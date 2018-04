LEI: Byrådsleder Raymond Johansen synes man bør slutte å referere til svenske tilstander. Foto: Fredrik Solstad

Raymond Johansen: – Oslo er trygt

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er lei av at folk bruker «svenske tilstander» for å beskrive Oslo. Han mener det bare gjør jobben med å trygge byen vanskeligere.

– Nå har justisminister Tor Mikkel Wara lyttet til oss ved å sette inn ekstra ressurser til Groruddalen og i Oslo sør. Det er viktig, men jeg er lei av dem som hausser opp et bilde av Oslo ved indirekte å si at politiet ikke gjør jobben sin, sier Raymond Johansen til VG.

Kommentarene kommer i kjølvannet av at natteravnene nå slutter å patruljere i Vestli i Oslo, som følger av to ubehagelige saker med steinkast og sjikane på én helg.

– Kun tre prosent

Ifølge Johansen er bildet som males av Oslo sterkt overdrevet. Han illustrerer hvor få ungedet gjelder med tall fra Holmlia i Oslo sør.

– 97 prosent av ungdomen der har aldri vært i politiets søkelys. Av de resterende tre prosentene er to tredjedeler éngangskriminelle. Den siste tredjedelen er såkalte gjengangere. Det er for disse vi trenger å få satt inn ressursene, sier han.

Til tross for at natteravnene av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan patruljere i deler av Oslo - etter anmodning fra politiet - står byrådslederen fast ved at byen er trygg.

– Selvfølgelig er det trygt å oppholde seg i disse områdene. Jeg bor selv i Alna, og det har selvfølgelig vært episoder opp gjennom. Det jobber vi med, men å skape et bilde av at det er utrygt, blir feil.

– Men er det egentlig trygt når natteravnene ikke kan patruljere i Vestli?

– Nå har politiet satt inn ekstra ressurser på å ta de som star bak steinkasting. Det forventer jeg at politiet ordner opp i innen kort tid, men det er ifølge politiet enkelthendelser som de skal håndtere.

– Er det svenske tilstander i Oslo?

– Hva betyr det begrepet? Det har blitt et fullstendig tåpelig og fordummende begrep.

– Pass på ungene deres

Johansen sier videre at det har blitt satt inn en rekke forebyggende tiltak for å hindre at unge ender opp i kriminelle gjenger.

– Vi har satt inn flere lærere og styrket bydelsøkonomien med 1,2 milliarder kroner for å sikre bedre fritidstilbud. I tillegg er det viktig at foreldre passer på ungene sine. Vi er veldig opptatt av å komme i kontakt med foreldre, og sørge for at barn får riktig oppfølging hjemmefra.

I tillegg vil han legge til rette for at unge i de utsatte områdene har ting å gjøre når det ikke er skole.

– Sommeren er ofte krevende, vi iverksetter tiltak for å sørge for mer jobb til unge.

