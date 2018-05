I HARDT VÆR: Ola Borten Moe (Sp), her på partiets valgvake under stortingsvalget i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sp-politiker kritiserer Borten Moe: – Man skal ikke påføre kvinner skyld og skam for noe de ikke har skyld i

Publisert: 02.05.18 21:35

Leder for Senterkvinnene i Oslo, Margaret Hillestad, er glad for at Ivar Vigdenes står frem og innrømmer upassende oppførsel. Samtidig mener hun at Ola Borten Moes håndtering av saken ikke var god nok.

Onsdag ettermiddag kom det frem at tidligere Sp-rådgiver Ivar Vigdenes har beklaget for å ha oppført seg upassende mot tidligere Natur og Ungdom -leder Silje Ask Lundberg i 2013.

– Det at han står frem og sier at han har vært ufin mot Lundberg er det vi ønsker. Nå ber vi om at også de som var på hytteturen i Storlien kan være såpass voksne at de greier å gjøre det samme, sier Margaret Hillestad, leder for Senterkvinnene i Oslo, til VG

Hun sikter til den grove Facebook-meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete i 2016. Vigdenes er for øvrig en av de ti mennene som var på den mye omtalte hytteturen i Storlien i Sverige. Alle ti nekter for å ha sendt den, og onsdag ble det også klart at politiet ikke kommer til å etterforske meldingen .

– Borten Moe skulle ha tatt det alvorlig

Da Vigdenes sendte den upassende meldingen til Lundberg var han politisk rådgiver for Ola Borten Moe i den rødgrønne regjeringen. Borten Moe kritiseres nå for sin håndtering av saken, hvor han ifølge Lundberg ba henne om å droppe saken, og sa at hun hadde handlet feil ved å varsle Statsministerens kontor .

– Tror aldri jeg har følt meg så liten og dum, skrev Lundberg i et Facebook-innlegg onsdag ettermiddag.

Hillestad mener Borten Moes håndtering av saken var feil.

– Det synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Han skulle ha tatt det alvorlig. Og det gjør man ikke ved å be unge jenter om å tie stille. Man skal ikke påføre kvinner skyld og skam for noe de ikke har skyld i, sier hun.

– Hva tenker du om Borten Moes muligheter til å komme tilbake som nestleder i partiet etter håndteringen av saken?

– Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke noen mening om.

Tidligere statsråd Ola Borten Moe mener på sin side at saken ble ryddet opp i fort og skikkelig i form av en uforbeholden beklagelse . Men han avviser ikke Lundbergs opplevelse av telefonsamtalen.

– Silje Lundberg skriver på Facebook at «Jeg tror aldri jeg har følt meg så liten og dum som jeg gjorde i løpet av telefonsamtalen med statsråden». Kan du forstå denne reaksjonen – og hva er din kommentar til den?

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning. Min hensikt var å ta dette på alvor og rydde opp så fort som mulig. Hvilket ble gjort, svarte Borten Moe til VG onsdag ettermiddag.

– Ikke ok å anbefale varslere om å ikke gå videre

Senterkvinnenes fylkesleder i Oppland, Borgny Sletten, sier det er opp til generalsekretæren og sentralstyret i partiet å avgjøre fremtiden til Borten Moe, som har tatt pause fra vervet som nestleder i Sp.

– Det er ikke ok å ringe varslere og anbefale dem om å ikke gå videre. Dette sier jeg på generelt grunnlag, da jeg ikke vet nok om den fem år gamle saken, sier Sletten til VG.

Hun sier videre at hun har full tillit til at Senterpartiet sentralt behandler saken etter partiets etiske retningslinjer.

– Jeg føler meg trygg på at eventuelle nye varsler blir behandlet godt, og at det skal være trygt å varsle både nå, og i all fremtid.

Får støtte i sosiale medier

Silje Ask Lundberg fikk onsdag ettermiddag stor støtte i sosiale medier for at hun la ut meldingen hvor hun fortalte om kontakten med Vigdenes og Borten Moe i 2013.

Blant dem som støttet den tidligere Natur og Ungdom-lederen, var Borten Moes tidligere regjeringskollega, daværende SV-statsråd Heikki Holmås (SV).

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, karakteriserer regjeringens håndtering av varselet fra Lundberg i 2013 som provoserende.

– Det riktige var å si fra, men når det ender med en beskjed om å legge saken død, så er det provoserende, sier Eiterjord til VG.

Tidligere stabssjef ved Statsministerens kontor (SMK), Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) bekrefter at Silje Ask Lundberg tok kontakt med SMK.

– Jeg fikk også en henvendelse om en politisk rådgiver. Jeg fant det naturlig å be den aktuelle statsråden undersøke saken. Etter en tid meldte statsråden tilbake at saken var undersøkt, og at det etter statsrådens vurdering ikke var grunn for ytterligere tiltak. Ut fra denne tilbakemeldingen konkluderte jeg med at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en tekstmelding til VG.