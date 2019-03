14-åringer med knallhardt oppgjør: – Ingen voksne hadde akseptert å bli kalt fitte

YOUNGSTORGET (VG) Ungdomsskoleelevene Ellisiv Aure, Ea Othilde Baklund og Ella Fyhn på 14 år, tok ett oppgjør med sexisme i skolen under sin tale på kvinnedagen i Oslo.

Publisert: 08.03.19 19:09 Oppdatert: 08.03.19 19:33







– «Hore».

– «Slut».

– «Du er så flat. Kan ikke du bare ta å operere deg?»

– «Jeg kunne lett pult deg».

– «Håper du blir voldtatt».

Disse kommentarene var blant eksemplene de tre ungdomsskoleelevene, Aure, Baklund og Fyhn, innledet sin tale i anledning kvinnedagen med, foran et fullstappet Youngstorget i Oslo fredag kveld.

– Det er på tide at folk åpner øynene sine og ser at sexisme faktisk er et stort problem, oppfordret jentene.

– Stormen traff aldri gangene våre

De fortalte at de i oktober 2017 var elever i 8.-klasse, og at denne typen kommentarer var noe som møtte dem hver eneste dag.

Fikk du med deg? Trakk kvinnedagen-dikt fra Aune Sand

Aure, Baklund og Fyhn poengterte at arbeidsplasser over hele verden har tatt et oppgjør med seksuell trakassering etter #metoo-kampanjen startet i oktober 2017. De mener at dette imidlertid aldri nådde skolen.

– I oktober 2017 var det stormen rundt #metoo startet. Men stormen traff aldri gangene våre. Stormen traff aldri lærerne, og den traff aldri rektor sitt kontor.

Markering av kvinnedagen i Oslo - se direkte fra toget her:

Jentene fortalte at beskjeden som venter dersom man sier ifra om det som blir slengt rundt av bemerkninger fra gutter, så er beskjeder som «Du må bare tåle det» og «ikke vær så følsom», blant svarene man får tilbake.

– Vi er lei av at lærerne ikke tar oss seriøst, og vi er lei av å høre at det er vi som må få tykkere hud, sa de tre, til vill jubel fra de fremmøtte.

– Det er ingen voksne som hadde akseptert å bli kalt fitte på sin arbeidsplass, så hvorfor skal vi godta det på vår?

Les også: Markerte kvinnedagen med spesialflyging til Oslo

De tre mener at å ta et oppgjør med sexisme i skolen også vil få ringvirkninger til arbeidslivet.

STAPPFULLT: Mange hadde møtt opp på Youngstorget i Oslo for å markere kvinnedagen fredag kveld. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– For vi lever ikke i et likestilt samfunn når en jente på åtte år får høre at om en gutt slår deg så betyr det bare at han er forelsket i deg. Og vi lever ikke i et likestilt samfunn når en norsklærer ber en jente om å dekke seg til mer for å ikke distrahere guttene i klassen, sa jentene og oppfordret både lærere, foreldre og politikere til å ta affære.

– Det er på tide at dere bryter inn, og vi forventer at dere tar ansvar. Vi venter fortsatt, og vi har ventet lenge, på en hashtag metoo i skolegården, avsluttet de til stormene jubel.

Hillary Clinton feiret kvinnedagen med Oslo-besøk - disse studentene var heldige og fikk selfie:

Mye oppmerksomhet

Tidligere denne uken skrev de tre niendeklassingene Aure, Baklund og Fyhn et innlegg i Aftenpostens Si;D-spalte, der temaet var det samme som i talen anledning kvinnedagen.

Innlegget har fått mye oppmerksomhet, og de tre 14-åringene ble også invitert til Stortingets spørretime av utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås, der saken ble tatt opp, skriver NRK.

Jentene har også fått ros av kunnskapsminister Jan Tore Sanner, som sier han tror innlegget betyr mye for mange.

– Selv om det er veldig godt at vi blir hørt nå, så synes vi det er spesielt at vi ikke har blitt tatt alvorlig tidligere, sa Ellisiv Aure til NRK.

De håper nå at oppmerksomheten rundt problematikken kan bidra til at lærerne tar grep, og at det fører til en forandring i skolen.