1 av 12 PÅ SKI: Stortingsrepresentantenes Holmenkollrenn. Her er en blid statsminister Odvar Nordli med topplue under skirennet i 1976. Oddvar Walle Jensen

Odvar Nordli er død

Publisert: 09.01.18 22:06 Oppdatert: 09.01.18 23:17

INNENRIKS 2018-01-09T22:17:55Z

Tidligere statsminister Odvar Nordli er død, 90 år gammel.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere statsminister Odvar Nordli gikk bort i kveld. Våre varmeste tanker går til familien, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding tirsdag kveld.

Med Nordlis bortgang har en av de store lederne i arbeiderbevegelsen gått bort, uttaler Ap-lederen:

– Han var den jordnære, folkekjære politikeren som representerte det ekte sosialdemokratiet. Han gjorde en stor innsats for Arbeiderpartiet , men også for Norge. Vi husker ham som den slagkraftige retorikeren, men først og fremst som en politiker med sterk folkelig forankring, heter det i en pressemelding på partiets nettsider .

Nordli var bare 23 år da han bla valgt til varaordfører for Arbeiderpartiet i Stange i Hedmark. Han var Norges statsminister fra januar 1976 til februar 1981 og representerte Arbeiderpartiet. Han ble 90 år gammel.

Stoltenberg: – Vil savne den lune humoren

Tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenberg kommenterer dødsfallet slik på Facebook tirsdag kveld:

– Odvar Nordli vil bli dypt savnet. Det går en rød tråd gjennom livet hans: Alltid stille opp for dem som trenger det. Aldri glemme hvor man kommer fra. De med sterkest rygg, skal bære den tyngste børen. Han var hedmarkingen og internasjonalisten som ble Norges statsminister, skriver Stoltenberg.

– En mann med vanlige meninger, og uvanlige evner har gått bort. Jeg vil savne den lune humoren, den menneskelige varmen og det brennende engasjementet, skriver Stoltenberg videre.

«En politisk håndverker»

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen beskriver Nordli som en av de store Ap-lederne:

– Vi minnes Nordli med hans egne ord, som «en politisk håndverker» og som en viktig politiker for Arbeiderpartiet i en brytningstid. Vi lyser fred over Nordlis minne, sier han.

Nåværende AUF-leder Mani Hussaini og tidligere AUF-leder Eskil Pedersen minnes Nordli på Twitter.

– En bauta i norsk politikk er borte. Odvar Nordli, en av arbeiderbevegelsens pionerer og ledere, gikk bort i kveld. Etter seg etterlater han et samfunn og et land som i dag rangeres som et av verdens beste land å bo i. Takk for innsatsen kamerat, skriver Hussaini .

Stortingsrepresentant Jan Bøhler minnes også Nordli med varme ord, og stor respekt.

– Han var en person som strålte noe varmt og ærlig, og står for meg som den ekte, rotfaste sosialdemokrat. En rolig mann uten store ord, men med en intens og fascinerende utstråling, og politisk engasjert til det siste.

Willoch: – En fremragende mann

Nordli vokste opp i Stange kommune i Hedmark. Han ble valgt inn på Stortinget for første gang i 1961.

15 år senere ble han statsminister, noe han var i en femårsperiode fram til han gikk av i 1981 etter at legen hans rådet ham til å søke avskjed da han fikk alvorlige helseproblemer.

Gro Harlem Brundtland (Ap) overtok som statsminister fra februar og satt i åtte måneder, før hun samme høst ble etterfulgt av Kåre Willoch fra Høyre. Willoch sier til VG tirsdag kveld at han har satt pris på Nordli, og ser på ham som en fremragende mann og en svært verdifull politiker.

– Han var en prektig mann etter mitt skjønn, og en dyktig politiker og statsminister for Arbeiderpartiet. Jeg satte stor pris på ham.

– Jeg hadde til og med den gleden å skrive en bok sammen med ham, det var et hyggelig samarbeid. Vi var fylkesmenn samtidig, og jeg synes det var veldig oppløftende å utveksle erfaringer og vennskap, sier den tidligere Høyre-statsministeren.

Nordli og Willoch ga sammen ut samtaleboken «Alvorlig talt» om et møte mellom to statsmenn med stor respekt for hverandre, som også har meningsforskjeller. Boken ble gitt ut i 2008.

Kolberg: Hadde en varm og god samtale

Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) sier til VG at han snakket med Nordli bare for noen dager siden.

– Jeg hadde en varm og god samtale hvor Odvar viste omsorg for partiet og befolkningen, sier Kolberg.

– Når Odvar Nordli er død, er den siste av de store i Arbeiderpartiets storhetstid gått bort. Han var en ekte rotfestet sosialdemokrat, som hadde lært at den folkelige forankringen og nærheten til befolkningen, var avgjørende for Arbeiderpartiets styrke. Han overførte denne kunnskapen til statsmannskunst og ble en av Aps mest markante parlamentarikere og en viktig statsminister.

Støre minnes også sine personlige samtaler med den gamle Ap-høvdingen:

– Hans gjerning som stortingsrepresentant, statsråd og statsminister vil bli stående i Arbeiderpartiets historie. Han representerte hele landet, men vi vet at han alltid hadde hjertet sitt i Hedmark og på Stange. Jeg har gode minner fra samtaler med han i hans hjem på Stange, sier Støre.

Jobbet for de svakeste

Som statsminister fikk Nordli gjennomført noen av de største sosiale reformene i landets historie. Da Nordli feiret 80 års-dagen var han opptatt av at mange store utfordringer gjenstod.

– Vi har fått enorme muligheter i hendene. Vi må bruke dem slik at de minste blant oss, de som sitter nederst ved bordet, om de i det hele tatt har fått en plass ved bordet, også føler trygghet. Vi må bruke dem til å skape solidaritet med kvalitetsstempel. Det måles på hvor mye trygghet de minste i samfunnet føler at de har, sa Nordli til Østlendingen for ti år siden.

Etter å ha sluttet som stortingsrepresentant, var Nordli fylkesmann i Hedmark fra 1985 til 1993. Dette embetet hadde han til han gikk av med pensjon i 1993. Han har siden utgitt en rekke bøker.

Nordli har også vært formann i Kommunalbankens styre og medlem av Den norske Nobelkomiteen. Han har også tjenestegjort i Tysklandsbrigaden etter andre verdenskrig.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!