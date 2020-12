FÅR IKKE BLI: Etter 13 år i Norge, fikk Mustafa Hasan i november et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda om at han ikke lenger får bli i landet. Foto: Xueqi Pang

Advokat reagerer etter ny utreisefrist: − Upassende

Mustafa Hasan (18) hadde fått utreisefrist 7. desember, etter å ha tilbrakt 13 år i Norge. Nå er fristen utsatt til 28. desember. Den nye datoen i romjulen er upassende, mener hans advokat Nicolai Skjerdal.

Nå nettopp

– Mustafa er lettet over å slippe å tenke på datoen 7. desember, men samtidig er utsettelsen så knapp at saken fortsatt hviler tungt over han, sier advokat Nicolai Skjerdal til VG.

Etter 13 år i Norge, fikk Mustafa Hasan i november et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda om at han ikke lenger får bli i landet han har bodd i siden han var seks år.

Hasans advokat Skjerdal sier de fremmet en begjæring om utsatt utreisefrist, siden det ifølge Skjerdal ikke er mulig for Hasan å forlate landet innen 7. desember.

Dette har de nå fått medhold i.

– Situasjonen er den at Mustafa ikke engang har jordansk pass, og kommer ikke inn i landet. I tillegg går det ikke fly, og landet er hardest rammet av corona i Asia, sier Skjerdal.

Nå er utreisefristen utsatt til 28. desember.

– Vi er glade for å slippe 7. desember, for det er snart, men når det er sagt – vi har da fått en ny frist i juletider, og det er upassende etter min mening, sier Skjerdal.

Mandag varslet Skjerdal at de ville saksøke staten.

– Vi vil saksøke staten ved UNE og samtidig levere en begjæring om midlertidig opphold så lenge vi har en pågående rettstvist. Hasan må kjempe sin sak fra Norge, sa Skjerdal til VG.

Advokaten setter spørsmålstegn ved om Hasans sak har hatt en forsvarlig behandling.

– Det er vår bestemte oppfatning at Mustafa Hasan oppfyller de kriterier som Utlendingsloven oppstiller for opphold i Norge på humanitært grunnlag.

Publisert: 01.12.20 kl. 18:45