendal videre.

– Bør regjeringen avlyse eksamen?

Emma og Ingrid formulerer svaret sammen:

– Ja, vi er begge for avlysning. Vi har jo ikke hatt ordentlig skole på snart ett år. Folk har ulike situasjoner hjemme. Ikke alle klarer å sitte alene foran en skjerm og gjøre oppgaver hjemme i ukesvis. Vi har ikke fått den læringen vi trenger. Vi har ikke fått tilegnet oss den kunnskapen vi skulle ha hatt.

VG har fått bekreftet i Kunnskapsdepartementet at den omtalte «nye nasjonale ekspertgruppen» egentlig er den gamle koordineringsgruppen bestående av byråkrater og fagpersoner fra departementet, Utdanningsdirektoratet, KS, fylkeskommunene og statsforvalterne.

Leder og koordinator

Leder for koordineringsgruppen er Morten Rosenkvist, til daglig ekspedisjonssjef i avdelingen for videregående opplæring i Kunnskapsdepartementet.

– Hva synes du om at dere er omtalt som en ny, nasjonal ekspertgruppe, Rosenkvist?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hva gjør dere?

– Oppgaven til koordineringsgruppen er å være et koordineringspunkt for gjennomføringen av eventuelle eksamener. De elleve fylkene i Norge har for eksempel behov for å koordinere gjennomføringen av eksamen, svarer ekspedisjonssjefen.

I fjor bidro koordineringsgruppen og Rosenkvist blant annet til at privatister fikk ta eksamen tross strenge korona-regler i Valhall Arena i Oslo.

Melby: – Reetablert gruppe

Kunnskapsminister Guri Melby svarte nylig på et skriftlig spørsmål fra Frps stortingsrepresentant Helge André Njaastad om den «nye nasjonale ekspertgruppen»:

– Den 21. april 2020 ble det lagt ut pressemelding som omtaler gruppen og mandatet den hadde fått. Da gruppen ble reetablert senhøstes 2020 fikk den et noe bredere mandat, nemlig å skulle vurdere hvordan eksamen praktisk kan bli gjennomført våren 2021 for både elever og privatister. Gruppen har samme sammensetning, svarte Melby blant annet.