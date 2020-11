LUKKET: Bent Stiansen har vært nødt til på stenge Michelin-restauranten Statholdergaarden i Oslo på grunn av coronapandemien. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Bransjen etter smitteutbrudd på Oslo-utested: – Ødelegger for oss andre

«Usolidarisk» og «dårlig gangsyn». Bransjeveteraner er ikke nådige etter Gamla-saken som endte med et stort smitteutbrudd.

«Dette blir jeg fly forbanna over», skriver stjernekokken Bent Stiansen på Facebook og lenker til VGs sak om festen på Oslo-utestedet Gamla kvelden før det ble innført skjenkestopp i Oslo.

VG har publisert en video som viser at folk danset tett og ivrig. Så langt har 35 personer som var på Gamla denne kvelden fått påvist coronasmitte. I tillegg har én nærkontakt av disse blitt smittet.

– Her står restauranter på hodet for å gjøre det så godt og korrekt som mulig, så er det noen som ødelegger for oss andre. Det skuffer meg, og jeg blir faktisk litt sint, sier Stiansen til VG.

Han har drevet Statholdergaarden i Oslo siden 1994, men nå er Michelin-restauranten stengt som følge av coronapandemien.

– Vi har måttet permittere, og stenge ned, og dette gjelder også mange andre. Det er en usikker tid vi har i møte. Det er uansvarlig. Det er krav til at de har vakter som holder kontroll på gjestene sine, og at alle overholder reglene. Vi tar alle en for laget, og da forventer vi at man tar sin del av jobben, sier han.

Se videoen – her festes det på Oslo-utestedet:

Kommunen anmelder

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) ba onsdag om at Næringsetaten i Oslo kommune vurderer politianmeldelse av Gamla. Det vil nå skje.

– Jeg kan bekrefte at Oslo kommune vil politianmelde forholdet. Anmeldelsen vil bli levert av Næringsetaten, skriver Halvard Hølleland, byrådssekretær for kommunikasjon til VG, torsdag ettermiddag.

IKKE FORNØYD: Jan Vardøen er oppgitt over Gamla-saken og frykter det vil gå utover hele bransjen. Foto: Heiko Junge

Bent Stiansen sier at han har forståelse for byrådet og byrådsleder Raymond Johansens tiltak.

– Jeg skjønner godt at Raymond stengte ned Oslo, det var dette han var livredd for. Da går det utover mange andre seriøse aktører som følger reglene, hvor folk spiser rolig middag ved bordene sine. Jeg synes kommunen bør vurdere å differensiere skjenkeforbud i fremtiden, til å gjelde puber, barer og diskotek, og la seriøse spisesteder ha lov. Om ikke lenger enn til elleve på kvelden. Vi skal klare å leve med de reglene vi hadde, men steng heller de dere vet bryter dem, og man vet jo hvem dette er, sier han.

les også Høie om pub-smitteutbruddet i Oslo: – Skulle ikke ha foregått

– Usolidarisk

Restauranteier Jan Vardøen er også svært oppgitt over det som har skjedd.

– Det er ufattelig usolidarisk rett og slett. Bransjen har vært flinke og fulgt alle regler, og så kommer dette som går utover alle.

– Dårlig kontroll og dårlig gangsyn. Det er sløvt og svært ubetenksomt.

Vardøen sier reglene er klare, og alle som jobber i bransjen er drillet på disse. Det finnes ingen unnskyldning.

I reglene fra Oslo kommune som gjaldt fra 22. september ble alle serveringssteder oppfordret til å ha oversikt over navnene til alle som har vært på stedet, for å gjøre smittesporing lettere.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) omtalte det som skjedde på Gamla som uakseptabelt onsdag, mens helseminister Bent Høie sa på regjeringens pressekonferanse at dette ikke skulle foregått.

Daglig leder Rune Johansen ved Gamla har blitt forelagt kritikken fra Vardøen og Stiansen, og svarer slik:

– Vi ønsker ikke å ta en diskusjon gjennom mediene, selv ikke med flinke bransjekollegaer som ikke var til stede den aktuelle kvelden.

Publisert: 19.11.20 kl. 12:58

