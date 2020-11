Forlenger sosial nedstenging i Oslo

Byrådet har besluttet at den sosiale nedstengingen av Oslo vil vare frem til 14. desember, før det gjøres en ny vurdering.

Forrige uke ble det registrert 1265 smittetilfeller i Oslo – det høyeste uketallet så langt i pandemien.

På bakgrunn av smittesituasjonen har byrådet besluttet å forlenge de strenge tiltakene som ble innført for litt over to uker siden. Det betyr at:

Alle innendørsarrangementer vil fortsatt være forbudt

Kultur og fritidsaktiviteter fortsetter å være stengt

Butikker må sørge for at man kan holde en meters avstand

Munnbindpåbudet forlenges

Breddeidrett er forbudt

Fullt skjenkestopp videreføres

Smittenivåene på skoler videreføres

Smitten øker fortsatt i Oslo, men veksten er markant lavere enn i ukene før tiltakene ble satt til verks.

Mens den prosentvise smitteøkningen i uke 46 var på 31 prosent mot uken før, falt den til 6 prosent i uke 47.

Utviklingen gir grunn til forsiktig optimisme, mener byrådsleder Raymond Johansen.

– Den kraftige økningen som vi har hatt i over en måned har stoppet opp. Forhåpentligvis vil smitten begynne å synke som følge av de strenge tiltakene, sier han.

Men vi har ingen garanti for at smitteøkningen er over, understreker Johansen.

– Vi har sett eksempler på at smitten har gått noe ned før den stiger bratt, tilføyer han.

– Jeg er veldig glad for at politiet følger opp brudd på smittevernreglene. Bryter du smittevernreglene risikerer du å bli straffeforfulgt.

Bekymret for bydelene på østkanten

Johansen uttrykker samtidig bekymring for smitten i østlige bydeler, særlig i Groruddalen. Østkantbydelene har de siste ukene toppet Oslo kommunes coronastatistikk.

– Det gjøres nå et enormt kommunikasjonsarbeid for å sende ut informasjon til hele befolkningen. Vi vet at ikke alle snakker så godt norsk, sier han.

Byrådslederen minner om at alle i Oslo kan bestille en coronatest hvis de vil.

– I noen miljøer kan det være et stigma rundt det å være smittet. Vi jobber med å gjøre det lettere for dem som bor i bydeler med mye smitte, sier byrådslederen.

Onsdag fortalte statsminister Erna Solberg at de strenge tiltakene på nasjonalt nivå i Norge må vare i ytterligere tre uker.

I hovedstaden, som har hatt enda strengere regler og en sosial nedstenging siden natt til 10. november, smittes fortsatt over 170 personer daglig i snitt.

Publisert: 26.11.20 kl. 13:01