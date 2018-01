YNWA: Mamma Carine Heum og pappa Kent Solheim sammen med datteren Ynwa, oppkalt etter Liverpools supportersang «You’ll Never Walk Alone.» Foto: Privat

Liverpool-fan kalte opp datteren etter supportersang

Publisert: 22.01.18 05:06

Første januar, rett etter Liverpool slo Burnley 2-1, ble lille Ynwa Sofie født, oppkalt etter supportersangen til pappa Kent Solheims favorittlag.

Kent Solheim har vært Liverpool-supporter hele livet og fikk sin første Liverpool-drakt da han bare var tre måneder gammel.

Siden den gang har det kun vært ett fotballag for Kent, og da kjæresten Carine Heum ble gravid, var han ikke i tvil om hva barnet skulle hete.

– Vi ble enige om at vi skulle bestemme ett navn hver, slik at hun fikk et dobbeltnavn. Jeg har alltid tenkt at dersom jeg får en datter skal hun hete Ynwa, så jeg foreslo det, og det falt i god smak, sier Kent til VG.

Ikke de første

Første januar ble lille Ynwa Sofie født, oppkalt etter Liverpools supportersangen «You’ll Never Walk Alone,» som ofte forkortes til YNWA. Dette er ikke første gang noen har oppkalt datteren sin etter sangen.

I 2012 valgte Benny Rivedal og Liselotte Norman også å kalle opp datteren etter supportersangen .

– «You’ll Never Walk Alone» har en meningsfylt tekst. Det passer fint å love et barn den tryggheten, sa Liselotte til VG den gangen.

Sangen ble skrevet av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II til Broadway-musikalen Carousel, og Liverpool-supporterne tok den til seg i 1963 da Gerry & the Pacemakers ga den ut.

Internasjonal oppmerksomhet

Det usedvanlige navnevalget har også fått oppmerksomhet utenfor landegrensene og flere utenlandske medier har omtalt datterens navn, noe foreldrene syntes er morsomt.

– Vi ble intervjuet av Liverpool Echo , men historien har også spredt seg helt til Kina og Thailand. Vi skjønner ikke så godt hva de skriver, men regner med at det er positivt.

Mamma Carine forteller at hun ikke er like begeistret for all oppmerksomheten.

– Jeg må si jeg er overasket over hvor langt dette har gått, men syntes det er litt morsomt også, sier hun.

Klare retningslinjer

Rett før de dro til sykehuset så far ferdig Liverpool-kampen på TV og meldte den vordende datteren inn i supporterklubben.

Lille Ynwa har allerede fått to Liverpool-drakter.

– Hun har jo helt klart fått noen retningslinjer til hvilket lag hun skal følge, men dersom hun ender opp med å like et annet lag skal jeg være såpass voksen at jeg skal støtte henne i det, sier Kent.

– Selv om hun blir Manchester United?

– Det ville jo ha vært et mareritt, men hun skal så klart få både gardiner og sengetøy hvis det blir så ille, sier pappaen og legger til at han støtter henne uansett, til og med om hun ender opp med å ikke like fotball.