Forsvarsansatt siktet for straffbare handlinger mot fem personer

Publisert: 17.01.18 12:51

En mannlig forsvarsansatt i Bodø er siktet for voldtekt av en mannlig kollega, og straffbare handlinger mot fire andre menn i Forsvaret.

Mannen er siktet for å ha begått et overgrep mot en annen mannlig ansatt i Forsvaret i juni i fjor sommer. I tillegg er han siktet for straffbare handlinger mot fire andre menn.

Det opplyser påtaleansvarlig i saken, Alf-Anton Røst ved Nordland politidistrikt til VG.

– Vi har avhørt fire av fem fornærmede i denne saken, og kan si at det er en aldersforskjell mellom den siktede og de fornærmede, sier Røst.

Han understreker at alle de fem fornærmede jobbet i Forsvaret da hendelsene fant sted.

Politiet har tidligere uttalt at de mistenker seksuallovbrudd mot de fire andre fornærmede i saken.

Hendelsene strekker seg tilbake til 2016. Etter det Avisa Nordland kjenner til, som først omtalte saken, er alle de fornærmede i 20-årene.

Mannen ble pågrepet i forrige uke, men løslatt da påtalemyndigheten ikke fant noen grunn til at bevis kunne forspilles.

– Alvorlig forhold

Politiet jobber nå med å gjennomføre de siste avhørene av fornærmede og vitner i saken.

– En del av etterforskningen gjenstår. Det ene forholdet er voldtekt, noe som i seg selv er alvorlig. Graden av de andre straffbare forholdene kan jeg ikke kommentere enda, ettersom vi ikke er ferdige med etterforskningen, men det er snakk om straffbare handlinger, sier Røst.

Han sier at politiet per dags dato ikke mener det finnes grunnlag for å varetekstfengsle den siktede mannen.

Oberstløytnant Ivar Moen sa mandag til VG at hendelsene ikke skal ha skjedd i arbeidstiden.

– Med den informasjonen vi sitter på nå så er dette forhold som ikke har skjedd i arbeidstiden, uttalte han.

Flere varsler

Moen opplyste mandag om at Forsvaret ble kjent med saken gjennom flere varsler før jul.

– På grunn av innholdet og beskrivelsene i varslene, så oppfordret vi varslerne til å ta kontakt med politiet for å se nærmere på saken, sa han til VG.

Forsvaret har i tiden etter at de ble gjort oppmerksomme på saken hatt dialog med politiet og bidratt til å få frem fakta i saken.

Moen forteller at de nå har dialog med både de fornærmede og den siktede, og at de er tilbudt oppfølging.

Mannens advokat, Tor Haug, bekrefter at mannen ikke har erkjent straffskyld.

Ifølge påtaleansvarlig Røst har kun én av mennene så langt fått oppnevnt en bistandsadvokat.

