Nestleder: – Slik griseprat skal ikke kvinner i Sp oppleve

Publisert: 18.04.18 20:02

Nå tar for første gang den eneste kvinnen i Senterpartiets ledelse – Anne Beathe Tvinnereim (43) – bladet fra munnen i den betente saken om sexmeldingen til tidligere partileder og statsråd Liv Signe Navarsete.

– Denne saken har opprørt meg som kvinne i Sp. Slikt griseprat skal ikke kvinner i Sp oppleve, sier hun til VG.

– Videre prosess i denne saken håndteres av generalsekretær, og jeg er trygg på at han gjør det som er nødvendig for å få løst saken, sier Tvinnereim til VG.

Nattmeldingen

VG skrev lørdag om en hyttetur p å Storlien i Sverige i 2016, hvor ti menn, hvorav åtte har sentrale verv i Senterpartiet, var samlet til trøndersk fest.

Klokken 00.25 natt til den 21. februar 2016 ble det sendt en melding fra mobilen til tidligere statssekretær Morten Søberg til Liv Signe Navarsete :

«Vi har lyst på fitta di».

– Som nestleder føler jeg imidlertid et stort ansvar for å bidra til at ingen i partiet opplever noe slikt igjen, fastslår Tvinnerheim.

Det var Nationen (bak betalingsmur) som først omtalte saken.

Men hvem som sendte den famøse meldingen, er ennå ikke blitt oppklart. Ingen av de ti mennene har så langt gitt bidrag som har oppklart saken. De sier alle at de ikke sendte meldingen og at de ikke vet hvem som sendte den.

Søberg har informert partiledelsen om at han la igjen telefonen på et bord i hytta da han skulle på toalettet.

Det er en versjon både Navarsete og partileder Trygve Slagsvold Vedum tror på.

– Foregår på alle nivåer

Partileder Vedum har hatt ansvaret for håndteringen av saken, men nå har generalsekretær Knut M. Olsen overtatt ansvaret for å finne ut av hvem som sendte meldingen.

– Saken viser at seksuell trakassering foregår på alle nivåer, og forhåpentligvis bidrar Liv Signe Navarsetes modige måte å stå fram på til at andre som opplever noe lignende også varsler. La oss håpe at #metoo-kampanjen har bidratt til varig endring, også i norsk politikk, sier Tvinnereim.

– Bør navnet på «gjerningsmannen» bli offentlig?

– Nei, det ser jeg ikke noe behov for. Morten og eventuelt Liv Signe er de eneste med legitime behov for noen gjerningsperson. Selv har jeg kun et ønske om å avslutte saken på en måte som varsleren, Liv Signe, er fornøyd med.

– Har tillit

– Navarsete sa til VG tirsdag at det beste hadde vært om det ble full åpenhet om hvem som hadde gjort det, og at dette kunne være nødvendig for å få frem om det fikk konsekvenser for vedkommende?

– Jeg har tillit til Knuts håndtering. Sentralstyret vil trolig ha behov for en informasjon om prosessen og følge seg trygg på den, sier Tvinnereim.

Etter det VG forstår er det foreløpig ingen som har påtatt seg ansvaret for det som har skjedd.

VG kjenner til at det i Senterpartiets sentrale miljø er en betydelig frykt ingen av de 10 mennene som deltok på hytteturen kommer til å stå frem og fortelle sannheten. Da vil partiet få store problemer med å legge denne saken bak seg på en tilfredsstillende måte, fremholdes det overfor VG.

Men også hvis det skulle bli kjent hvem som står bak, kan det åpne for opprivende konflikter i Senterpartiet, opplyses det til VG.