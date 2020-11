Foto: Hallgeir Vågenes

Smitten øker fortsatt: Forlenger sosial nedstenging av Oslo

Byrådet har besluttet at den sosiale nedstengingen av Oslo vil vare frem til 14. desember, før det gjøres en ny vurdering.

Forrige uke ble det registrert 1265 smittetilfeller i Oslo – det høyeste tallet i løpet av en uke så langt i pandemien. Det testes riktignok i langt større omfang nå.

På bakgrunn av smittesituasjonen har byrådet besluttet å forlenge de strenge tiltakene som ble innført for litt over to uker siden. Det betyr at:

Alle innendørsarrangementer fortsatt vil være forbudt

Kultur og fritidsaktiviteter fortsetter å være stengt

Butikker må sørge for at man kan holde to meters avstand

Munnbindpåbudet forlenges

Breddeidrett vil fortsatt være forbudt

Fullt skjenkestopp videreføres

Smittenivåene på skoler videreføres

– Jeg er veldig glad for at politiet følger opp brudd på smittevernreglene. Bryter du smittevernreglene risikerer du å bli straffeforfulgt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på torsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen i hovedstaden.

Se flere detaljer om tiltakene – og unntakene – som gjelder i Oslo nå:

Disse tiltakene ble innført midnatt 9. november Alle innendørs arrangementer ble forbudt

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter ble stengt. Kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller måtte lukke dørene

Breddeidretten for voksne og innendørs fritidsaktiviteter for voksne ble stanset

Skjenkestopp ble innført, med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol

Munnbind ble påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer

Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand

Rødt nivå ble innført på videregående skoler, med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper. Rødt nivå ble i etterkant innført også i ungdomsskolen

Du bør ikke besøke helsehus og langtidshjem dersom du de siste 10 dagene har vært nærmere enn en mer til personer utover nærmeste familie/hustandsmedlemmer Her er noen unntak: Bibliotekene holder fortsatt åpent

Barne- og ungdomsidretten kan trene, men ikke delta i cuper og turneringer

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge kan fortsette

Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, med publikum ute

Bisettelser og begravelser kan gjennomføres Vis mer

Smitten øker fortsatt i Oslo, men veksten er markant lavere enn i ukene før tiltakene ble satt til verks. Mens den prosentvise smitteøkningen i uke 46 var på 31 prosent mot uken før, falt den til 6 prosent i uke 47.

Utviklingen gir grunn til forsiktig optimisme, mener byrådslederen.

– Den kraftige økningen som vi har hatt i over en måned har stoppet opp. Forhåpentligvis vil smitten begynne å synke som følge av de strenge tiltakene, sier han.

Men vi har ingen garanti for at smitteøkningen er over, understreker Johansen.

– Vi har sett eksempler i andre land på at smitten har gått noe ned før den stiger bratt, tilføyer han.

Du finner hele pressekonferansen nederst i artikkelen.

Bekymret for bydelene på østkanten

Johansen uttrykker samtidig bekymring for smitten i østlige bydeler, særlig i Groruddalen. Østkantbydelene har de siste ukene toppet Oslo kommunes coronastatistikk hvis man ser på antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

– Det gjøres nå et enormt kommunikasjonsarbeid for å sende ut informasjon til hele befolkningen. Vi vet at ikke alle snakker så godt norsk, sier han.

Byrådslederen minner om at alle i Oslo kan bestille en coronatest hvis de vil.

– I noen miljøer kan det være et stigma rundt det å være smittet. Vi jobber med å gjøre det lettere for dem som bor i bydeler med mye smitte, sier byrådslederen.

Bønn til regjeringen: – Trenger egen tiltakspakke for Oslo

Han erkjenner at de bare avdekker en andel av de totale smittetilfellene, og ser med bekymring på at smitten blant aldersgruppen 9–19 år øker. Byrådet følger situasjonen nøye, understreker Johansen.

– Vi vil vurdere å sette inn mer målrettede tiltak i skolene i områdene med mest smitte, sier han.

Byrådslederen kom også med en bønn til nasjonale myndigheter:

– Vi trenger en egen tiltakspakke for Oslo rettet mot uteliv og reiseliv. Kompensasjonsordninger må treffe dem som er rammet hardest. Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien.

– Kan vurdere å gjøre noen små lettelser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har bedt folk om å legge en plan B for julefeiringen, og forberede seg på at man kan måtte avlyse arrangementer.

Julen blir ikke normal, bekrefter Raymond Johansen. Han beskriver julen som en risikotid og understreker at smittefaren i høytiden lett vil øke dersom vi ikke får ned smittetallene i tide.

– Mest av alt ønsker jeg meg en jul med lave smittetall. Den eneste måten vi kan få dette ønsket oppfylt er ved å fortsette å være nøye. Vi må holde oss her i Norge og jeg oppfordrer på det sterkeste til ikke å reise til utlandet i julen, sier han og peker på at smitten eksploderte etter at folk i sommer reiste til utlandet.

– Vi kan ikke ta noe på forskudd, men vi kan kanskje skimte et lys i enden av tunnelen. Hvis smitten går tydelig ned etter to uker kan vi vurdere å gjøre noen små lettelser i ukene før jul. Men alt tyder på at vi må leve med mesteparten av disse tiltakene ut 2020.

Onsdag fortalte statsminister Erna Solberg at de strenge tiltakene på nasjonalt nivå i Norge må vare i ytterligere tre uker.

I hovedstaden, som har hatt enda strengere regler og en sosial nedstenging siden natt til 10. november, smittes fortsatt over 170 personer daglig i snitt.

Her ser du oversikt over alle de gjeldende reglene og anbefalingene i Oslo.

Grafen under viser smittede i Oslo fra pandemiens start og til nå:

