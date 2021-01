ENTUSIAST: Trond Magne Bjerkestuen på Cadillac Cafe på Tretten i 2010. Tirsdag døde han på Losnavatnet. Foto: Geir Olsen

Amcar-entusiast gjennom isen: − Stort tap for miljøet

Trond Magne Bjerkestuen (62), som omkom da han gikk gjennom isen, var en ildsjel i amcarmiljøet og viden kjent for sin amerikanske diner på Tretten.

Bilentusiaster og motorsyklister fra hele landet svingte innom Cadillac Café ved E6 for en hamburger og Cola og et par låter på jukeboksen.

– Trond var en kjent skikkelse i miljøet. Han blir absolutt savnet, sier kameraten Arild Austgarden (48) som driver Chromeshop på Tretten.

Den tragiske ulykken tirsdag skjedde på Losnavatnet, der Gudbrandsdalslågen går bred og stor mellom Tretten og Fåvang.

Skulle brøyte på isen

Bjerkestuen skulle brøyte bane på isen, da traktoren gikk til bunns. Banen brukes til trening i glattkjøring for ambulanser og løp og moro for gatebiler og isbiler.

ELSKET AMERIKA: Trond Magne Bjerkestuen skapte sin nostalgiske amerikadrøm på Tretten uten noen gang å ha vært i USA. Dit kom han først etter 50-års dagen. Foto: Geir Olsen

– Det samme skjedde ham for to år siden, da bakhjulene gikk igjennom og traktoren ble hengende på fresen. Den gang rakk han å hoppe ut før den gikk ned, sier Austgarden.

VG besøkte Cadillac Café i 2010, noen år etter åpningen, da et hundretall biler var innom den nostalgiske dineren som Trond Bjerkestuen hadde bygd opp med egne hender.

– Han hadde ikke vært i Amerika den gang, men skapte stedet etter eget hode, inspirert av filmer. Han hadde en forkjærlighet for amerikansk femtitallskultur, sier Austgarden.

– Interessert i all motorsport

Det gikk i skai og krom, neon og reklameskilt, flipperspill og jukeboks. På menyen sto blant annet amerikanske pannekaker, milkshake, hamburgere og cola i glassflasker.

Midt i lokalet sto bakparten av en knallrød 1959 Cadillac med vinger. Maleriet på veggen bak med Route 66 i ørkenen hadde Bjerkestuen selv stått for.

ROCK AND ROLL: Trond Magne Bjerkestuen ved jukeboksen i 2010. Foto: Geir Olsen

– Dineren var selvskrevet oppmøtested for vår klubb før cruising hver fredag. Beliggende ved siden av E6 var kafeen turmål for bil- og MC-klubber fra hele landet, sier Austgarden.

Bare i den lokale amcarklubben Tretten Cruisers var det 70–80 biler i Øyer og Gausdal noen år tilbake. Siden har interessen for amerikanske biler dabbet noe av.

– Trond hadde veldig entusiasme for biler. Han var interessert i all slags motorsport for to- og firehjulinger, amcar, iskjøring og US truck, forteller kameraten.

– Skøyer og historieforteller

Bjerkestuen var tidligere yrkessjåfør. En Mack truck som han selv hadde lakkert, en pickup og en Lincoln Continental var blant bilene han hadde stående.

– Han hadde en voldsom omgangskrets, for Trond var en kar du la merke til. Han var en skøyer, en pratsom fyr som ustanselig fortalte historier, sier Austgarden.

Markedssjef Henning Kjensli i AMCAR Norge bekrefter at Bjerkestuen var en kjent profil i amcarmiljøet.

– Om du starter amerikansk diner på Tretten, er du ikke redd for å stå på. Han har vært en drivende ildsjel på isbanen på Losna også. Det er et stort tap for miljøet.

Kjensli sier at Bjerkestuen la ned tusener av timer på isbanen, for å legge til rette for at utrykningssjåfører kunne trene glattkjøring og bilentusiaster kunne utfolde seg.