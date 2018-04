33.000 bankkunder må gjøre endringer i skattemeldingen

VARSLET: Sparebank 1 har sendt ut sms-er til kundene sine tirsdag. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Totalt 33.000 kunder i de ulike SpareBank1-bankene må gjøre endringer i skattemeldingen etter en feil i bankens system.

«Kjære kunde! På grunn av en feil i våre systemer inneholder den forhåndsutfylte skattemeldingen din feil tall for dine fond i SpareBank 1. Dette må korrigeres senest 30. april, som er fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister», skrev banken i sms-er sendt til kunder tirsdag.

Hvor stort avviket er for den enkelte kunde, varierer, fra noen få øre og opp til større summer, skriver Altaposten .

– Selv om det kan virke dramatisk å få en slik sms, fant vi ut at vi ønsket å få ut god og riktig informasjon til kundene så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Ida Håvik i Sparebank1 som beklager hendelsen.

Dersom det er noen som har fått denne sms-en som opplever at de har behov for ekstra veiledning, så må de bare ta kontakt med banken, opplyser Håvik.

