IKKE HELT REIN: Få dager etter at han leverte inn prøvene av denne reinen skutt i Lærdal, fikk Karsten Nordland Fossly svar om at prøven var negativ. Først ett og et halvt år senere ble prøve nummer to analysert – og den var positiv. I mellomtiden har familien spist reinen. Foto: Olav Hammersbøen

Prøve ble aldri testet – Karstens familie spiste reinsdyrbukk med skrantesyke

Publisert: 19.04.18 09:54 Oppdatert: 19.04.18 10:09

Først denne uken fikk Karsten Nordland Fossly telefonen om at reinsbukken han skjøt i september 2016 hadde skrantesyke. Familien har spist nærmest hele dyret.

Bukken veide 83 kilo. Og prøvene var negative, kunne Fossly lese på nettsidene til Veterinærinstituttet noen dager etter jakten i september 2016. Men bare én av to prøver fra dyret hadde faktisk blitt testet.

Den andre ble testet først nå – og på mandag fikk familien beskjed om at dyret hadde skrantesyke likevel. Det skriver avisen Hallingdølen , som først omtalte saken.

Bare tre eller fire kilo av kjøttet er igjen. Familien på fem fra Hallingdal har spist resten.

Fakta Fakta om skrantesyke Skrantesyke, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika.

Sykdommen, som forårsaker store lidelser, er dødelig. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

Det ble vedtatt at man skulle avlive hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre smitte videre til andre stammer. Dyrene i Nordfjella utgjør 10 prosent av den norske villreinstammen.

Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal). (NTB)

– Veterinærinstituttet undersøkte kun hjerneprøvene. Etter to eller tre dager fant jeg igjen min prøve på nett, og den var negativ og alt var i orden. Så ringer de nå og sier at de har testet lymfeprøvene og at de er positive, sier Fossly til VG.

– Jeg må si at jeg ble litt betenkt når jeg måtte fortelle hele familien om at de hadde spist CWD-smittet kjøtt. Det var ikke noe moro.

Sjokktelefon fra Mattilsynet

Mannen som ringte fra Mattilsynet ville gjerne vite hvordan han hadde behandlet dyret etter det var skutt, forteller Fossly. Om han hadde vasket knivene i klor og om han hadde båret det bort i tøy eller plastikk.

Det ble slått full alarm da det ble påvist skrantesyke (eller Chronic Wasting Disease, CWD) hos ei simle på Nordfjella.

– Han som ringte tenkte på spredning, for de mener jo at det er veldig smittsomt dette her. I ettertid reagerte jeg på at det var dette som var fokuset – det var ikke noen spørsmål om hvor det hadde blitt av det dyret, sier Fossly.

Mattilsynet mener at det er svært liten risiko for at skrantesyke smitter mennesker, men godkjenner ikke spising av smittet kjøtt. Alt kjøtt som tester positivt, skal destrueres.

– Min eldste datter ble så forbannet at hun skrev et leserinnlegg i lokalavisen, sier han.

Han sier de jakter for forvaltning og å holde bestanden på rett nivå – og selger litt reinkjøtt når det blir for mye. Fossly brukte noen timer før han fant ut at det bare var familien som hadde fått i seg smittet kjøtt.

– Du har fått beskjed om at det ikke er farlig å spise?

– Ja, men allerede før jakten i 2016 startet ble det opplyst om at det ikke skulle nytes som menneskemat hvis det var positiv smitte. Mattilsynet kom og hentet alt kjøttet hvis det ble påvist smitte, sier Fossly.

– Jeg har fortsatt litt kjøtt igjen, som jeg skal servere Mattilsynet, sier han.

Testet ikke alle prøver fra 2016

Veterinærinstituttet forklarer overfor avisen Hallingdølen at den godkjente metoden under 2016-jakten var å ta prøver av hjerne, ikke lymfeknuter.

Da Fossly leverte reinhodet sitt til analyse ble det tatt lymfeknute-prøver, men de ble ikke analysert.

– I starten av reinjakten 2016 ble prøvemetoden utvikle og forbedret ved at lymfeknuter ble inkludert. Resultatet var at de første par hundre prøvene bare ble analysert med standardmetoden i hjernevev. Gjennom testingen i 2017 har vi fått klarere forståelse av hvor viktig det er å teste lymfeknuter i tillegg til hjernevev, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet til Hallingdølen .

En del av 2016-prøvene av lymfeknuter ble ikke analysert før nå – og da fant de den smittede reinen som familien Fossly hadde spist.

Bare rundt 60 av 800 dyr som ble skutt under reinjakten på Hardangervidda i fjor ble også testet på lymfeknuter. Veterinærinstituttet sier til avisen at de ikke kan utelukke at noen av de andre 740 dyrene har skrantesyke – selv om hjerneprøvene var negative.

– Det er bare de som er testet en kan si noe om. Det gjelder også alle de dyrene som har blitt skutt, men ikke testet før vi påviste sykdommen første gang, sier Våge til Hallingdølen .

